English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Shikhar Dhawan All Set To Marry Again: নতুন করে আবার বিয়ের সানাই বেজেছে... কার সঙ্গে ফের ছাদনাতলায় ধাওয়ান! পাত্রী কে? রইল তাঁর এ-টু-জেড

Shikhar Dhawan All Set To Marry Again: 'নতুন করে আবার বিয়ের সানাই বেজেছে'... কার সঙ্গে ফের ছাদনাতলায় ধাওয়ান! পাত্রী কে? রইল তাঁর এ-টু-জেড

Shikhar Dhawan All Set To Marry Again: ফের বিয়ের পিঁড়িতে শিখর ধাওয়ান। প্রাক্তনের সঙ্গে বিচ্ছেদের ২ বছরের মধ্য়ে ধাওয়ান ফের ছাদনাতলায়। জানেন পাত্রী কে? রইল তাঁর এ-টু-জেড  

| Jan 05, 2026, 09:02 PM IST
1/7

'নতুন করে আবার বিয়ের সানাই বেজেছে'

Shikhar Dhawan All Set To Marry Again

ফের ছাদনতলায় শিখর ধাওয়ান। ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকা ওপেনার বিয়ে করছেন তাঁর 'লেডি লাভ' সোফি শাইনকে। ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লি-এনসিআরে জমকালো বিয়ের অনুষ্ঠান ধাওয়ান-সোফির। ক্রিকেট এবং বলিউডের হেভিওয়েটরা থাকবেন বলেই খবর।  

2/7

দ্বিতীয় বিয়ের ইনিংসের প্রস্তুতি তুঙ্গে

Preparations are in full swing

এখন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি তুঙ্গে। যদিও ধাওয়ান-সোফি বেশিরভাগটাই গোপন রাখছেন। সূত্র জানিয়েছে, 'একটি নতুন শুরু। তাঁরা শান্তিতে, আনন্দে ও অনেক কৃতজ্ঞতায় তা করছেন।' ধাওয়ান ব্যক্তিগত ভাবে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছেন। তাঁর জীবনের বর্তমান অবস্থার প্রতিফলিনই থাকবে সেখানে।  

3/7

শিখর এবং সোফি

Shikhar and Sophie

শিখর-সোফির কয়েক বছর আগে দুবাইয়ে আলাপ। সেখান থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে সম্পর্কে পরিণত হয়। দু'জনে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে থাকার পর বিয়ের সিদ্ধান্তে সম্মত হয়েছেন। গতবছর আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলাকালীন গ্যালারিতে এই দম্পতিকে একসঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা যায়। তারপর থেকেই তাঁদের নিয়ে চর্চা শুরু হয়। 

4/7

কে এই সোফি শাইন?

Who is Sophie Shine?

সোফি একজন আইরিশ নাগরিক। কর্পোরেটে চুটিয়ে কাজ করেছেন। ৩৫ বছর বয়সী সোফি নর্দার্ন ট্রাস্ট কর্পোরেশনে প্রোডাক্ট কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। যেখানে সিনিয়র লিডারশিপ পদে ছিলেন।   

5/7

সোফি সাইনের শিক্ষাগত যোগ্যতা

Sophie Sign's Educational Qualification

আয়ারল্যান্ডের ক্যাসলরয় কলেজে সোফির পড়াশোনা। এরপর লিমেরিক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে মার্কেটিং এবং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা ধাওয়ানের বান্ধবীর। সোফি গ্ল্যামার জগতের বাইরে নিজের কেরিয়ার গড়েছেন, যা তাকে বাকি ক্রিকেটারদের পার্টনারদের থেকে আলাদা করে  

6/7

সোফি এখন কী করেন?

What does Sophie do now?

সোফি এখন শিখর ধাওয়ান ফাউন্ডেশনের প্রধান, যা তার ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ‘দা ওয়ান স্পোর্টস’-এর দাতব্য শাখা। এদিকে ধাওয়ান সম্প্রতি তাঁর আত্মজীবনী ‘দ্য ওয়ান: মাই লাইফ অ্যান্ড মোর’ প্রকাশ করেছেন।  

7/7

শিখর ধাওয়ান ও আয়েশা মুখোপাধ্যায়

Shikhar Dhawan And Ayesha Mukherjee

ধাওয়ান এর আগে আয়েশা মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেছিলেন। ২০১২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন। ২০২৩ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। শিখর-আয়েশার ১১ বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে। তাঁর নাম জোরাভর।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Nostradamus prophecies for 2026: টানা ৭ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, 'লুটিয়ে পড়বেন' বিখ্যাত ব্যক্তিরা, নতুন বছরে ভাইরাল নাস্ত্রাদামুসের ৬ ভবিষ্যদ্বাণী

পরবর্তী অ্যালবাম

Nostradamus prophecies for 2026: টানা ৭ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, &#039;লুটিয়ে পড়বেন&#039; বিখ্যাত ব্যক্তিরা, নতুন বছরে ভাইরাল নাস্ত্রাদামুসের ৬ ভবিষ্যদ্বাণী

Nostradamus prophecies for 2026: টানা ৭ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, 'লুটিয়ে পড়বেন' বিখ্যাত ব্যক্তিরা, নতুন বছরে ভাইরাল নাস্ত্রাদামুসের ৬ ভবিষ্যদ্বাণী

Nostradamus prophecies for 2026: টানা ৭ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, 'লুটিয়ে পড়বেন' বিখ্যাত ব্যক্তিরা, নতুন বছরে ভাইরাল নাস্ত্রাদামুসের ৬ ভবিষ্যদ্বাণী 6
Debolinaa Nandy: &#039;দেবলীনাকে খুব মারধর করত, কিন্তু ও বেরিয়ে আসতে চায়নি! বলত, ইন্ডাস্ট্রির মেয়েরা খারাপ দাগিয়ে লোকে নিন্দে করবে...&#039;

Debolinaa Nandy: 'দেবলীনাকে খুব মারধর করত, কিন্তু ও বেরিয়ে আসতে চায়নি! বলত, ইন্ডাস্ট্রির মেয়েরা খারাপ দাগিয়ে লোকে নিন্দে করবে...'

Debolinaa Nandy: 'দেবলীনাকে খুব মারধর করত, কিন্তু ও বেরিয়ে আসতে চায়নি! বলত, ইন্ডাস্ট্রির মেয়েরা খারাপ দাগিয়ে লোকে নিন্দে করবে...' 12
Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ বড়সড় আর্থিক সংকট! সোনার দামে বিশাল বড় পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার... প্রায় ৪০%...

Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ বড়সড় আর্থিক সংকট! সোনার দামে বিশাল বড় পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার... প্রায় ৪০%...

Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ বড়সড় আর্থিক সংকট! সোনার দামে বিশাল বড় পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার... প্রায় ৪০%... 8
Bengal Weather Update: আরও পারদ পতনের ইঙ্গিত! কনকনে ঠান্ডার মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস এই এই জেলায়... শীতের স্পেল এখনও...

Bengal Weather Update: আরও পারদ পতনের ইঙ্গিত! কনকনে ঠান্ডার মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস এই এই জেলায়... শীতের স্পেল এখনও...

Bengal Weather Update: আরও পারদ পতনের ইঙ্গিত! কনকনে ঠান্ডার মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস এই এই জেলায়... শীতের স্পেল এখনও... 8