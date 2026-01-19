English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
How to be the best gamer: পায়েল গেমিং একদিনে স্টার হয়নি! গেমার হিসেবে টাকা কামাতে চাইলে এই টিপস মেনে চলো, হিট হবেই..

Tips to be a successful gamer: সফল গেমার হওয়া মানে সারাদিন শুধু খেললেই হবে—এটা নয়। এটা অনেকটা চায়ের দোকান দেওয়ার মতো। চা বানাতে সবাই পারে, কিন্তু লাইন লাগে যার দোকানে—সে আলাদা।  

| Jan 19, 2026, 09:25 PM IST
প্রথম কথা: সব গেম তোমার জন্য নয়

সবাই BGMI খেলছে বলে তোমাকেও খেলতেই হবে—এমন কোনও আইন নেই। যেটা খেলতে গিয়ে সময়ের হিসেব ভুলে যাও হারলেও আবার খেলতে ইচ্ছে করে সেটাই ধরো। ভালোবাসা না থাকলে গেমিং খুব তাড়াতাড়ি বিরক্তিকর হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কথা: “ভালো খেলি” হলেই হবে না

ইন্টারনেটে ভালো প্লেয়ার ভরে গেছে। কিন্তু— কেউ ভালো কথা বলে কেউ রাগ করে কেউ বোকা বোকা ভুল করে মানুষ হাসায় তুমি কোনটা? মানুষ গেম দেখতে আসে না, মানুষ দেখতে আসে।

তৃতীয় কথা: আজ থেকেই শুরু করো

কাল করব, সেটআপ নেব, মাইক কিনব—এইগুলো ফাঁদ। আজ যদি ফোন আর নেট থাকে, আজই একটা ভিডিও দাও। খারাপ হবে? হবে। কিন্তু খারাপ না হলে ভালো হওয়ার রাস্তা খুঁজবে কী করে?

চতুর্থ কথা: ধৈর্য না থাকলে এই রাস্তা ছেড়ে দাও

সোজা কথা বলি— প্রথমে কেউ দেখবে না। তারপর দু’জন দেখবে। তারপর একজন লিখবে, “ভাই বাজে খেলছ।” এই জায়গায় যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তারাই পরে এগোয়।

পঞ্চম কথা: টাকার স্বপ্ন একটু ধীরে দেখো

শুরুতে গেমিং মানে— খরচ সময় আর লোকের কথা শোনা টাকা আসে পরে। আগে নাম, চেনা মুখ, ভরসা— এইগুলো লাগে

শেষ কথা (সবচেয়ে জরুরি)

তুমি যদি ভাবো— “আমি পায়েল গেমিং হব”, “আমি মর্টাল হব” তাহলে চাপ বাড়বে।

