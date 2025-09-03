No.1 All-Rounder In ICC ODI Rankings: ৩৯ বছরে ১৩২ দিনে ১ নম্বর! সিংহাসনে 'দ্য জুয়েল অফ আফ্রিকার' রাজাই! লিখলেন ইতিহাসও...

No.1 All-Rounder In ICC ODI Rankings: ৩৯ বছরে ১৩২ দিনে ১ নম্বর! সিংহাসনে 'দ্য জুয়েল অফ আফ্রিকার' রাজাই! লিখলেন ইতিহাসও...
No.1 All-Rounder In ICC ODI Rankings: ৩৯ বছরে ১৩২ দিনে ১ নম্বর ওডিআই অলরাউন্ডার হলেন সিকান্দর রাজা!'দ্য জুয়েল অফ আফ্রিকার' ওরফে জিম্বাবোয়ের রাজাই সিংহাসনে!লিখলেন ইতিহাসও...
1/6
বিশ্বের ১ নম্বর ওডিআই অলরাউন্ডার
2/6
বিশ্বের ১ নম্বর ওডিআই অলরাউন্ডার
photos
TRENDING NOW
3/6
বিশ্বের ১ নম্বর ওডিআই অলরাউন্ডার
গত ২৯ অগস্ট শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইতে রাজা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ৮৭ বলে ৯২ রান করেছেন। ১০ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৪৮ রান দিয়ে নেন এক উইকেটও। যদিও লঙ্কাবাহিনী সাত রানের অল্প ব্যবধানে জিতে যায় ম্যাচ। দ্বিতীয় ওডিআইতে রাজা ৫৫ বলে ৫৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। তবে শ্রীলঙ্কা ২৭৮ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে যায়।
4/6
বিশ্বের ১ নম্বর ওডিআই অলরাউন্ডার
5/6
বিশ্বের ১ নম্বর ওডিআই অলরাউন্ডার
পাকিস্তানের শিয়ালকোটে রাজার জন্ম। হতে চেয়েছিলেন একজন ফাইটার পাইলট। এয়ার ফোর্স কলেজে ভর্তি হওয়া ৬০০০০ আবেদনকারীর মধ্যে প্রথম ৬০ জনে জায়গা করে নেন রাজা। তবে তৃতীয় বর্ষে চোখের পরীক্ষায় ফেল করেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, স্বাভাবিক জীবনে ১০ জনের মধ্যে ৭ জনেরই এই সমস্যা থাকে। তবে সিকন্দরের স্বপ্ন ভেঙে যায়। স্বপ্নবদলে দেশান্তরিত হয়ে বাইশ গজে আসেন।
6/6
হার্দিক আছেন শীর্ষেই
photos