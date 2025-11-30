English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIM binding in India: মেসেজিং অ্যাপে বড় পরিবর্তন! বন্ধ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ,টেলিগ্রাম! ভারত সরকার জানিয়ে দিল...

New Whatsapp Rule in Phone: ভারত সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম চালু করেছে, যা ভারতে জনপ্রিয় অনেক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপের কার্যকারিতা বদলে দেবে। এর মধ্যে রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp), টেলিগ্রাম (Telegram), সিগন্যাল (Signal), স্ন্যাপচ্যাট (SnapChat), শেয়ারচ্যাট (ShareChat), জিওচ্যাট (JioChat), আরাট্টাই (Arattai) এবং জোশ (Josh)-এর মতো অ্যাপগুলি। আপনি যদি এদের মধ্যে কোনোটি ব্যবহার করেন, তবে শীঘ্রই কিছু পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

| Nov 30, 2025, 05:05 PM IST
1/8

সরকার কী বলেছে?

কেন্দ্রীয় টেলিকমিউনিকেশনস বিভাগ (Department of Telecommunications) এই অ্যাপগুলিকে জানিয়েছে যে, আগামী ৯০ দিনের মধ্যে তাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের পরিষেবাগুলি কেবল তখনই কাজ করবে যখন ফোনে সঠিক সিম কার্ডটি থাকবে। 

2/8

সরকার কী বলেছে?

আপনি যদি সেই সিম কার্ডটি ফোন থেকে সরিয়ে দেন, তবে অ্যাপটির কাজ করা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। এই প্রক্রিয়াটি সিম বাইন্ডিং (SIM Binding) নামে পরিচিত।  

3/8

সিম বাইন্ডিং

বর্তমানে, আপনি একবার আপনার হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট যাচাই (Verify) করে সিমটি সরিয়ে দিতে পারেন। 

4/8

সিম বাইন্ডিং

এরপর কেবল Wi-Fi-তে সুইচ করলেও অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন। সরকার বলছে, এই স্বাধীনতাটি একটি নিরাপত্তাজনিত সমস্যা তৈরি করছে।

5/8

সরকার কেন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে?

সরকারের মতে, ভারতের বাইরে থাকা অনেক সাইবার অপরাধী ভারতীয় মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছে। 

6/8

সরকার কেন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে?

তারা পুরোনো বা নিষ্ক্রিয় সিমে লিঙ্ক করা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ভারতীয় অ্যাপগুলিতে লগ ইন করে। 

7/8

সরকার কেন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে?

যেহেতু সিম কার্ডটি ফোনে সরাসরি উপস্থিত থাকে না, তাই ফোনটি আসলে কোথায় আছে তার কোনো রেকর্ড থাকে না। এর ফলে অপরাধীদের ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে পড়ে।

8/8

সরকার কেন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে?

সরকার মনে করে যে সিম কার্ডটি সরানো মাত্রই যদি অ্যাপটি কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তবে এটি সেই একটি ফাঁক বন্ধ করবে যা স্ক্যামাররা নিজেদের পরিচয় লুকানোর জন্য ব্যবহার করে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Cyclone Ditwah: সন্ধেতেই তাণ্ডব শুরু ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'-র! জেলায় জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Cyclone Ditwah: সন্ধেতেই তাণ্ডব শুরু ঘূর্ণিঝড় &#039;দিতোয়া&#039;-র! জেলায় জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ...

Cyclone Ditwah: সন্ধেতেই তাণ্ডব শুরু ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'-র! জেলায় জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ...

Cyclone Ditwah: সন্ধেতেই তাণ্ডব শুরু ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'-র! জেলায় জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ... 6
Railway Big Announcment: রেলের বড় ঘোষণা! নন-এসি কোচের যাত্রীদের জন্য নতুন বছরের বাম্পার সুবিধা...জানলে চমকে যাবেন...

Railway Big Announcment: রেলের বড় ঘোষণা! নন-এসি কোচের যাত্রীদের জন্য নতুন বছরের বাম্পার সুবিধা...জানলে চমকে যাবেন...

Railway Big Announcment: রেলের বড় ঘোষণা! নন-এসি কোচের যাত্রীদের জন্য নতুন বছরের বাম্পার সুবিধা...জানলে চমকে যাবেন... 8
SIR in Bengal: Big Breaking: বদলে গেল এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া, খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন

SIR in Bengal: Big Breaking: বদলে গেল এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া, খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন

SIR in Bengal: Big Breaking: বদলে গেল এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া, খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন 6
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় সতর্কতার সঙ্গে এগোবেন মেষ, আটকে থাকা কাজের সমাধান হবে বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় সতর্কতার সঙ্গে এগোবেন মেষ, আটকে থাকা কাজের সমাধান হবে বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় সতর্কতার সঙ্গে এগোবেন মেষ, আটকে থাকা কাজের সমাধান হবে বৃশ্চিকের... 12