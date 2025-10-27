Shreyas Iyer Admitted To ICU: ICU-তে শ্রেয়স আইয়ার! মারাত্মক জখম, কবে ফিরতে পারবেন মাঠে?

Shreyas Iyer Admitted To ICU: ICU-তে শ্রেয়স আইয়ার! মারাত্মক জখম, কবে ফিরতে পারবেন মাঠে?
Shreyas Iyer Injury Update: 'টিম, ডাক্তার ও ফিজিও কোনও ঝুঁকি নেননি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে পাঠান। এখন পরিস্থিতি স্থিতিশীল, তবে এটি প্রাণঘাতীও হতে পারত। শ্রেয়স মানসিকভাবে খুব শক্ত, আশা করা যায় দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।'
পাঁজরে চোট, হাসপাতালে ভর্তি শ্রেয়স
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিডনিতে তৃতীয় ম্যাচ চলাকালীন পাঁজরে গুরুতর আঘাত পান শ্রেয়স আইয়ার। ভারতের ওডিআই দলের সহ-অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে (Australia vs India) সিরিজের তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় হর্ষিত রানার (Harshit Rana) বলে অ্যালেক্স কেরির (Alex Carey) ক্যাচ নিতে গিয়ে পাঁজরে চোট পান শ্রেয়াস।
