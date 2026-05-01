English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
West Bengal Assembly Election 2026: বড় বড় এগজিট পোল উলটে যাওয়ার স্পষ্ট আভাস: বিজেপি এবারও বাংলায় ডাহা ফেল? বিক্রি হচ্ছে সবুজ আবীর, কী বলছে POLIQ? নিজেই দেখে নিন

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এখন সবার নজর ফলাফলের দিকে। ভোটগণনার আগে বিভিন্ন সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষা বা 'এক্সিট পোল' (Exit Poll) নিয়ে রাজনৈতিক মহলে পারদ তুঙ্গে। এর মধ্যেই একটি নির্দিষ্ট সমীক্ষার (Poliq Exit Poll) ফলাফল ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) ২০০-র বেশি আসন পেয়ে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে। অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী দল বিজেপি (BJP)-র ফল আশাতীত খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা।

| May 01, 2026, 05:19 PM IST

1/19

সমীক্ষার মূল নির্যাস

সাম্প্রতিক বুথফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, ২৯৪ আসন বিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দলগত অবস্থানের একটি সম্ভাব্য চিত্র উঠে এসেছে।

2/19

তৃণমূল কংগ্রেস:

সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূলের ঝুলিতে যেতে পারে প্রায় ২০০-এর কাছাকাছি বা তার বেশি আসন। এর অর্থ হল, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের নবান্ন দখল করতে পারে ঘাসফুল শিবির।  

3/19

ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP):

গত নির্বাচনের তুলনায় বিজেপির আসন সংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, বিজেপি ৫০টি আসনের আশেপাশে আটকে যেতে পারে।  

4/19

বাম-কংগ্রেস জোট ও অন্যান্য

 সংযুক্ত মোর্চা বা বাম-কংগ্রেস জোটের ক্ষেত্রে খুব একটা বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই, তবে কিছু পকেটে তারা লড়াই দিচ্ছে।  

5/19

তৃণমূলের সম্ভাব্য জয়ের নেপথ্যে প্রধান কারণগুলি

সমীক্ষা যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে তৃণমূলের এই অভাবনীয় সাফল্যের পিছনে বেশ কিছু বিষয় কাজ করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।  

6/19

জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ও ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রভাব

তৃণমূল সরকারের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’, ‘স্বাস্থ্য সাথী’ এবং ‘কন্যাশ্রী’-র মতো প্রকল্পগুলি তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রেখেছে।   

7/19

বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের একটি বড় অংশ তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে থাকায় এই বিপুল আসনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

8/19

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা :

তৃণমূলের প্রচারের কেন্দ্রে বরাবরই থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।   

9/19

‘বাংলার নিজের মেয়ে’ ইমেজের পাশাপাশি তাঁর প্রশাসনিক লড়াই এবং তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাই-ভোল্টেজ প্রচারকে টেক্কা দিতে সক্ষম হয়েছে।

10/19

উন্নয়নের খতিয়ান:

রাজ্যের গ্রামীণ সড়ক যোজনা, পানীয় জলের সুরাহা এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতির কথা তৃণমূল তাদের প্রচারে বারংবার তুলে ধরেছে, যা সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছে বলে সমীক্ষায় আভাস পাওয়া যাচ্ছে।  

11/19

বিজেপির প্রত্যাশিত পতনের নেপথ্যে কোন ফ্যাক্টর?

২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়ে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছিল।   

12/19

কিন্তু ২০২৬-এর এই সমীক্ষায় ৫০-এর কোটায় নেমে আসার ইঙ্গিত বিজেপির জন্য অশনি সংকেত। এর সম্ভাব্য কারণগুলি হল  

13/19

স্থানীয় নেতৃত্বের অভাব:

কেন্দ্রীয় হেভিওয়েট নেতারা প্রচারে এলেও রাজ্যে বিকল্প মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাউকে তুলে ধরতে না পারা বিজেপির জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।  

14/19

সংগঠনের ভাঙন:

নির্বাচনের আগে ও পরে একাধিক নেতার দলত্যাগ এবং বুথ স্তরে সংগঠনের দুর্বলতা বিজেপির ভোটপ্রাপ্তিতে ধাক্কা দিতে পারে।

15/19

মূল্যবৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় নীতি

পেট্রোল-ডিজেলের দাম এবং রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ভোটারদের একটি বড় অংশকে বিজেপির থেকে বিমুখ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।  

16/19

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণ

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ যা কি না বিজেপির শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখানেও তৃণমূল এবার থাবা বসাতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে সমীকরণ বদলের সম্ভাবনা রয়েছে।  

17/19

বাস্তবের ফলাফল বনাম সমীক্ষা

মনে রাখা প্রয়োজন, বুথফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল কখনোই চূড়ান্ত ফলাফল নয়। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে যে সমীক্ষার তথ্যের সঙ্গে প্রকৃত ফলাফলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে।

18/19

তবে যদি এই সমীক্ষা সত্যি হয়, তবে বাংলার রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধিপত্য আরও মজবুত হবে এবং বিজেপির জন্য তা হবে বড় ধরণের অস্তিত্বের সংকট।  

19/19

চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য এখন অপেক্ষা গণনার দিনটির, যেখানে নির্ধারিত হবে আগামী পাঁচ বছর বাংলার শাসনভার কার হাতে থাকবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Exit Poll UPDATES: ৯২.৪৭%-র পদ্মে কত, ঘাসফুলে কত? গেরুয়া-সবুজ যুদ্ধে কে এগিয়ে? সব হিসেব উল্টে দেওয়া সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি বিরাট আপডেট

পরবর্তী অ্যালবাম

