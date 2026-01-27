English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Silver and Gold Price massive hike: আজ ফের রুপোলি রেকর্ড! কেন এই অগ্নিমূল্য? ১ তারিখ বাজেটের পর আরও আকাশছোঁয়া সোনা-রুপো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

Silver and Gold Price massive hike: আজ ফের রুপোলি রেকর্ড! কেন এই অগ্নিমূল্য? ১ তারিখ বাজেটের পর আরও আকাশছোঁয়া সোনা-রুপো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

Gold and Silver prices speculation after Union Budget 2026: ভারতের বাজারে রুপোর দামে এক নজিরবিহীন রকেটগতি লক্ষ্য করা গেল। আকাশছোঁয়া দামের কারণে বিনিয়োগকারী ও সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লেও, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই দাম বৃদ্ধির ধারা এখনই থামার লক্ষণ নেই। দিল্লিতে আজ ১ কিলোগ্রাম রুপোর দাম পৌঁছেছে ৩,৬০,১০০ টাকায়। দক্ষিণের শহর চেন্নাইয়ে এই দাম আরও বেশি, সেখানে ১ কেজি রুপো বিক্রি হচ্ছে ৩,৭৫,১০০ টাকায়। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন টানা নবমবারের মতো কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে চলেছেন। বাজেট পেশের মাত্র কয়

| Jan 27, 2026, 05:04 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই মুহূর্তে বিনিয়োগকারীদের নজর রয়েছে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ‘ফেডারেল রিজার্ভ’-এর উপর। আজ এবং আগামীকাল (২৭-২৮ জানুয়ারি) ফেডারেল রিজার্ভের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, আমেরিকা সুদের হার কমানোর ঘোষণা দিতে পারে। যদি সুদের হার কমে, তবে বিনিয়োগকারীরা ডলার বা বন্ডের তুলনায় সোনা ও রুপোকে বিনিয়োগের জন্য বেশি সুরক্ষিত মনে করেন। এর ফলেই দাম আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

 

1/13

শহরভেদে রুপোর বাজারদর

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রুপোর দামের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা গেছে। আজ বিভিন্ন প্রধান শহরে রুপোর দামের তালিকা নিচে দেওয়া হল- কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি: ৩,৬০,১০০ টাকা (প্রতি কেজি) চেন্নাই, হায়দরাবাদ, কেরালা: ৩,৭৫,১০০ টাকা (প্রতি কেজি) বেঙ্গালুরু, পুনে, আহমেদাবাদ: ৩,৬০,১০০ টাকা (প্রতি কেজি)

2/13

রুপোর বাজারদর

ঘরোয়া বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও রুপোর দাম বেশ ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স রুপোর দাম প্রায় ১১৩.৪৬ ডলার। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনা ও রুপোর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।  

3/13

ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠক ও বিনিয়োগকারীদের নজর

এই মুহূর্তে বিনিয়োগকারীদের নজর রয়েছে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ‘ফেডারেল রিজার্ভ’-এর উপর। আজ এবং আগামীকাল (২৭-২৮ জানুয়ারি) ফেডারেল রিজার্ভের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, আমেরিকা সুদের হার কমানোর ঘোষণা দিতে পারে। যদি সুদের হার কমে, তবে বিনিয়োগকারীরা ডলার বা বন্ডের তুলনায় সোনা ও রুপোকে বিনিয়োগের জন্য বেশি সুরক্ষিত মনে করেন। এর ফলেই দাম আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।  

4/13

সোসাইটি জেনারেল (Societe Generale)

তাদের মতে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ সোনার দাম প্রতি আউন্স ৬,০০০ ডলার স্পর্শ করতে পারে।  

5/13

মরগান স্ট্যানলি (Morgan Stanley):

এই সংস্থার মতে, বাজারের বর্তমান শক্তিশালী পরিস্থিতি বজায় থাকলে সোনা খুব সহজেই ৫,৭০০ ডলার প্রতি আউন্স পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।  

6/13

রুপোর বাজারদর

সোনার দামের এই সম্ভাব্য বৃদ্ধি রুপোর বাজারকেও সরাসরি প্রভাবিত করবে। যেহেতু সোনা এবং রুপো সাধারণত একই ধারায় চলে, তাই আগামী কয়েক মাসে রুপোর দাম আরও নতুন উচ্চতা স্পর্শ করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।  

7/13

রুপোর বাজারদর

সব মিলিয়ে, বর্তমানে সোনা-রুপোর বাজার বেশ অস্থির। বিয়েবাড়ি বা উৎসবের মরসুমের আগে দামের এই বৃদ্ধি মধ্যবিত্তের পকেটে টান দিলেও, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একে একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন অনেকেই। এখন দেখার বিষয়, ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের পর বাজারের মোড় কোন দিকে ঘোরে।  

8/13

রুপোর বাজারদর

উল্লেখ্য যে, গত বাজেটে সোনা চোরাচালান রুখতে এবং বৈধ পথে আমদানি বাড়াতে সরকার শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল। এবারের বাজেটেও বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন যে, সরকার যদি এই শুল্ক আরও কিছুটা কমায়, তবে ঘরোয়া বাজারে সোনা ও রুপোর দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে আসতে পারে।  

9/13

বিশ্ব রাজনীতির প্রভাব ও ডলারের ভূমিকা

সোনা-রুপোর দাম শুধুমাত্র বাজেটের ওপর নির্ভর করে না; এতে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও বড় ভূমিকা থাকে।  ১. ডলারের দাপট: যদি বিশ্ববাজারে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হয়, তবে সাধারণত সোনার দাম কিছুটা কমে।  ২. আন্তর্জাতিক অস্থিরতা: যুদ্ধ বা রাজনৈতিক অস্থিরতা চললে বিনিয়োগকারীরা সোনা কেনাকে নিরাপদ মনে করেন, ফলে দাম বেড়ে যায়।  

10/13

রুপোর বাজারদর

বিনিয়োগকারীরা এখন দেখছেন, আগামী দিনে ডলারের মান কোন দিকে যায়। যদি ডলার আরও শক্তিশালী হয়, তবে ভারতের বাজারেও তার প্রভাব পড়বে এবং দাম কিছুটা কমার সম্ভাবনা তৈরি হবে।  

11/13

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা

আয়কর দাতা, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কৃষক—সমাজের প্রতিটি স্তরই এবারের বাজেটে বড় কোনো চমকের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও গয়না প্রেমীদের মূল নজর থাকবে সোনা-রুপোর ওপর।   

12/13

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা

যদি কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি শুল্ক কমানোর পথে হাঁটে, তবে বুলিয়ন বাজারে স্বস্তি ফিরবে। আর যদি শুল্ক বাড়ানো হয়, তবে বহুমূল্য এই ধাতুর দাম আরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।  

13/13

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ঝুলি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি কী বের হয়, তার ওপরই নির্ভর করছে সোনা ও রুপোর ভবিষ্যৎ গতিপথ। গতবারের মতো এবারও শুল্ক কমিয়ে কি সাধারণ মানুষকে উপহার দেবেন অর্থমন্ত্রী? নাকি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে দাম আরও বাড়বে? উত্তর মিলবে আগামী সপ্তাহেই।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে, ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা উদ্ধার! মাটি ফুঁড়ে আসতেই হাড়হিম...

পরবর্তী অ্যালবাম

India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে, ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা উদ্ধার! মাটি ফুঁড়ে আসতেই হাড়হিম...

India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে, ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা উদ্ধার! মাটি ফুঁড়ে আসতেই হাড়হিম...

India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে, ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা উদ্ধার! মাটি ফুঁড়ে আসতেই হাড়হিম... 10
Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম...

Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম...

Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম... 9
Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে?

Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে?

Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে? 8
Gunmen kill in Football Match: ফুটবলমাঠে ভয়ংকর রক্তপাত! বধ্যভূমি স্টেডিয়ামে বন্দুকধারীর গুলিতে পশুর মতো মরল...

Gunmen kill in Football Match: ফুটবলমাঠে ভয়ংকর রক্তপাত! বধ্যভূমি স্টেডিয়ামে বন্দুকধারীর গুলিতে পশুর মতো মরল...

Gunmen kill in Football Match: ফুটবলমাঠে ভয়ংকর রক্তপাত! বধ্যভূমি স্টেডিয়ামে বন্দুকধারীর গুলিতে পশুর মতো মরল... 7