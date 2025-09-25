Shani on Puja: পুজোয় শনির ঘোরতর কোপে পড়তে চলেছেন এই কয়েকটি রাশির জাতক! বড়ঠাকুরের রোষ এড়াতে করুন এই ছোট্ট কাজ...

Shani on Puja: পুজোয় শনির ঘোরতর কোপে পড়তে চলেছেন এই কয়েকটি রাশির জাতক! বড়ঠাকুরের রোষ এড়াতে করুন এই ছোট্ট কাজ...
Shani at the Time of Durga Puja: কেমন থাকবে পুজোর সময়ে শনির অবস্থান? তা কি কোপপ্রবণ হবে, নাকি আশীর্বাদপ্রবণ? জেনে নিন খুব জরুরি এই বিষয়টি। এবং সতর্ক হয়ে যান।
পুজোয় শনি
উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র থেকে
পুজোয় বিপদ
মেষ Aries
কন্যা Virgo
মীন Pisces
যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের মুশকিল। বিনিয়োগ করবেন না। আর্থিক সংকটে পড়ে যেতে পারেন। মানসিক চাপ বাড়বে। পরিবেশ প্রতিকূল হলে শান্ত থাকুন। কাউকে অনেকটা বিশ্বাস করে ফেলবেন না, ঠকবেন। হনুমান চালিশা পড়ুন। বিপদ কাটবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
