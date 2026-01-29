English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! দানব দুবে গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...

Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! 'দানব দুবে' গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...

Shivam Dube Record IND vs NZ 4th T20I: ২৮২+ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করলেন শিবম দুবে। কার্যত 'দৈত্য দুবে' হয়ে উঠলেন তিনি। গিলে খেলেন কিউয়ি বোলারদের! বিশাখাপত্তনমে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...  

| Jan 29, 2026, 05:29 PM IST
1/7

ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড চতুর্থ টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ

India vs New Zealand, 4th T20I at Visakhapatnam

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি ৫ ম্যাচের সিরিজের প্রথম ৩ ম্যাচ টানা জিতে ভারত সিরিজ পকেটে পুরে ফেলেছিল। কিন্তু চতুর্থ টি-২০আই-তে এসেই ছন্দপতন ঘটে। নিউ জিল্যান্ড ৫০ রানে জিতে সিরিজ ১-৩ করেছে। ভারত হারলেও সকলের মুখেই এখন শিবম দুবের নাম।   

2/7

শিবম দুবে

Shivam Dube

বিশাখাপত্তনমে কিউয়িরা টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ২১৫/৭ তুলেছিল। জবাবে ভারত ১৬৫ রানে গুটিয়ে যায়। রান তাড়া করতে নেমে ১১ ওভারের ভিতর ভারত ৮২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে।   

3/7

শিবম দুবে

Shivam Dube

ছয়ে নেমে শিবম ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। তিনি ২৩ বলে ৬৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। ৩৪ মিনিট ক্রিজে থেকে ৩ চার ও ৭ ছক্কা হাঁকান তিনি। ২৮২.৬০-র স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে একাধিক রেকর্ড ভাঙেন দুবে।   

4/7

দ্রুততম টি-টোয়েন্টিআই অর্ধশতক

Third-Fastest T20I Fifty for India

দুবে মাত্র ১৫ বলে হাফ-সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন বিশাখাপত্তনমে। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতীয়দের মধ্যে যা তৃতীয় দ্রুততম ফিফটি। দুবে এখন যুবরাজ সিং (১২ বল)  এবং অভিষেক শর্মার (১৪ বল) পিছনে।  

5/7

এক ইনিংসে তৃতীয় সর্বাধিক স্ট্রাইক রেট

Third-Highest Strike Rate in an Innings

দুবে ২৩ বলে ২৮২.৬০-এর স্ট্রাইক রেটে ৬৫ রান করেছেন। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ন্যূনতম ৫০ রান করা ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট।    

6/7

যৌথ ভাবে তৃতীয় সর্বাধিক রান

Joint Third-Most Runs in a Single T20I Over

ইশ সোধির করা ১২ নম্বর ওভারে দুবে ২৮ রান করেন (২ চার ও ৩ ছক্কায়)। একটি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের এক ওভারে কোনও ভারতীয়র করা সর্বোধিক রানের রেকর্ডে দুবে এখন রোহিত শর্মার সঙ্গে তৃতীয় স্থান ভাগ করে নিচ্ছেন।  

7/7

পাওয়ার-হিটিংয়ে পারদর্শিতা

Power-Hitting Mastery

দুবে তাঁর ইনিংসে মোট ৭টি ছক্কা এবং ৩টি চার ছিল, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভারতকে ২১৬ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করার লড়াইয়ে টিকিয়ে রেখেছিল।

