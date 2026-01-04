English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা...

Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা...

Shani Rashifal 2026: এই ২০২৬ সালে কারা কারা শনির আশীর্বাদ পাবেন? এ বছরে শনির শুভ প্রভাবে কাদের ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে?

| Jan 04, 2026, 07:08 PM IST
1/7

শনির আশীর্বাদ

কিছু বিশেষ ধরনের গ্রহনক্ষত্রের জন্য এ বছর বেশ কিছু রাশি তাঁদের সৌভাগ্যের তুঙ্গে থাকবেন। এর মধ্যে বিশেষ করে রয়েছে শনির স্পেশাল আশীর্বাদ।

2/7

গ্রহসংস্থান

ধনুতে সূর্য, বুধ ও মঙ্গল, বৃষে চন্দ্র, কুম্ভে রাহু, সিংহে কেতু, মীনে শনি, মিথুনে বৃহস্পতি! এই ধরনের গ্রহসংস্থানে এবার বেশ কয়েকটি রাশি সাফল্যের শীর্ষে উঠবেন। 

3/7

'লর্ড অফ দ্য জোডিয়াক'

তবে এর মধ্যে লর্ড অফ দ্য জোডিয়াক হলেন শনি! শনিদেবতা। বড়ঠাকুর। তাঁর আশীর্বাদ পেলে আর দেখতে হবে না!

4/7

বিপুল সাফল্য

যাঁরা যাঁরা এ বছর শনির আশীর্বাদ পাবেন, তাঁরা তাঁদের কেরিয়ারে, শিক্ষায়, ব্যক্তিগত পরিসর, কর্মজীবন-- সর্বত্র বিপুল সাফল্য পাবেন।

5/7

মার্গী শনি

আগেই জানা ছিল, মার্গী শনির জন্যও এমনিতেই বেশ কয়েকটি রাশি ২০২৬ সালে সাফল্যের তুঙ্গে থাকবেন। তবে, সেটা আলাদা অঙ্ক। আপাতত, দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন রাশি শনির কৃপায় এ বছর অন্যদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবেন।

6/7

Capricorn, মকর

এই ২০২৬ সালটি মকর রাশির জন্য দারুণ সময় হতে চলেছে। এঁদের কেরিয়ার এবং আর্থিক অবস্থা শনির আশিসে দৌড়বে। বছরের বেশিরভাগ সময়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এঁরা ব্রেক-থ্রু পাবেন। কর্মসংক্রান্ত সংকট মিটে যাবে। আক্ষরিক অর্থেই সোনার সময়। 

7/7

Aquarius, কুম্ভ

২০২৬ সালটি কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও এক অসাধারণ বছর হবে। শনির আশীর্বাদ এঁদের উপর বৃষ্টিধারার মতো ঝরে পড়বে। এঁদেরও আর্থিক পরিস্থিতি জোরদার থাকবে। কেরিয়ারে আসবে নতুন আলো। সবাই এঁদের ট্যালেন্টে মুগ্ধ হবেন, প্রশংসা করবেন। বলতে গেলে একটা গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাবেন এঁরা। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

