Sheikh Hasina Verdict: ফোনে কাকে কী বলছেন হাসিনা? গোপন সেই 'ডায়ালগ' পড়ে শোনাচ্ছেন বিচারপতি! হাসিনা বলছেন, 'কাউকে ছাড়ব না...'

Sheikh Hasina Verdict: ফোনে কাকে কী বলছেন হাসিনা? গোপন সেই 'ডায়ালগ' পড়ে শোনাচ্ছেন বিচারপতি! হাসিনা বলছেন, 'কাউকে ছাড়ব না...'
Sheikh Hasina Verdict: ঢাকা জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কেননা, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ, সোমবার রায় ঘোষণা করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার, বিচারপতি মহম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীর ট্রাইব্যুনালের সেই রায় সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে।
রিপোর্ট পড়ে শোনানো হচ্ছে
ফোন-নির্দেশ
ফাঁসি
২০২৪ সালের ১৪ জুলাই
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
অশান্ত ওপারে জোরদার নিরাপত্তা
১৫০০ হত্যা?
হাসিনার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তিনি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে সরকারবিরোধী গণআন্দোলনের সময় ছাত্রযুবদের উপর পুলিসকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। হেলিকপ্টার, ড্রোন এবং প্রাণঘাতী অস্ত্রপ্রয়োগ করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেড় হাজার মানুষকে হত্যার অভিযোগ তুলেছে রাষ্ট্রপক্ষ।
