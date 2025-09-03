English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
No.1 All-Rounder In ICC ODI Rankings: ৩৯ বছরে ১৩২ দিনে ১ নম্বর! সিংহাসনে 'দ্য জুয়েল অফ আফ্রিকার' রাজাই! লিখলেন ইতিহাসও...

No.1 All-Rounder In ICC ODI Rankings: ৩৯ বছরে ১৩২ দিনে ১ নম্বর ওডিআই অলরাউন্ডার হলেন সিকান্দর রাজা!'দ্য জুয়েল অফ আফ্রিকার' ওরফে জিম্বাবোয়ের রাজাই সিংহাসনে!লিখলেন ইতিহাসও...

| Sep 03, 2025, 05:33 PM IST
জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটার সিকান্দর রাজা আইসিসি পুরুষদের ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর অলরাউন্ডার হলেন। ৩৯ বছরে ১৩২ দিনে ১ নম্বর হয়েছেন সিকন্দর। হারারাতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জিম্বাবোয়ে দুই ম্যাচের ওডিআই সিরিজ হারলেও, রাজা ব্যাক-টু-ব্যাক হাফ-সেঞ্চুরি করে র‍্যাঙ্কিংয়ের মগডালে এসেছেন।

রাজার এখন ৩০২ পয়েন্টের রেটিং। আফগানিস্তানের আজমতুল্লাহ ওমরজাই (২৯৬) এবং মহম্মদ নবিকে (২৯২) ছাপিয়ে গেলেন। রাজা তাঁর দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ওডিআই অলরাউন্ডারের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে ইতিহাস লিখেছেন। 

গত ২৯ অগস্ট শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইতে রাজা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ৮৭ বলে ৯২ রান করেছেন। ১০ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৪৮ রান দিয়ে নেন এক উইকেটও। যদিও লঙ্কাবাহিনী সাত রানের অল্প ব্যবধানে জিতে যায় ম্যাচ। দ্বিতীয় ওডিআইতে রাজা ৫৫ বলে ৫৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। তবে শ্রীলঙ্কা ২৭৮ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে যায়।  

রাজার অসাধারণ পারফরম্যান্স তাঁকে শুধুই ১ নম্বর ওডিআই অলরাউন্ডার হতে সাহায্য করেনি, ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়েও তাঁর অবস্থান আরও উন্নত হয়েছে। তিনি ৯  এগিয়ে ২২ নম্বরে রয়েছেন। ৭৮৪ পয়েন্ট নিয়ে ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছেন শুভমন গিল। তারপরেই রয়েছেন রোহিত শর্মা, বাবর আজম এবং বিরাট কোহলি।  

পাকিস্তানের শিয়ালকোটে রাজার জন্ম। হতে চেয়েছিলেন একজন ফাইটার পাইলট। এয়ার ফোর্স কলেজে ভর্তি হওয়া ৬০০০০ আবেদনকারীর মধ্যে প্রথম ৬০ জনে জায়গা করে নেন রাজা। তবে তৃতীয় বর্ষে চোখের পরীক্ষায় ফেল করেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, স্বাভাবিক জীবনে ১০ জনের মধ্যে ৭ জনেরই এই সমস্যা থাকে। তবে সিকন্দরের স্বপ্ন ভেঙে যায়। স্বপ্নবদলে দেশান্তরিত হয়ে বাইশ গজে আসেন।  

হার্দিক আছেন শীর্ষেই

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক এবং টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া টি-২০ আন্তর্জাতিকে বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার হিসেবেই নিজের জায়গায় রয়েছেন। আগামী সপ্তাহে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপের আগে যা ভালো খবর ভারতীয় দলের জন্য়।

