Silver and Gold Price massive hike: আজ ফের রুপোলি রেকর্ড! কেন এই অগ্নিমূল্য? ১ তারিখ বাজেটের পর আরও আকাশছোঁয়া সোনা-রুপো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

Silver and Gold Price massive hike: আজ ফের রুপোলি রেকর্ড! কেন এই অগ্নিমূল্য? ১ তারিখ বাজেটের পর আরও আকাশছোঁয়া সোনা-রুপো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...
Gold and Silver prices speculation after Union Budget 2026: ভারতের বাজারে রুপোর দামে এক নজিরবিহীন রকেটগতি লক্ষ্য করা গেল। আকাশছোঁয়া দামের কারণে বিনিয়োগকারী ও সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লেও, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই দাম বৃদ্ধির ধারা এখনই থামার লক্ষণ নেই। দিল্লিতে আজ ১ কিলোগ্রাম রুপোর দাম পৌঁছেছে ৩,৬০,১০০ টাকায়। দক্ষিণের শহর চেন্নাইয়ে এই দাম আরও বেশি, সেখানে ১ কেজি রুপো বিক্রি হচ্ছে ৩,৭৫,১০০ টাকায়। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন টানা নবমবারের মতো কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে চলেছেন। বাজেট পেশের মাত্র কয়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই মুহূর্তে বিনিয়োগকারীদের নজর রয়েছে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ‘ফেডারেল রিজার্ভ’-এর উপর। আজ এবং আগামীকাল (২৭-২৮ জানুয়ারি) ফেডারেল রিজার্ভের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, আমেরিকা সুদের হার কমানোর ঘোষণা দিতে পারে। যদি সুদের হার কমে, তবে বিনিয়োগকারীরা ডলার বা বন্ডের তুলনায় সোনা ও রুপোকে বিনিয়োগের জন্য বেশি সুরক্ষিত মনে করেন। এর ফলেই দাম আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।