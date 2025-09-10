Shukraditya Rajyoga: একই রাশিতে সূর্য আর শুক্র! অতি বিরল শুক্রাদিত্য যোগে পুজোর আগেই হাতে রাশি-রাশি টাকা ৩ রাশির! কার কার?
Shukraditya Rajyoga: অতি বিরল শুক্রাদিত্য রাজযোগ। এই সেপ্টেম্বরেই। এই যোগ নিয়ে আসছে নানা ইতিবাচক বদল। তবে বিশেষ কয়েকটি রাশির জন্য এটি খুবই ফলপ্রসূ হতে চলেছে।
photos
TRENDING NOW
3/7
বিরল যোগ
4/7
সিংহে শুক্র এবং সূর্য
5/7
কর্কট রাশি
6/7
সিংহ রাশি
7/7
তুলা
শুক্রাদিত্য যোগের জেরে তুঙ্গে থাকবেন তুলা রাশির জাতক-জাতিকারাও। কোনও আইনি ঝামেলায় ফেঁসে থাকলেও, তা এবার মিটে যেতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়। মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটবে এমন কাজের যোগ।কর্মসংক্রান্ত ভ্রমণযোগ। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos