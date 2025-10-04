English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Shani Trayodashi 2025: শনিত্রয়োদশীর জেরে ৪ রাশির অকল্পনীয় প্রাপ্তি, বিপুল অর্থলাভ! সৌভাগ্যসূর্যের দ্যুতিতে ঝলমল করবে জীবন...

Shani Trayodashi 2025: শনিবার রাত পোহালেই শনি প্রদোষ ব্রত। যখন ত্রয়োদশী তিথিটি শনিবারে পড়ে, তখন এটিকে শনি প্রদোষ ব্রত বলা হয়। এবার ৪ অক্টোবর পালিত হবে শনি প্রদোষ ব্রত।

| Oct 04, 2025, 01:57 PM IST
1/7

শনি ত্রয়োদশী

আসছে শনি ত্রয়োদশী! শনি এখন মীন রাশিতে। এই তিথি নিয়ে আসছে এক দারুণ ভালো সময়। এবার ৪ অক্টোবর পালিত হবে শনি প্রদোষ ব্রত।  

2/7

১৩ তম চান্দ্র দিন

কী এই শনি ত্রয়োদশী? শনি ত্রয়োদশী হল সেই লগ্ন যা শনিবারে পড়ে। এটি ১৩ তম চান্দ্র দিন (লুনার ডে)। দিনটি শনির দ্বারা প্রবল ভাবে প্রভাবিত। শনি প্রদোষ ব্রতের নির্দিষ্ট সময় আছে। সেটা হল: আজ, ৪ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত।

3/7

বিরল প্রাপ্তি

শনি ত্রয়োদশীর জেরে কোন কোন রাশির ভাগ্য দারুণ খুলে যাবে। দুর্গাপুজোর পরে লক্ষ্মীপুজোর আবহে এবং আসন্ন দীপাবলির আবহে কাদের কাদের জীবনে ঘটবে অর্থপ্রাপ্তি? কাদের খুলে যাবে ভাগ্য? 

4/7

বৃষ

শনি ত্রয়োদশীর জেরে বৃষরাশির জাতক-জাতিকারা বিপুল আর্থিক সপরাহার মুখোমুখি হবেন। এঁদের সঞ্চয় হবে। আয়ের নতুন পথ খুলবে। তবে অতি খরচ করবেন না।

5/7

তুলা

শনি ত্রয়োদশী ঋণমুক্তি ঘটাবে। আর্থিক একটা সংকট ছিল, তবে তা থেকে মুক্তি আসবে। ছোটখাটো প্রাপ্তির দিকে না হেঁটে বড় দাঁও মারার দিকে এগোন। সেটাই ঠিক হবে। 

6/7

ধনু

ধনু রাশির জাতকদের হোম, রিয়াল এস্টেট-ক্ষেত্রে ঘটবে দারুণ প্রাপ্তি, এঁদের জীবনে আসবে ইমোশনাল স্টেবিলিটি। উত্তরাধিকারসূত্রে অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি ঘটবে এঁদের। পরিবার থেকে এঁরা পাবেন দারুণ সমর্থন। 

7/7

মীন

শনি ত্রয়োদশী এঁদের জীবনে নিয়ে আসবে বিশাল প্রাপ্তি। কেরিয়ারে দারুণ ব্রেক থ্রু। শনি এঁদের সব সময় পুরস্কৃত করে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

