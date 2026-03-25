  • Shreya Ghoshal live show fees: একটা স্টেজ পারফরম্যান্সের জন্য শ্রেয়া ঘোষাল নেন ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, তথ্য ফাঁস হতেই তোলপাড় নেটপাড়া

Shreya Ghoshal live show fees: শ্রেয়া ঘোষাল স্টেজ পারফরম্যান্সের জন্য ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা পারিশ্রমিক নেন। রেডডিটে স্ক্রীনশট ফাঁস হতেই শোরগোল সোশ্যাল মিডিয়ায়। 

| Mar 25, 2026, 08:51 PM IST
শ্রেয়া ঘোষালের লাইভ শোয়ের ফি

বিখ্যাত গায়িকা, শ্রেয়া ঘোষালের (Shreya Ghoshal) লাইভ শোয়ের ফি সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। রেডডিটে একজন ব্যক্তি তেলেঙ্গানা গাড্ডার ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস শ্রেয়া ঘোষালের লাইভ শোয়ের ফি পোস্ট করেছেন। এই বিষয়তেই শুরু হয় বির্তক।

শ্রেয়া ঘোষালের লাইভ শোয়ের ফি রেডডিটে প্রকাশ পায়, যেখানে বলা হয়েছে যে ভারতীয় গায়িকারা, তাদের জনপ্রিয়তা বা সম্মান যা-ই হোক, এখনও কম পারিশ্রমিক পান।

রেডডিট পোস্টে দেখা যায়, শ্রেয়া ঘোষাল অ্যাওয়ার্ড শোয়ের জন্য ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা পারিশ্রমিক নেন। কেউ কেউ বলছেন, এটি তার লাইভ শো-এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড ফি হতে পারে। এটি কি খুব কম নাকি অনেক বেশি—এই বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রেয়া ঘোষালের বেশিরভাগ ভক্তরা বলেছেন, তার মতো স্তরের গায়িকা আরও বেশি পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য। আবার কেউ বলছে, প্রযোজকরা প্লেব্যাক গায়ক-গায়িকাদের বেশি টাকা দেয় না। তাই তারা কনসার্ট ও লাইভ শো থেকে বেশি টাকা চার্জ করে।

কেউ কেউ শ্রেয়া ঘোষালকে অন্যান্য প্রখ্যাত ভারতীয় গায়ক-গায়িকাদের ফিয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেমন সুনিধি চৌহান, সোনু নিগম, এবং অরিজিৎ সিং। একজন বলেছেন, তিনি সুনিধি চৌহানের মতোই বিখ্যাত বা হয়তো তার চেয়েও বেশি। তাই তার এতও কম ফি নেওয়ার কোনো কারণ নেই, এবং তিনি সহজেই এর থেকে বেশি চার্জ করতে পারে। 

রেডডিটে শেয়ার করা স্ক্রীনশটটি কেবল একটি অনুমান এবং এটি নিশ্চিত করা হয়নি যে সংখ্যা আসলেই সঠিক কি না।

Ancient City Beneath Puri: জগন্নাথ মন্দিরের মাটির নীচে অজানা শহর; মন্দির থেকে সমুদ্র গোপন সুড়ঙ্গে বাসুকির গর্জন?

