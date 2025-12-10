Silver Price To Record High: সোনা নয় রুপো কিনুন! আজ আকাশ ছুঁয়েছে দাম? বাজার বলছে এটিই ভবিষ্যতের বিনিয়োগ...

Silver Price To Record High: সোনা নয় রুপো কিনুন! আজ আকাশ ছুঁয়েছে দাম? বাজার বলছে এটিই ভবিষ্যতের বিনিয়োগ...
Silver Price Hike reason: রুপোর রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি। ২০২৫ সালে, দামে সোনাকে ছাপিয়ে গেল সাদা ধাতু। কিন্তু এই উত্থানের পিছনে কী কারণ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালে রুপো (Silver) সোনার (Gold) চেয়েও অনেক বেশি রিটার্ন দিয়ে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)-এও রুপোর দাম নতুন সর্বকালীন রেকর্ড স্পর্শ করেছে। বিগত এক বছরে শুধু সোনাই নয়, রুপোর দামও (Silver Price Hike) একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এমনভাবে বেড়েছে যা সাধারণত শুধুমাত্র বড় ধরনের তেজি প্রতিযোগিতার সময়েই কেবল দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিগত বছর প্রতি কেজি রুপোর দাম ছিল প্রায় ৯৫,৭০০ টাকা এবং এখন তা প্রতি কেজি ১,৮০,০০০ থেকে ১,৯১,০০০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। এর অর্থ হল মাত্র ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে রুপোর দাম প্রায় দেড় গুণ বেড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: হঠাৎ করে রুপো এত দামি কেন হয়ে উঠল? এটা কি কেবল কাকতালীয় এক ঘটনা না কি এর পিছনে কোনও শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও শিল্পগত কারণ আছে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কি রুপোয় বিনিয়োগ করা উচিত?