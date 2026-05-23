/Singapore COVID Pandemic returns: ৬০ শতাংশ মানুষ আক্রান্ত, ৭ দিনে প্রায় ১৩০০০: হাসপাতালে মিলছে না বেড, ফের করোনার মারণ থাবায় সিঙ্গাপুর

Covid returns: বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারী স্তিমিত হয়ে এলেও, সম্পূর্ণ নির্মূল যে হয়নি-- তা আবার মনে করিয়ে দিল সিঙ্গাপুরের বর্তমান পরিস্থিতি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দ্বীপরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুরে হঠাৎ করেই করোনা (COVID-19) সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও কমিউনিকেবল ডিজিজেস এজেন্সি (CDA)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হঠাত্ বেড়ে যাওয়া করোনা আক্রান্তের পিছনে ভাইরাসের একটি নতুন উপ-প্রজাতি বা সাব-ভ্যারিয়েন্ট ‘NB.1.8.1’ দায়ী বলে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা।
সিঙ্গাপুরের সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, মে মাসের ১০ থেকে ১৬ তারিখের সপ্তাহের মধ্যে আনুমানিক ১২,৭০০ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।
এর আগের সপ্তাহে এই সংখ্যাটি ছিল মাত্র ৮,০০০। অর্থাৎ, মাত্র সাত দিনে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪,৭০০ জন।
সংক্রমণের এই দ্রুত বিস্তারের সাথে সাথে হাসপাতালে রোগী ভর্তির হারও কিছুটা বেড়েছে। প্রতিদিন গড়ে কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৫৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ জনে দাঁড়িয়েছে।
তবে স্বস্তির বিষয় হল, নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (ICU) জটিল রোগীর সংখ্যা গড়ে দৈনিক একজন বা তার কম রয়েছে। স্থানীয় সরকারি হাসপাতালগুলি বর্তমান পরিস্থিতি দক্ষতার সাথে সামাল দিতে সক্ষম বলে জানিয়েছে প্রশাসন।
সিঙ্গাপুরে বর্তমানে যতজন করোনা আক্রান্তের জিনোম সিকোয়েন্সিং (Genome Sequencing) করা হয়েছে, তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি (৫০ শতাংশের বেশি) কেসের জন্য দায়ী এই ‘NB.1.8.1’ ভ্যারিয়েন্ট।
এটি মূলত ওমিক্রনের অত্যন্ত পরিচিত বংশধর JN.1 স্ট্রেন থেকে রূপান্তরিত হয়ে তৈরি হয়েছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এটিকে 'ভ্যারিয়েন্ট আন্ডার মনিটরিং' (VUM) তালিকাভুক্ত করেছে।
চিকিৎসকদের মতে, এই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হলে তীব্র গলা ব্যথা (যা রোগীরা ‘ব্লেড ফোটার মতো অনুভূতি’ বা Razor-blade throat হিসেবে বর্ণনা করছেন), ক্লান্তি, হালকা কাশি, জ্বর, শরীরে ব্যথা এবং নাক বন্ধ হওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা এখন ‘এন্ডেমিক’ (Endemic) বা সাধারণ ঋতুভিত্তিক রোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সাধারণ সর্দি-কাশির মতো বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এর প্রকোপ বাড়া স্বাভাবিক। সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে বর্তমান ঢেউটির প্রধান দুটি কারণ হল--
বিগত দিনে টিকা নেওয়া বা আগে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছিল, সময়ের সাথে সাথে তার কার্যকারিতা কমে এসেছে।
নতুন সাব-ভ্যারিয়েন্ট ‘NB.1.8.1’ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আংশিকভাবে ফাঁকি দিতে সক্ষম।
সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, এই নতুন ভ্যারিয়েন্টটি আগের ভ্যারিয়েন্টগুলির তুলনায় বেশি সংক্রামক বা বেশি মারাত্মক-- এমন কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি।
এছাড়া বর্তমানে বাজারে থাকা কোভিড ভ্যাকসিনগুলি এই ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধেও অত্যন্ত কার্যকর।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি প্রবীণ নাগরিক, বার্ধক্যকালীন আবাসের বাসিন্দা এবং অন্তত ৬ মাস বয়সি শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের দ্রুত টিকার বুস্টার ডোজ (অতিরিক্ত ডোজ) নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সাধারণ মানুষকে ঘন ঘন হাত ধোয়া, অসুস্থ বোধ করলে সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলা এবং সর্দি-কাশি হলে মাস্ক ব্যবহারের মতো সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।