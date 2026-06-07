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Ashok Bhattacharya health update: আহত অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী; কেমন আছেন প্রবীণ বাম নেতা?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 07, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:47 PM IST

Ashok Bhattacharya health update: মাথায় ৬ সেলাই পড়েছে। অশোক ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থায় আপাতত স্থিতিশীল।

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী1/7

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাথায় সেলাই পড়েছে। শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। শিলিগুড়ি পৌঁছেই বামনেতা, রাজ্যের প্রাক্তন অশোক ভট্টাচার্যকে দেখতে হাসপাতালে মন্ত্রী শংকর ঘোষ। তাঁর ফোন থেকে প্রবীণ নেতার সঙ্গে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন।

 

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী2/7

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

বাম জমানায় 'উত্তরবঙ্গের মুখ্য়মন্ত্রী' বলা হত অশোক ভট্টাচার্য। দাপট ছিল এতটাই।

 

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী3/7

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

২০১১ বাদ দিলে ১৯৯১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত শিলিগুড়ি বিধায়ক ছিলেন অশোক। বাম আমলে দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেনই, দায়িত্ব সামলেছেন শিলিগুড়ির মেয়রের দায়িত্বও।

 

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী4/7

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

 বয়স এখন আশি ছুঁইছুঁই। গতকাল শনিবার বাড়িতে পড়ে গিয়ে আহত হন অশোক ভট্টাচার্য।  রাতেই তাঁকে ভর্তি করা শিলিগুড়ি মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে।

 

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী5/7

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

হাসপাতাল সূ্ত্রে খবর, মাথায় ৬ সেলাই পড়েছে প্রবীণ এই বাম নেতা। সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও, পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিত্‍সকরা।

 

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী6/7

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

২০২১ সালে অশোক ভট্টাচার্যকে হারিয়েই শিলিগুড়ির বিধায়ক হন একদা তাঁরই 'শিষ্য' বিজেপির শংকর ঘোষ। এখম তিনি রাজ্যের মন্ত্রী।

 

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী7/7

অশোক ভট্টাচার্যের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

রবিবার অশোক ভট্টাচার্যকে দেখতে নার্সিংহোমে পৌঁছন শংকর। বাম জমানার মন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রীও।

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