Sheikh Hasina Verdict: ফোনে কাকে কী বলছেন হাসিনা? গোপন সেই 'ডায়ালগ' পড়ে শোনাচ্ছেন বিচারপতি! হাসিনা বলছেন, 'কাউকে ছাড়ব না...'

Sheikh Hasina Verdict: ঢাকা জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কেননা, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ, সোমবার রায় ঘোষণা করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার, বিচারপতি মহম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীর ট্রাইব্যুনালের সেই রায় সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে।

| Nov 17, 2025, 01:41 PM IST
রিপোর্ট পড়ে শোনানো হচ্ছে

ক্ষমতায় থাকার জন্য সংগঠিত ভাবে হামলা চালানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী নির্দেশ দিয়েছেন হাসিনা। বিভিন্ন রিপোর্টের অংশ পড়ে শোনাচ্ছেন আন্তর্জাতিক ‌অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি।

ফোন-নির্দেশ

বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলনের সময় কাকে ফোনে কী আদেশ দিয়েছিলেন হাসিনা, সামনে এল সেটাই। কী আছে সেই বার্তায়? সেই ফোনালাপ পড়ে শোনাচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। অভিযোগ, হাসিনা নাকি হেলিকপ্টার, ড্রোন, মারণাস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হেলিকপ্টার থেকে বোমাবর্ষণ করতে বলেছিলেন। 

ফাঁসি

হাসিনা বলেছিলেন, একটাকেও ছাড়ব না। রাজাকারদের ছাড়িনি। এদেরও ফাঁসি দিয়ে দেব! টেলিফোনের বার্তায় শোনা গিয়েছে, রাজাকারদের মতো আন্দোলনকারীদেরও ফাঁসি দেওয়ার কথা বলছেন তিনি। বলছেন, আন্দোলন দমনে ছাত্রলীগই যথেষ্ট।

২০২৪ সালের ১৪ জুলাই

২০২৪ সালের ১৪ জুলাই গণভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে রাজাকার সংক্রান্ত হাসিনার বিতর্কিত মন্তব্য পাঠ করেন বিচারপতি। একে 'অসম্মানজনক মন্তব্য' বলে উল্লেখ করা হল।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ, সোমবার রায়ঘোষণা। রায় ঘোষণা করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার, বিচারপতি মহম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীর ট্রাইব্যুনালের সেই রায় সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। 

অশান্ত ওপারে জোরদার নিরাপত্তা

ঢাকা জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রবিবার রাত থেকেই বিক্ষিপ্ত ভাবে অশান্তি হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্স, বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। হয়েছে একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঢাকার পুলিস দুষ্কৃতীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছে।

১৫০০ হত্যা?

হাসিনার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তিনি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে সরকারবিরোধী গণআন্দোলনের সময় ছাত্রযুবদের উপর পুলিসকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। হেলিকপ্টার, ড্রোন এবং প্রাণঘাতী অস্ত্রপ্রয়োগ করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেড় হাজার মানুষকে হত্যার অভিযোগ তুলেছে রাষ্ট্রপক্ষ।

