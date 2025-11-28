English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Siddharth-Kiara: 'ছবি নয়, আশীর্বাদ চাই’, সিদ্ধার্থ-কিয়ারার বার্তা… নেটপাড়ায় উঠছে প্রশ্ন— কী লুকোচ্ছেন তারকা দম্পতি?

Siddharth Kiara baby's name reveal: সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদবানী তাঁদের কন্যার নাম ঘোষণা করলেন- সরায়াহ মালহোত্রা, যার অর্থ 'ঈশ্বরের রাজকন্যা।' নবদম্পতি অনুরোধ করেছেন, মেয়ের এই বিশেষ সময়টি যেন ব্যক্তিগতভাবে কাটাতে দেওয়া হয় এবং তাঁর ছবি তোলা না হয়।

| Nov 28, 2025, 07:06 PM IST
সিড-কিয়ারার কন্যার নাম অবশেষে প্রকাশ

বলিউড তারকা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদবানী কন্যার নাম জানানো হল। তাঁদের ছোট্ট রাজকন্যার নাম রাখা হয়েছে ‘সরায়াহ মালহোত্রা’।

ইনস্টাগ্রামে প্রথম ছবি শেয়ার

শুক্রবার সকালে দম্পতি মেয়ের ক্ষুদে পায়ের ছবি শেয়ার করেন। ক্যাপশনে লেখেন-আমাদের প্রার্থনা থেকে আমাদের কোলে, আমাদের আশীর্বাদ সরায়াহ।

নামের অর্থও জানালেন সিড-কিয়ারা

অভিনেতাদের টিম জানায়, ‘সরায়াহ’ নামটি হিব্রু শব্দ Sarah এবং Saraya থেকে এসেছে। নামের অর্থ-ঈশ্বরের রাজকন্যা।

কবে জন্ম নিল ছোট্ট মালহোত্রা?

সরায়াহার জন্ম হয়েছে এই বছরের ১৫ জুলাই। জন্মের দিনই তাঁর বাবা-মা জানিয়েছিলেন, 'আমাদের পৃথিবী বদলে গেল চিরদিনের জন্য।'

প্রথমবার বাবা-মা হওয়ার আনন্দ

সিড-কিয়ারা জানান তাঁরা আনন্দে ভরপুর। নতুন জীবনের অধ্যায় শুরু হওয়ায় দু’জনেই ভীষণ আবেগপ্রবণ।

ব্যক্তিগত সময় কাটাতে চান দম্পতি

নবজীবনের মুহূর্তগুলি নিজেদের মতো উপভোগ করতে চান সিড-কিয়ারা। পরিবার হয়ে ওঠার এই সময়টি তারা শান্তিতে কাটাতে চান।

সংবাদ মাধ্যমের কাছে বিশেষ অনুরোধ

মেয়ের ছবি না তোলার জন্য সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের অনুরোধ করেছেন তাঁরা এবং বলেন 'শুধু আশীর্বাদ দিন, ছবি নয়।'

কৃতজ্ঞতা জানালেন নতুন বাবা-মা

সবার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন সিড-কিয়ারা। আরও বলেন যে এই বিশেষ সময়টুকু গোপন থাকলেই তাঁরা সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন।

