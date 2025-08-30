English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shani on Silver Feet: রুপোর পায়ে শনি এবার সোনার সৌভাগ্য ডেকে আনছেন কয়েকটি রাশির জন্য! এঁদের হাতে বন্যার মতো ঢুকবে টাকা...

Shani Ka Chandi ka Paya 2025 Give Money in Abundance: সোনা, রুপো, তামা ও লোহা। এই চার পায়ে হাঁটেন শনি। এখন, তিনি রুপোর পায়ে হাঁটবেন। কী হচ্ছে তার জেরে? অবিশ্বাস্য!‌

| Aug 30, 2025, 01:16 PM IST
1/7

রৌপ্য-ভ্রমণ

২০২৫ সালের মার্চে তাঁর এই রৌপ্য-ভ্রমণ শুরু, আগামী ২০২৭ পর্যন্ত এমনটা চলবে। আর এর জেরে একেবারে সোনার রথে চেপে ঘুরবেন কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা।

2/7

আড়াই বছরে

প্রতি আড়াই বছর ছাড়া-ছাড়া শনিদেব তাঁর স্থান পরিবর্তন করে থাকেন। ২০২৫ সালের মার্চে করেছেন, আবার করবেন আগামী ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বরের পরে। 

3/7

টাকাবৃষ্টি

ন্যায়বিচারের দেবতা শনি এখন মীন রাশিতে অবস্থান করছেন। এবার শনি রুপোর পায়ে কয়েকটি রাশির ঘরে যাবেন। আর তাতেই কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের মাথায় ঝরবে টাকাবৃষ্টি।

4/7

মীন রাশি

আর এখন শনি যেহেতু মীন রাশিতে। ফলে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই ২০২৭ পর্যন্ত মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ভাল সময় চলবে ৷ শনির কৃপায় সব দিক থেকেই সুখ ও সম্পদের মুখ দেখতে চলেছেন এঁরা। বিপুল টাকা আসবে এঁদের হাতে।

5/7

কর্কট

কর্কট রাশির জাতকেরা দারুণ ভাবে উপকৃত হবেন। এঁদের পুরনো সমস্যা মিটে যাবে। উন্নতির নতুন পথ খুলে যাবে। নতুন কাজ আসতে পারে। বিপুল আর্থিক উন্নতি।

6/7

বৃশ্চিক

শনি সদাই বৃশ্চিকের উপর কৃপাপরবশ। এঁরা এই সময়টায় দারুণ কিছু অর্জন করবেন। বিজনেসে এঁদের বিপুল আয়। পুরনো বিনিয়োগ থেকে প্রচুর আয়। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। মাইনে বাড়বে।

7/7

কুম্ভ

কুম্ভের উপর শনির অশেষ কৃপা। শনি এঁদের জন্য সৌভাগ্যের ঝাঁপি উপুড় করে দেবেন। এঁরা একেবারে সোনার সৌভাগ্যে মুড়ে থাকবেন। নতুন কাজ শুরু হবে। বহু জায়গা থেকে আর্থিক লাভ। পরিশ্রমের ফল ও ফসল পাবেন।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

