Silver Price To Record High: সোনা নয় রুপো কিনুন! আজ আকাশ ছুঁয়েছে দাম? বাজার বলছে এটিই ভবিষ্যতের বিনিয়োগ...

Silver Price Hike reason: রুপোর রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি। ২০২৫ সালে, দামে সোনাকে ছাপিয়ে গেল সাদা ধাতু। কিন্তু এই উত্থানের পিছনে কী কারণ? 

| Dec 10, 2025, 04:37 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালে রুপো (Silver) সোনার (Gold) চেয়েও অনেক বেশি রিটার্ন দিয়ে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)-এও রুপোর দাম নতুন সর্বকালীন রেকর্ড স্পর্শ করেছে। বিগত এক বছরে শুধু সোনাই নয়, রুপোর দামও (Silver Price Hike) একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এমনভাবে বেড়েছে যা সাধারণত শুধুমাত্র বড় ধরনের তেজি প্রতিযোগিতার সময়েই কেবল দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিগত বছর প্রতি কেজি রুপোর দাম ছিল প্রায় ৯৫,৭০০ টাকা এবং এখন তা প্রতি কেজি ১,৮০,০০০ থেকে ১,৯১,০০০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। এর অর্থ হল মাত্র ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে রুপোর দাম প্রায় দেড় গুণ বেড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: হঠাৎ করে রুপো এত দামি কেন হয়ে উঠল? এটা কি কেবল কাকতালীয় এক ঘটনা না কি এর পিছনে কোনও শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও শিল্পগত কারণ আছে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কি রুপোয় বিনিয়োগ করা উচিত?

রেকর্ড উত্থানের মূল কারণগুলি:

বিশ্লেষকরা রুপোর এই ঐতিহাসিক মূল্যবৃদ্ধির পেছনে একাধিক শক্তিশালী কারণকে চিহ্নিত করেছেন।

শিল্প খাতে ব্যাপক চাহিদা (Robust Industrial Demand):

বিশেষ করে সবুজ শক্তি (Green Energy) এবং উচ্চ-প্রযুক্তির (High-Tech) শিল্পগুলিতে রুপোর ব্যবহার মারাত্মকভাবে বেড়েছে। সৌর প্যানেল (Solar Panels): বিশ্বজুড়ে সৌরশক্তি গ্রহণের হার বাড়ায় সৌর প্যানেল উৎপাদনে রুপোর চাহিদা আকাশছোঁয়া।

বৈদ্যুতিক যানবাহন (EVs) ও ইলেকট্রনিক্স: বৈদ্যুতিক গাড়ির উপাদান এবং উন্নত ইলেকট্রনিক্স, সেন্সর ও তারের জন্য রুপো অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।  

সরবরাহে কাঠামোগত ঘাটতি (Structural Supply Deficit)

গত চার থেকে পাঁচ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে রুপোর সরবরাহ (Supply) এর চাহিদার (Demand) তুলনায় কম। ২০২৫ সালে এই ঘাটতি আরও বড় হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

ফেড সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা (Fed Rate Cut Hopes):

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ (Federal Reserve) সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় রুপো এবং সোনার মতো 'নন-ইয়েল্ডিং অ্যাসেট' (যেগুলি কোনো সুদ দেয় না) বিনিয়োগকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সুদের হার কমলে ডলার দুর্বল হয়, যা মূল্যবান ধাতুর দাম বাড়াতে সাহায্য করে।

২০২৫ সালে রুপো বনাম সোনা (Silver vs. Gold):

এই বছর রুপো তার মূল্য প্রায় ১০০% বাড়িয়েছে

তুলনামূলকভাবে, একই সময়ে সোনা প্রায় ৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী উভয় ক্ষেত্রেই রুপো সোনাকে অনেক বেশি ব্যবধানে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস

বিশ্লেষকরা বলছেন, রুপোর মূল্যবৃদ্ধির পেছনে শক্তিশালী মৌলিক কারণ (Fundamentals) রয়েছে। সরবরাহ ও চাহিদার এই ভারসাম্যহীনতা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে রুপোর দাম আরও বাড়তে পারে।  

অনেকেই অনুমান করছেন, MCX-এ রুপোর দাম প্রতি কেজি ২ লক্ষ টাকা বা তার বেশিও হতে পারে।

২০২৫ সালে রুপোর এই উত্থান কেবল বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের কারণে নয়, বরং এর শিল্প খাতের শক্তিশালী চাহিদা এবং বৈশ্বিক সরবরাহের ঘাটতির সম্মিলিত ফল।

