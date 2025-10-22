English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rishav Tandon Passes away: শোকবিহ্বল বলিউড! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা... অসময়ে মৃত্যুর কারণ সেই...

Singer-Composer Rishav Tandon Passes away: ঋষভ তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি গিয়েছিলেন, সেখানেই ঘটনাটি ঘটে। তাঁর হাতে ছিল বেশ কিছু অসম্পূর্ণ কাজ।

| Oct 22, 2025, 11:55 AM IST
বলিউডে ফের নক্ষত্রপতন!

Singer-Composer Rishav Tandon Passes away

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিনোদন জগতে ফের শোকের ছায়া। বলিউডে ফের নক্ষত্রপতন! জুবিন গর্গের পর আরও এক সঙ্গীতশিল্পীর অকালমৃত্যু। শোকস্তব্ধ বিনোদন জগৎ।

প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!

Singer-Composer Rishav Tandon Passes away

চলে গেলেন গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন! 'ফকির' নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁর শান্ত স্বভাব ও বিনয়ী ব্যবহার মন জয় করে নিয়েছিল সবার। আদতে দিল্লির বাসিন্দা। স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন মুম্বইয়ে।

প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!

Singer-Composer Rishav Tandon Passes away

ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, ঋষভ তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি গিয়েছিলেন, সেখানেই ঘটনাটি ঘটে। আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন গায়ক। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকেই প্রয়াত গায়ক-সুরকার ও অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন।

প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!

Singer-Composer Rishav Tandon Passes away

গায়ক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করে ধীরে ধীরে অভিনয়ের দিকে ঝোঁকেন ঋষভ ট্যান্ডন। 'ফকির - লিভিং লিমিটলেস' এবং 'রুশনা: দ্য রে অফ লাইট'-এর মতো ছবিতে অভিনয়ের জন্য পরিচিত পান তিনি। 

প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!

Singer-Composer Rishav Tandon Passes away

তাঁর কণ্ঠের মাধুর্য খুব সহজেই হৃদয় ছুঁয়ে ফেলত। মাত্র ১০ মাস আগে ফেব্রুয়ারিতে তাঁর ‘ইশক ফকিরানা’ গানটি ব্যাপক হিট হয়, রেকর্ড তৈরি করে। গায়কের মৃত্যুতে শোকাহত ভক্ত ও পরিবার। 

প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!

Singer-Composer Rishav Tandon Passes away

ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানিয়েছেন, তিনি বেশ কিছু নতুন প্রোজেক্টে কাজ করছিলেন। বেশ কয়েকটি অসমাপ্ত ট্র্যাক সম্পূর্ণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। 

প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!

Singer-Composer Rishav Tandon Passes away

গানের পাশাপাশি, ঋষভ ট্যান্ডনের পশুপাখির প্রতিও ছিল অসীম ভালবাসা। স্ত্রীর সঙ্গে মুম্বইয়ের বাড়িতে বেশ কয়েকটি বিড়াল, কুকুর ও পাখি প্রতিপালন করতেন তিনি।

প্রয়াত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ ট্যান্ডন!

Singer-Composer Rishav Tandon Passes away

নিজের ইনস্টাগ্রাম বায়োতে ​​ঋষভ ট্যান্ডন নিজেকে "একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী, শিবের শক্তিতে আচ্ছন্ন... গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা" হিসেবেই বর্ণনা করেছিলেন। 

