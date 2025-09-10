English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shukraditya Rajyoga: একই রাশিতে সূর্য আর শুক্র! অতি বিরল শুক্রাদিত্য যোগে পুজোর আগেই হাতে রাশি-রাশি টাকা ৩ রাশির! কার কার?

Shukraditya Rajyoga: অতি বিরল শুক্রাদিত্য রাজযোগ। এই সেপ্টেম্বরেই। এই যোগ নিয়ে আসছে নানা ইতিবাচক বদল। তবে বিশেষ কয়েকটি রাশির জন্য এটি খুবই ফলপ্রসূ হতে চলেছে।

| Sep 10, 2025, 08:37 PM IST
1/7

মানবজীবনে প্রভাব

প্রতিটি গ্রহের স্থান বা অবস্থা বদলই মানবজীবনকে প্রভাবিত করে। 

2/7

প্রভাব

দুধরনের শক্তি-- ইতিবাচক ও নেতিবাচক-- তরঙ্গ হয়ে বয়ে চলে।

3/7

বিরল যোগ

যখন একাধিক গ্রহে একই রাশিতে এসে মেলে তখন তৈরি হয় বিরল যোগ। এই যোগের উভমুখী ক্রিয়া-- শুভ অথবা অশুভ।

4/7

সিংহে শুক্র এবং সূর্য

এই সেপ্টেম্বরে সূর্য তার স্বরাশিতে প্রবেশ করছেন। সূর্যের নিজের রাশি হল সিংহ। এই অতি বিরল ঘটনাটি ঘটতে চলেছে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর। তবে শুধু সূর্যই নন, ওই সময়ে সিংহ রাশিতে যাচ্ছে শুক্রও। আর এই দুইয়ে মিলে তৈরি হচ্ছে শুক্রাদিত্য যোগ। আর এই যোগে কয়েকটি রাশির সৌভাগ্য তুঙ্গে। 

5/7

কর্কট রাশি

এই যোগে কর্কট রাশির ভাগ্য তুঙ্গে থাকবে। জীবনে ঐহিক সুখ বাড়বে। কেরিয়ার দারুণ থাকবে। যাঁরা ব্যবসায়ী, তাঁদের জন্য খুবই ভালো সময় আসছে। গাড়ি বাড়ি সম্পত্তি কেনার যোগ আছে। আর্থিক ক্ষমতা শীর্ষে থাকবে।

6/7

সিংহ রাশি

সময়টা সিংহরাশির জন্যও দারুণ ভালো হবে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। বিনিয়োগ থেকে দ্বিগুণ লাভ। শিক্ষা-গবেষণা ইত্যাদিতে বিপুল সাফল্য। বিবাহিত জীবনে দারুণ মাধুর্য উপভোগের লগ্ন। সুখ-শান্তি-আনন্দে ভরপুর থাকবে জীবন।

7/7

তুলা

শুক্রাদিত্য যোগের জেরে তুঙ্গে থাকবেন তুলা রাশির জাতক-জাতিকারাও। কোনও আইনি ঝামেলায় ফেঁসে থাকলেও, তা এবার মিটে যেতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়। মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটবে এমন কাজের যোগ।কর্মসংক্রান্ত ভ্রমণযোগ। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

