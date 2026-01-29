Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! 'দানব দুবে' গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...

Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! 'দানব দুবে' গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...
Shivam Dube Record IND vs NZ 4th T20I: ২৮২+ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করলেন শিবম দুবে। কার্যত 'দৈত্য দুবে' হয়ে উঠলেন তিনি। গিলে খেলেন কিউয়ি বোলারদের! বিশাখাপত্তনমে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...
ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড চতুর্থ টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ
শিবম দুবে
শিবম দুবে
দ্রুততম টি-টোয়েন্টিআই অর্ধশতক
এক ইনিংসে তৃতীয় সর্বাধিক স্ট্রাইক রেট
যৌথ ভাবে তৃতীয় সর্বাধিক রান
পাওয়ার-হিটিংয়ে পারদর্শিতা
