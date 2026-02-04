English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Shukra Uday Ravi Pushya February 2026: এই ফেব্রুয়ারিতে পৃথিবী বদলে যাবে এই ৫ রাশির! শুক্র উদয়ে মহা সৌভাগ্যের উদয় জীবনে...

Shukra Uday Ravi Pushya on Magh Purnima February 2026: মাঘী পূর্ণিমা থেকেই শুরু হয়েছে দারুণ সুসময়। ১ ফেব্রুয়ারি উদয় হয়েছে শুক্রের। এ সময়ে অনেক কিছুই শুভ ঘটবে।

| Feb 04, 2026, 08:45 PM IST
1/7

মাঘী পূর্ণিমায়

মাঘী পূর্ণিমা এমনিতেই খুব শুভ। এর সঙ্গে এবার যোগ হচ্ছে আরও বেশ কিছু যোগ। ১ ফেব্রুয়ারি উদয় হয়েছে শুক্রের। এর সঙ্গে আছে রবি পুষ্যা নক্ষত্র। 

2/7

কারা কারা সৌভাগ্যবান?

আর এর ফলে, কোন কোন রাশির সুদিন আসছে? জেনে নিন।

3/7

শুভ সময়

বৃষরাশির দারুণ শুভ সময়। এঁদের সবতেই সুফল মিলবে। নতুন কাজ মিলতে পারে। এঁদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে। পড়ে থাকা কাজ শেষ হবে। স্বাস্থ্যে শুভ পরিবর্তন। 

4/7

কেরিয়ার তুঙ্গে

কর্কটের কেরিয়ার তুঙ্গে। এঁরা বসের প্রচুর প্রশংসা পাবেন। এঁদেরও রোজগার বাড়বে। আর্থিক সংকট মিয়ে যাবে।

5/7

সৃজনশীলতা

তুলার সৃজনশীলতা বাড়বে। এঁদের সবকিছুতেই সাফল্য। স্বীকৃতি মিলবে। জনপ্রিয় হবেন। পরিবারে সুখ-শান্তি।

6/7

সংকটমুক্তি

মকরেরও আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। সমস্ত সংকট মিটে যাবে। এঁদের কেরিয়ারে নতুন মোড় আসবে। এঁদের ট্যালেন্ট স্বীকৃতি পাবে। আর্থিক অগ্রগতি ঘটবে। বিয়ের যোগ আছে।

7/7

গোল্ডেন পিরিয়ড

কুম্ভের জীবনে গোল্ডেন পিরিয়ড। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য। মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। সম্পদবৃদ্ধি।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

