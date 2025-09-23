Shukra Mangal Malavya Ruchak Rajyog: ১০০ বছর পরে মঙ্গল-শুক্রের দুই বিরল রাজযোগে এই রাশির জাতকদের হাতে রাশি রাশি টাকা...
Malavya Rajyog And Ruchak Rajyog Shukra Mangal Gochar: মঙ্গল, শুক্রের মহামিলন! তৈরি জোড়া রাজযোগ। আসছে অচ্ছে দিন। কয়েকটি রাশির হাতে বিপুল টাকা! উৎসবের মরশুমে বিশাল সুখবর।
১০০ বছরে ১ বার
মঙ্গল-শুক্রের মহামিলন
জোড়া রাজযোগ
ভাগ্যোদয়
তুলা রাশি
মকর রাশি
কুম্ভ রাশি
কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য রুচক ও মালব্য রাজযোগ দারুণ সৌভাগ্য আনতে চলেছে ৷ এঁদের ভ্রমণযোগ আছে ৷ এঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য দারুণ চলবে। প্রচুর লাভ হবে। কেরিয়ারের দিক থেকেও খুব ভাল সময় আসছে। সব মিলিয়ে দারুণ। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
