Shoaib Malik Set For Fourth Marriage FACT CHECK: আবার! চতুর্থবার বিয়ের পিঁড়িতে শোয়েব মালিক, আয়েশা-সানিয়া-সানার পর কে?

Shoaib Malik Set For Fourth Marriage FACT CHECK: আবার! চতুর্থবার বিয়ের পিঁড়িতে শোয়েব মালিক, আয়েশা-সানিয়া-সানার পর কে?
Shoaib Malik Set For Fourth Marriage: চতুর্থবার নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন শোয়েব মালিক, আয়েশা-সানিয়া-সানার পর পাক ক্রিকেটারের শিকার কে?
1/8
চতুর্থবার বিয়ের পিঁড়িতে শোয়েব মালিক
2/8
শোয়েব মালিক-লাইবা খান
photos
TRENDING NOW
3/8
সত্যিই নাকি গুজব!
4/8
লায়বা খান-জাওয়াদ
5/8
শোয়েব মালিক-সানা জাভেদ
6/8
শোয়েব মালিক-আয়েশা সিদ্দিকি
7/8
শোয়েব মালিক-সানিয়া মির্জা
8/8
শোয়েব মালিক-সানা জাভেদ
photos