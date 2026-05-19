Shehnaaz Gill Dating RCB Star: সিদ্ধার্থকে ভুলে কার প্রেমে শেহনাজ? আইপিএল চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে গোপনেই লীলা'খেলা', সুন্দরীর প্রেমের সাক্ষী স্টেডিয়ামও

Shehnaaz Gill Dating RCB Star: সিদ্ধার্থকে ভুলে কার প্রেমে পড়লেন শেহনাজ গিল? আইপিএল চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে গোপনেই লীলা, দিয়েছেন দিল! সাক্ষী ভরা স্টেডিয়ামও... কী চলছে?
'বিগ বস ১৩'-তে একঘরে ছিলেন শেহনাজ ও সিদ্ধার্থ শুক্লা। দু'জনে কখনই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেননি। তবে তাঁদের রসায়ল আলাদাই কথা বলত। ২০২১ সালে সিদ্ধার্থের অকাল প্রয়াণে শেহনাজ মানসিক ভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন। দীর্ঘদিন জনসমক্ষে আসেননি শেহনাজ। অনেকের মনে প্রিয় জুটি 'সিডনাজ' প্রেমই করতেন।
'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবিতে শেহনাজের সঙ্গে কাজ করেছিলেন কোরিওগ্রাফার-অভিনেতা রাঘব জুয়েল। তারপরেই তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন ছড়ায়। যদিও তাঁরা দু'জনেই বিষয়টি কেবল বন্ধুতারই বলেছিলেন। পরে শেহনাজ-রাঘব একে অপরকে ইনস্টাগ্রামেও আনফলো করেন।
এবার শেহনাজের সঙ্গে নাম জড়াল আরসিবি-র তরুণ তারকা দেবদত্ত পাডিক্কলের। চলতি আইপিএলে আরসিবি-র জার্সিতে একাধিক ম্যাচে শেহনাজকে গ্যালারিতে পাওয়া গিয়েছে। গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে দলের জন্য গলা ফাটানোর একাধিক ভিডিয়ো শেহনাজ পোস্ট করেছেন।
মে মাসের শুরুতে শেহনাজ একটি রিল শেয়ার করে ক্যাপশন দিয়েছিলেন, 'মন তো আরসিবি-তেই আছে'। এখানেই শেষ নয়, রায়পুরে ম্যাচ চলাকালীন শেহনাজ বলেছিলেন যে, 'আমি বিরাটকে ভালোবাসি। আর মাঠে দেবদত্তের খেলা আমার দারুণ লাগে।' আর এরপরেই নেটপাড়ার দুয়ে দুয়ে চার করতে সময় লাগেনি!
নেটপাড়ার একাংশের মতে শেহনাজ মাঠে আসছেন তাঁর বিশেষ মানুষ দেবদত্তর সমর্থনেই। কারোর মতে এসব নাকি স্রেফ গুজব। যদিও দেবদত্ত বা শেহনাজ এই নিয়ে কোনও কথাই বলেননি। যদিও ইনস্টাগ্রামে কেউ কাউকে ফলো করেন না।
শেহনাজ এখন কেরিয়ারের শীর্ষে। হিন্দি ও পঞ্জাবি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাঁর সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘ইক কুড়ি’। মিউজিক ভিডিয়োর জগতেও তিনি বেশ আলোচিত। রোমান্টিক ড্রামা ‘ইশকনামা’য় শেহনাজকে দেখা যাবে এরপর।
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট এবং তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য দল বেছে নিয়েছে বিসিসিআই। দেবদত্ত রয়েছেন টেস্ট স্কোয়াডে। আইপিএল শেষ হলেই তিনি জাতীয় দলে ঢুকে পড়বেন।