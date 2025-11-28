Siddharth-Kiara: 'ছবি নয়, আশীর্বাদ চাই’, সিদ্ধার্থ-কিয়ারার বার্তা… নেটপাড়ায় উঠছে প্রশ্ন— কী লুকোচ্ছেন তারকা দম্পতি?

Siddharth-Kiara: 'ছবি নয়, আশীর্বাদ চাই’, সিদ্ধার্থ-কিয়ারার বার্তা… নেটপাড়ায় উঠছে প্রশ্ন— কী লুকোচ্ছেন তারকা দম্পতি?
Siddharth Kiara baby's name reveal: সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদবানী তাঁদের কন্যার নাম ঘোষণা করলেন- সরায়াহ মালহোত্রা, যার অর্থ 'ঈশ্বরের রাজকন্যা।' নবদম্পতি অনুরোধ করেছেন, মেয়ের এই বিশেষ সময়টি যেন ব্যক্তিগতভাবে কাটাতে দেওয়া হয় এবং তাঁর ছবি তোলা না হয়।
1/8
সিড-কিয়ারার কন্যার নাম অবশেষে প্রকাশ
2/8
ইনস্টাগ্রামে প্রথম ছবি শেয়ার
3/8
নামের অর্থও জানালেন সিড-কিয়ারা
4/8
কবে জন্ম নিল ছোট্ট মালহোত্রা?
5/8
প্রথমবার বাবা-মা হওয়ার আনন্দ
6/8
ব্যক্তিগত সময় কাটাতে চান দম্পতি
7/8
সংবাদ মাধ্যমের কাছে বিশেষ অনুরোধ
8/8
কৃতজ্ঞতা জানালেন নতুন বাবা-মা
