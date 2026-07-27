/আদিনায় আদিনাথ! ৬৫০ বছরের পুরনো আদিনা মসজিদে শিবের রুদ্রাভিষেক! শ্রাবণের সোমবারে মহাদেবের আশ্চর্য বিভূতি!

Shiva Linga in Mosque: আজ শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবার। ভক্তেরা দিনটিতে শিবের মাথায় জল ঢালেন। পুণ্যলাভ করেন। এমন দিনে এবার ঘটছে এক আশ্চর্য ঘটনা। মসজিদে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন মহাদেব!
অয়ন ঘোষাল: আগে থেকেই ঠিক ছিল তারকেশ্বর থেকে মালদার আদিনায় আদিনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হিন্দু সুরক্ষা সমিতির বিশাল ধর্মীয় শোভাযাত্রা করবে। সমগ্র শোভাযাত্রা জুড়ে থাকবে পুলিসের কড়া নিরাপত্তা।
সেই মতো মালদার আদিনার উদ্দেশ্যে রওনাও হয়েছে সেই শিবলিঙ্গ। হিন্দু সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার ২০ জুলাই তারকেশ্বর থেকে এই শোভাযাত্রার সূচনা।
সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ ২৭ জুলাই, শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার মালদার আদিনায় আদিনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হবে। শিবলিঙ্গের উচ্চতা ৪ ফুট। বেদির উপর বসানোর পর উচ্চতা বেড়ে দাঁড়াবে ৮ ফুট। হিন্দু ধর্ম সুরক্ষা সমিতি হুগলির এক শিল্পীকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে কষ্টি পাথরের এই লিঙ্গ।
আজ, সোমবার রুদ্রাভিষেক, পূজা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।
সনাতনী হিন্দুদের দাবি, ওখানে আগে থেকে অবস্থিত আদিনাথ মন্দিরের উপরই তৈরি করা হয়েছে আদিনা মসজিদ। সেই কারণেই মসজিদের বিভিন্ন থামে এখনও হিন্দু দেবদেবীর কিছু মূর্তি এবং হিন্দু স্থাপত্যশৈলী রয়ে গিয়েছে।