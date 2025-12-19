English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Shani Rashifal 2026: টাকার পাহাড়ে চড়বেন, সম্পত্তির চূড়ায় বসবেন! শনির কৃপায় নতুন বছরে রাতারাতি রাজা এই রাশির জাতকেরা...

Shani Rashifal 2026: নতুন বছরে কাদের মাথায় ঝরবে শনির আশীর্বাদ? আসন্ন নতুন বছরে শনি থাকবেন মার্গী। মানে সোজা গতিতে। বক্রী নয়। আগামী বছরে শনির শুভ প্রভাবে, কাদের ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে?

| Dec 19, 2025, 08:57 PM IST
1/7

শনির কৃপায় রাজা

জ্যোতিষে বরাবরই শনির বিশেষ স্থান। শনির কৃপা ঠিক ঠিক পেলে সাধারণ মানুষ রাজা হয়ে যায়। 

2/7

শুভ গ্রহসংস্থান

আসন্ন ২০২৬ সালেও তেমনই ঘটবে। গ্রহসংস্থান এমন হবে, যাতে বেশ কয়েকটি রাশি সৌভাগ্যের চূড়ায় উঠে বসবেন। 

3/7

দারুণ শুভ ২০২৬

এঁদের সব চেষ্টা সফল হবে। এঁদের আর্থিক অবস্থা দারুণ থাকবে। এই ২০২৫ সালের চেয়ে অনেক ভালো হবে। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরা বিপুল লাভের মুখ দেখবেন।

4/7

সৌভাগ্যের বন্যায় কারা কারা?

কোন কোন রাশির ভাগ্য তুঙ্গে উঠবে? কাদের হাতে আসবে টাকা? কারা ভেসে যাবেন সৌভাগ্যের বন্যায়?

5/7

Taurus, বৃষ

শনির সোজা গতিতে বৃষরাশির আর্থিক পরিস্থিতি দারুণ থাকবে। এঁরা সব ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। ২০২৬ পড়লেই এঁদের সুসময় শুরু। কর্মক্ষেত্রে শুভ। বিজনেসে লাভ। এঁদের রোজগারও বাড়বে। সামাজিক ক্ষেত্রে সুবিস্তৃত হবে।

6/7

Libra, তুলা

তুলা রাশিরও দারুণ ভালো সময় আসছে। ২০২৬ সালে এঁদের ব্যয়সংকোচ হবে, হাতে টাকা জমবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। জীবনে বিলাস বাড়বে।

7/7

Aquarius, কুম্ভ

২০২৬ সালটি কুম্ভদের জন্য এক অসাধারণ বছর হতে চলেছে। শনির আশীর্বাদ এঁদের উপর বৃষ্টির মতো ঝরে-ঝরে পড়বে। কর্মসন্ধানীরা কাজ পাবেন। আর্থিক অবস্থা দারুণ জোরদার হবে। বিদেশ ভ্রমণ হবে। সবেতে আসবে সাফল্য। সকলে প্রশংসা করবে এঁদের। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

