English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Shoaib Malik Set For Fourth Marriage FACT CHECK: আবার! চতুর্থবার বিয়ের পিঁড়িতে শোয়েব মালিক, আয়েশা-সানিয়া-সানার পর কে?

Shoaib Malik Set For Fourth Marriage FACT CHECK: আবার! চতুর্থবার বিয়ের পিঁড়িতে শোয়েব মালিক, আয়েশা-সানিয়া-সানার পর কে?

Shoaib Malik Set For Fourth Marriage: চতুর্থবার নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন শোয়েব মালিক, আয়েশা-সানিয়া-সানার পর পাক ক্রিকেটারের শিকার কে?  

| Feb 26, 2026, 07:31 PM IST
1/8

চতুর্থবার বিয়ের পিঁড়িতে শোয়েব মালিক

Shoaib Malik Set For Fourth Marriage

তিনবার বিয়ে করেও সাধ মেটেনি শোয়েব মালিকের! পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক নাকি চতুর্থবার বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন! নেটপাড়ায় শোয়েবের বিয়ে নিয়ে এখন বিস্তর গুঞ্জন। আয়েশা-সানিয়া-সানার পর কে?  

2/8

শোয়েব মালিক-লাইবা খান

Shoaib Malik-Laiba Khan

শোয়েব পাকিস্তানের অভিনেত্রী লায়বা খানের গলায় মালা পরাচ্ছেন বলেই খবর। একাধিক সোশ্যাল মিডিয়ার দাবি প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার শীঘ্রই আবার বিয়ে করছেন। শোয়েবের বিয়ের খবর দ্রুত বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ায় ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছে।  

3/8

সত্যিই নাকি গুজব!

Shoaib Malik Marriage Rumour

শোয়েব-লায়বার বিয়ের কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। এই গল্প সম্পূর্ণ ভাবে সাজিয়েছেন ভক্তরাই। সত্যতা যাচাই না করা ফ্যান পেজের পোস্ট মিথ্যা হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছে। শোয়েব মালিকের চতুর্থ বিয়ে সংক্রান্ত কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন নেই। না আছে ঘোষণা বা কোনও প্রমাণ। সুতরাং এটি ভুয়ো খবর।     

4/8

লায়বা খান-জাওয়াদ

Laiba Khan-Jawad

লায়বা চলতি বছর জানুয়ারিতে মদিনায় বিয়ে করেছেন উদ্যোগপতি জাওয়াদের সঙ্গে। ইনস্টাগ্রামেই বিয়ের ছবি শেয়ার করেছিলেন তিনি। যা স্পষ্টতই শোয়েবের সঙ্গে ভাইরাল হওয়া বিয়ের দাবি মিথ্যা প্রমাণ করে।    

5/8

শোয়েব মালিক-সানা জাভেদ

Shoaib Malik-Sana Javed

শোয়েবের বর্তমান স্ত্রী পাক অভিনেত্রী সানা জাভেদ। ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে তাঁরা বিয়ে করেন এবং সম্প্রতি তাঁরা একসঙ্গে বিবাহবার্ষিকীও উদযাপন করেছেন। শোয়েব তাঁর বৈবাহিক অবস্থার কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিতও দেননি।  

6/8

শোয়েব মালিক-আয়েশা সিদ্দিকি

Shoaib Malik-Ayesha Siddiqui

শোয়েবের প্রথম বিয়ে হায়দরাবাদের শিক্ষিকা আয়েশা সিদ্দিকীর সঙ্গে। দ্বিতীয় বিয়ের ঠিক আগেই ২০১০ সালের এপ্রিলে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।    

7/8

শোয়েব মালিক-সানিয়া মির্জা

Shoaib Malik-Sania Mirza

২০১০ সালের এপ্রিলে শোয়েব দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ভারতের টেনিস আইকন সানিয়া মির্জাকে। প্রাক্তন দম্পতির ইজহান নামে একটি ছেলেও রয়েছে। শোয়েব-সানিয়া ১৪ বছর একসঙ্গে ছিলেন। ২০২৪ সালের প্রথম দিকেই তাঁদের পথ আলাদা হয়ে যায়।

8/8

শোয়েব মালিক-সানা জাভেদ

Shoaib Malik-Sana Javed

শোয়েব ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সানার সঙ্গে তৃতীয়বার বিয়ে করেন। শোয়েবের মতো, সানাও এর আগে ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত গায়ক উমেইর জাসওয়ালের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে ছিলেন।    

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Price Falls: কয়েকদিনের ওঠা-নামার পর স্বস্তি! সোনার দামে পতন... হলুদ ধাতুর দাম আজ কত?

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold Price Falls: কয়েকদিনের ওঠা-নামার পর স্বস্তি! সোনার দামে পতন... হলুদ ধাতুর দাম আজ কত?

Gold Price Falls: কয়েকদিনের ওঠা-নামার পর স্বস্তি! সোনার দামে পতন... হলুদ ধাতুর দাম আজ কত?

Gold Price Falls: কয়েকদিনের ওঠা-নামার পর স্বস্তি! সোনার দামে পতন... হলুদ ধাতুর দাম আজ কত? 11
West Bengal Assembly Election 2026: রানিগঞ্জে আবর্জনা স্তূপে এত এত ভোটার কার্ড! কোথা থেকে এল? জোর শোরগোল...

West Bengal Assembly Election 2026: রানিগঞ্জে আবর্জনা স্তূপে এত এত ভোটার কার্ড! কোথা থেকে এল? জোর শোরগোল...

West Bengal Assembly Election 2026: রানিগঞ্জে আবর্জনা স্তূপে এত এত ভোটার কার্ড! কোথা থেকে এল? জোর শোরগোল... 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিংহের দুঃসময়, লেনদেনে বিপদ মেষের, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিংহের দুঃসময়, লেনদেনে বিপদ মেষের, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিংহের দুঃসময়, লেনদেনে বিপদ মেষের, পড়ুন আজকের রাশিফল... 12
Who is RJ Princy Parikh: &#039;আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু...&#039; ডেভিড মিলারের সঙ্গে রিল ভাইরাল হতেই নোংরা বডি শেমিং থেকে রেপ থ্রেট! কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

Who is RJ Princy Parikh: 'আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু...' ডেভিড মিলারের সঙ্গে রিল ভাইরাল হতেই নোংরা বডি শেমিং থেকে রেপ থ্রেট! কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

Who is RJ Princy Parikh: 'আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু...' ডেভিড মিলারের সঙ্গে রিল ভাইরাল হতেই নোংরা বডি শেমিং থেকে রেপ থ্রেট! কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ? 10