Rishav Tandon Passes away: শোকবিহ্বল বলিউড! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা... অসময়ে মৃত্যুর কারণ সেই...

Rishav Tandon Passes away: শোকবিহ্বল বলিউড! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা... অসময়ে মৃত্যুর কারণ সেই...
Singer-Composer Rishav Tandon Passes away: ঋষভ তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি গিয়েছিলেন, সেখানেই ঘটনাটি ঘটে। তাঁর হাতে ছিল বেশ কিছু অসম্পূর্ণ কাজ।
1/8
বলিউডে ফের নক্ষত্রপতন!
2/8
প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!
photos
TRENDING NOW
3/8
প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!
4/8
প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!
5/8
প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!
6/8
প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!
7/8
প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!
8/8
প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!
photos