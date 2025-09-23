English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shukra Mangal Malavya Ruchak Rajyog: ১০০ বছর পরে মঙ্গল-শুক্রের দুই বিরল রাজযোগে এই রাশির জাতকদের হাতে রাশি রাশি টাকা...

Malavya Rajyog And Ruchak Rajyog Shukra Mangal Gochar: মঙ্গল, শুক্রের মহামিলন! তৈরি জোড়া রাজযোগ। আসছে অচ্ছে দিন। কয়েকটি রাশির হাতে বিপুল টাকা! উৎসবের মরশুমে বিশাল সুখবর।

| Sep 23, 2025, 06:47 PM IST
1/7

১০০ বছরে ১ বার

১০০ বছর পরে মঙ্গল-শুক্রের জোড়া রাজযোগ! মালব্য-রুচক রাজযোগে ৩ রাশির সব স্বপ্ন সফল

2/7

মঙ্গল-শুক্রের মহামিলন

মঙ্গল-শুক্রের মহামিলন! এর জেরে তৈরি জোড়া রাজযোগ। আর এর জেরে আসছে অচ্ছে দিন। কয়েকটি রাশির হাতে বিপুল টাকা! উৎসবের মরশুমে বিশাল সুখবর।

3/7

জোড়া রাজযোগ

জানা গিয়েছে শুক্র নিজের মূল রাশি তুলায় প্রবেশ করলে তৈরি হবে মালব্য রাজযোগ ৷ পাশাপাশি মঙ্গল নিজের রাশি বৃশ্চিকে প্রবেশ করলে তৈরি হবে রুচক রাজযোগ। 

4/7

ভাগ্যোদয়

এই দুই রাজযোগের জেরে কয়েকটি রাশির ভাগ্যোদয় ঘটবে। এঁদের বিরাট উন্নতি আসতে চলেছে৷ এঁদের ধন-সম্পত্তি  বিপুল বৃদ্ধি পাবে ৷ তাহলে, দেখে নেওয়া যাক, ঠিক কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি অত্যন্ত ভাল হতে চলেছে ৷

5/7

তুলা রাশি

তুলা রাশির জন্য শুক্রের এই মালব্য রাজযোগ বিপুল পরিমাণে সুখপ্রদ হতে চলেছে ৷ আকস্মিক ধনলাভ। এর সঙ্গে আর্থিক সমস্যার নিরসন। বিবাহিত জীবন আগের থেকে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

6/7

মকর রাশি

মকর রাশির জন্যও এই রুচক ও মালব্য রাজযোগ আরও সুখপ্রদ হতে চলেছে। রুচক রাজযোগের জেরে সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবেন এঁরা। সমস্ত সমস্যা ও সংকটের সমাধান হবে ৷ 

7/7

কুম্ভ রাশি

কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য রুচক ও মালব্য রাজযোগ দারুণ সৌভাগ্য আনতে চলেছে ৷ এঁদের ভ্রমণযোগ আছে ৷ এঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য দারুণ চলবে। প্রচুর লাভ হবে। কেরিয়ারের দিক থেকেও খুব ভাল সময় আসছে। সব মিলিয়ে দারুণ। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

LPG: GST কমানোর পর পদ পদক্ষেপ, পুজোয় দেশের লাখ লাখ মহিলাকে বিরাট উপহার মোদীর

পরবর্তী অ্যালবাম

LPG: GST কমানোর পর পদ পদক্ষেপ, পুজোয় দেশের লাখ লাখ মহিলাকে বিরাট উপহার মোদীর

LPG: GST কমানোর পর পদ পদক্ষেপ, পুজোয় দেশের লাখ লাখ মহিলাকে বিরাট উপহার মোদীর

LPG: GST কমানোর পর পদ পদক্ষেপ, পুজোয় দেশের লাখ লাখ মহিলাকে বিরাট উপহার মোদীর 6
Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: &#039;জীবনের সেরা অধ্য়ায়&#039;! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে?

Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: 'জীবনের সেরা অধ্য়ায়'! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে?

Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: 'জীবনের সেরা অধ্য়ায়'! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে? 8
Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই...

Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই...

Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই... 7
Naina Ganguly: প্রেমের নামে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন! টলিপাড়ার কোরিওগ্রাফারের &#039;মুখোশ&#039; খুললেন অভিনেত্রী...

Naina Ganguly: প্রেমের নামে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন! টলিপাড়ার কোরিওগ্রাফারের 'মুখোশ' খুললেন অভিনেত্রী...

Naina Ganguly: প্রেমের নামে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন! টলিপাড়ার কোরিওগ্রাফারের 'মুখোশ' খুললেন অভিনেত্রী... 8