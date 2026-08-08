/অগাস্টে বিরাট খেলা দেখাবেন শনি! বড়ঠাকুরের বুধগোচরে ৫ রাশির জীবনে ১৮০ ডিগ্রি টার্ন! টাকা, সম্পত্তি, গাড়ি-বাড়ি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্যোতিষশাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ২০২৬ সালের আগস্ট মাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। ২৮ আগস্ট রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপিত হবে এবং একই দিনে বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণটি ঘটবে। ঠিক তার কিছুদিন আগে, ২০ আগস্ট শনিদেব তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করে রেবতী নক্ষত্রের প্রথম চরণে প্রবেশ করবেন। রেবতী হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে শেষ নক্ষত্র, যার অধিপতি গ্রহ হলো বুধ। শনির নক্ষত্রের এই পরিবর্তন ১২টি রাশির ওপরই বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলবে। তবে কিছু রাশি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ২০২৬ সালের আগস্ট মাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। ২৮ আগস্ট রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপিত হবে এবং একই দিনে বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণটি ঘটবে। ঠিক তার কিছুদিন আগে, ২০ আগস্ট শনিদেব তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করে রেবতী নক্ষত্রের প্রথম চরণে প্রবেশ করবেন। রেবতী হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে শেষ নক্ষত্র, যার অধিপতি গ্রহ হলো বুধ।
শনির নক্ষত্রের এই পরিবর্তন ১২টি রাশির ওপরই বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলবে। তবে, এই সময়টি অনেকের জন্যই এক দারুণ মোড় (Turning point) হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো পূরণ হতে শুরু করবে এবং আর্থিক স্বাস্থ্যের স্পষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখা দেবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, এই সময়ে কোন কোন রাশি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে:
কাজ ও বিজনেসে নয়া গতি আসবে বৃষ রাশির জাতকদের। এঁদের রোজগার বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমবে। পরিবারে থাকবে সুখের আবহ। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে।
শনির এই নক্ষত্র পরিবর্তনের জেরে মিথুন রাশির জাতকদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন পথ খুলে যাবে। এঁরা ভূমি জমি বাড়ি বা গাড়ি কিনতে পারেন। যোগ আছে। চাকরি এব ব্যবসায়ী-- উভয়ের পক্ষেই খুব ভালো সময়। জীবনে বাড়বে আরাম বিলাস সুখ।
ভাগ্য় সদাই এঁদের সঙ্গে থাকবে। বহুদিনের অপেক্ষার ফল মিলবে। আর্থিক অবস্থা আরও জোরদার হবে। ঋণমুক্তি ঘটবে। বাড়িতে কোনও শুভ অনুষ্ঠান হতে পারে।
এঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলবে। এঁদের সাহস আর আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। জীবনে অপ্রত্যাশিত সব সুযোগ আসবে। টাকা পয়সা আসবে।
প্রতিটি চেষ্টা সফল হবে, ভাগ্যদেবতা যেন সবেতেই মুখ তুলে চাইবেন। পুরনো বিনিয়োগ থেকে ভালো প্রাপ্তিযোগ হবে। কেরিয়ারে পজিটিভ চেঞ্জ ঘটবে।
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