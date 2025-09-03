Shani Transit 2025: ৩ দশক পরে ৩ রাশির উপর ঝরতে চলেছে শনির অপার কৃপা! এক বিরল গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন এঁরা...

Shani Transit 2025: ৩ দশক পরে ৩ রাশির উপর ঝরতে চলেছে শনির অপার কৃপা! এক বিরল গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন এঁরা...
Shani Nakshtra Parivartan 2025: ২৭ বছর পরে শনির বিশাল কৃপা মিলবে ৩ রাশির। এঁরা ধনী হবেন, এঁদের কেরিয়ারে দারুণ উন্নতি।
২৭ বছর পরে
রোষ ও কৃপা
মিথুন
মকর
কুম্ভ
শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দারুণ সুন্দর সময় আসছে ৷ এঁদের ঘর ভরে উঠবে ধনসম্পত্তিতে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
