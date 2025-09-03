English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shani Transit 2025: ৩ দশক পরে ৩ রাশির উপর ঝরতে চলেছে শনির অপার কৃপা! এক বিরল গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন এঁরা...

Shani Nakshtra Parivartan 2025: ২৭ বছর পরে শনির বিশাল কৃপা মিলবে ৩ রাশির। এঁরা ধনী হবেন, এঁদের কেরিয়ারে দারুণ উন্নতি।

| Sep 03, 2025, 09:04 PM IST
1/7

শনি

শনি পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করতে চলেছেন ৷

2/7

২৭ বছর পরে

এমনটা ঘটছে ২৭ বছর পরে। আর তার জেরে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে বিশাল উন্নতি ঘটতে চলেছে।

3/7

কর্মফলের দেবতা

শনি কর্মফলের দেবতা। তিনি কর্মফল দেবেন। সকলে তাই শনিকে প্রবল সমীহ করেন।

4/7

রোষ ও কৃপা

শনির রোষে মানুষ যেমন নীচে চলে যেতে পারেন, শনির কৃপায় মানুষ তেমন উপরে উঠে যেতে পারেন। এখন কাদের সুসময় আসতে চলেছে? জেনে নিন।

5/7

মিথুন

২৭ বছর পরে শনির এই গোচরে দারুণ সময় কাটাবেন মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা। শনির নক্ষত্র পরিবর্তনে বিরাট উন্নতির মুখোমুখি হবেন এঁরা। কর্মস্থলে বিশাল উন্নতির পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে ৷

6/7

মকর

মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনির নক্ষত্র পরিবর্তন দারুণ এক মুহূর্ত হতে চলেছে ৷ কর্মক্ষেত্রে এঁরা নতুন নতুন দায়িত্ব পেতে চলেছেন। এঁদের সঙ্গীর সঙ্গে এঁদের অত্যন্ত ভাল সম্পর্কের রসায়ন তৈরি হওয়ার লগ্ন আসতে চলেছে ৷

7/7

কুম্ভ

শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দারুণ সুন্দর সময় আসছে ৷ এঁদের ঘর ভরে উঠবে ধনসম্পত্তিতে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

West Bengal Heavy Rain Alert: ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টি চলবে আগামী আরও দু'দিন! ভারী থেকে অতিভারী বৃ্ষ্টির সতর্কতা সারা রাজ্য জুড়ে...ব্যাপক বজ্রপাত...

পরবর্তী অ্যালবাম

West Bengal Heavy Rain Alert: ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টি চলবে আগামী আরও দু&#039;দিন! ভারী থেকে অতিভারী বৃ্ষ্টির সতর্কতা সারা রাজ্য জুড়ে...ব্যাপক বজ্রপাত...

West Bengal Heavy Rain Alert: ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টি চলবে আগামী আরও দু'দিন! ভারী থেকে অতিভারী বৃ্ষ্টির সতর্কতা সারা রাজ্য জুড়ে...ব্যাপক বজ্রপাত...

West Bengal Heavy Rain Alert: ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টি চলবে আগামী আরও দু'দিন! ভারী থেকে অতিভারী বৃ্ষ্টির সতর্কতা সারা রাজ্য জুড়ে...ব্যাপক বজ্রপাত... 14
Massive Explosion Shocks Damascus International Airport: ভয়ংকর বিস্ফোরণে কাঁপল চেনা বিমানবন্দর! গগদনভেদী শব্দে আগুন আর ধোঁয়ায় তুমুল আতঙ্ক...

Massive Explosion Shocks Damascus International Airport: ভয়ংকর বিস্ফোরণে কাঁপল চেনা বিমানবন্দর! গগদনভেদী শব্দে আগুন আর ধোঁয়ায় তুমুল আতঙ্ক...

Massive Explosion Shocks Damascus International Airport: ভয়ংকর বিস্ফোরণে কাঁপল চেনা বিমানবন্দর! গগদনভেদী শব্দে আগুন আর ধোঁয়ায় তুমুল আতঙ্ক... 5
Break or Crush medicine for lower doses: ডোজ় মেলাতে ট্যাবলেট ভেঙে হাফ করে খান? মৃত্যুও ঘনাতে পারে! জানালেন ভেলোরের ডাক্তার...

Break or Crush medicine for lower doses: ডোজ় মেলাতে ট্যাবলেট ভেঙে হাফ করে খান? মৃত্যুও ঘনাতে পারে! জানালেন ভেলোরের ডাক্তার...

Break or Crush medicine for lower doses: ডোজ় মেলাতে ট্যাবলেট ভেঙে হাফ করে খান? মৃত্যুও ঘনাতে পারে! জানালেন ভেলোরের ডাক্তার... 8
Bank Locker: গয়না ও মূল্যবান জিনিসশুদ্ধু আপনার লকার &#039;সিল&#039; করে দেবে ব্যাংক! যদি না আপনি...

Bank Locker: গয়না ও মূল্যবান জিনিসশুদ্ধু আপনার লকার 'সিল' করে দেবে ব্যাংক! যদি না আপনি...

Bank Locker: গয়না ও মূল্যবান জিনিসশুদ্ধু আপনার লকার 'সিল' করে দেবে ব্যাংক! যদি না আপনি... 6