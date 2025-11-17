Sheikh Hasina Verdict: একই দোষে 'দোষী' রাজাকার-হাসিনা! তাঁর 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা মুজিবকন্যাকে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nov 17, 2025
হাসিনার 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা হাসিনাকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুলাই হত্যা মামলায় 'গণহত্যার' দায়ে হাসিনাকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ডাদেশ। ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, যে ট্রাইব্যুনাল একসময় গঠন করেছিলেন হাসিনা-ই! যে ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছিল বাচ্চু রাজাকারকে। আজ সেই ট্রাইব্যুনালের রায়েই দোষী সাব্যস্ত শেখ হাসিনা!

হাসিনার 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা হাসিনাকে...

একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য ২০১০ সালের মার্চে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। গতবছর গণঅভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশে হাসিনার সরকারের পতন ও মহম্মদ ইউনূসের হাতে ক্ষমতার পালাবদলের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার জুলাইয়ের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য পুনর্গঠন করে সেই একই ট্রাইব্যুনাল।

হাসিনার 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা হাসিনাকে...

পুনর্গঠনের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সোমবারই ছিল প্রথম মামলার রায়। পুনর্গঠনের আগে ১৫ বছরের বেশি সময়ে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত মোট ৫৭টি মামলার রায় দিয়েছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। যার মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ৬ জনের। তাঁদের মধ্যে ৫ জন জামাত-ই -ইসলামির শীর্ষস্থানীয় নেতা, আর একজন বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতা।

হাসিনার 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা হাসিনাকে...

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের যে সকল জামাত-ই-ইসলামির নেতার ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আব্দুল কাদের মোল্লা, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মীর কাশেম আলী, আবুল কালাম আজাদ, এটিএম আজহারুল ইসলাম প্রমুখ।

​ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়

জামাত-ই-ইসলামির রুকন আবুল কালাম আযাদ, যিনি বাচ্চু রাজাকার নামেও পরিচিত, তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়-ই ছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া প্রথম রায়। ২০১৩-র ২১ জানুয়ারি ওই মামলার রায় দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

হাসিনার 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা হাসিনাকে...

ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর দোষী সাব্যস্ত কয়েকজন আসামী বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারেই মারা গিয়েছেন। যার মধ্যে অন্যতম জামাত-ই-ইসলামির আমীর গোলাম আযম। ৯০ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ পেয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, সেই সময়কার ৩০টি মামলা এখনও বিচারাধীন রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে।

হাসিনার 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা হাসিনাকে...

এছাড়া ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে করা ৫০টিরও বেশি মামলা আবার সর্বোচ্চ আদালতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। প্রসঙ্গত, জুলাই হত্যা ছাড়াও গত ১৫ বছরে বিভিন্ন সময়ে গুম-নির্যাতনের ঘটনায় করা মামলাতেও শেখ হাসিনাকে আসামী করা হয়েছে। 

