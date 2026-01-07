English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Debolinaa Nandy: একসময় না খেয়ে দিন কেটেছে! প্রতিবেশীদের সাহায্যে চলত পড়াশোনা, দেবলীনার উথ্থানের গল্প হার মানাবে চিত্রনাট্যকেও...

Debolinaa Nandy: একসময় না খেয়ে দিন কেটেছে! প্রতিবেশীদের সাহায্যে চলত পড়াশোনা, দেবলীনার উথ্থানের গল্প হার মানাবে চিত্রনাট্যকেও...

Debolinaa Nandy Struggle and Crisis: সোশ্যাল মিডিয়ায় ১.২৮ মিলিয়ন ফলোয়ার, লাইভ শো থেকে শুরু করে ইউটিউব ভিডিয়ো, দেবলীনা নন্দীর আয় মাসে লক্ষাধিক। কিন্তু দেবলীনার জার্নিটা সহজ ছিল না। ছোট থেকে বাবা অসুস্থ। একসময় না খেয়ে দিন কেটেছে! প্রতিবেশীদের সাহায্যে চলত পড়াশোনা। 

| Jan 07, 2026, 01:49 PM IST
1/10

দেবলীনার জার্নি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় যাঁর সুরেলা কণ্ঠ আর হাসিমুখ দেখে অভ্যস্ত লক্ষ লক্ষ অনুরাগী, সেই দেবলীনা নন্দীর ব্যক্তিগত জীবনের পর্দার আড়ালে যে এত অন্ধকার ছিল, তা হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।   

2/10

দেবলীনার জার্নি

একাধারে গায়িকা, অভিনেত্রী এবং ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে দেবলীনার জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। কিন্তু সেই সাফল্যের শিখরে থেকেও কেন তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন? পাইলট স্বামী প্রবাহর সঙ্গে তাঁর ‘পারফেক্ট’ দাম্পত্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা তিক্ততা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার কেন্দ্রবিন্দু।  

3/10

দেবলীনার জার্নি

দেবলীনার আজকের এই সাফল্যের পথ মোটেও মসৃণ ছিল না। একসময় চরম অর্থকষ্টে বাঁশদ্রোণীর ভাড়া বাড়ি ছেড়ে বেড়ার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁর পরিবারকে।   

4/10

দেবলীনার জার্নি

বাবার অসুস্থতায় যখন সংসার ডুবতে বসেছিল, তখন হাল ধরেছিলেন তাঁর মা। এক পডকাস্টে দেবলীনা জানিয়েছিলেন সেই নিদারুণ কষ্টের কথা—বাড়িতে কেউ এক প্যাকেট ম্যাগি দিলে ভাই খেত সেই নুডলস, আর দেবলীনা খেতেন কেবল সেই ম্যাগির জল।   

5/10

দেবলীনার জার্নি

পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্যেই কোনোমতে চলেছিল পড়াশোনা। সেই ডুবন্ত সংসারের হাল ধরতে দেবলীনা পাশে পেয়েছিলেন তাঁর লড়াকু মাকে।  

6/10

দেবলীনার জার্নি

মাত্র দু’বছর বয়স থেকে গানের হাতেখড়ি। মা চেয়েছিলেন নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন মেয়ের মাধ্যমে পূরণ করতে।   

7/10

দেবলীনার জার্নি

শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়ে দেবলীনা ছোট থেকেই স্টেজ শো করতেন। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ইউটিউব ও ফেসবুকে তাঁর গাওয়া বাংলা গানের ‘কভার’ ভার্সনগুলো রাতারাতি জনপ্রিয়তা এনে দেয়। বর্তমানে ইউটিউবে তাঁর ১.২৮ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার। প্রসাধনী ব্র্যান্ডের মুখ হওয়া থেকে শুরু করে সিনেমা ও সিরিজে অভিনয়—দেবলীনা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বমহিমায়।  

8/10

দেবলীনার জার্নি

২০২৪ সালে ধুমধাম করে পাইলট প্রবাহ নন্দীকে বিয়ে করেন দেবলীনা। রাজারহাটের ফ্ল্যাটে তাঁদের সাজানো সংসার আর খুনসুটির ভিডিও দেখে নেটিজেনরা মুগ্ধ হতেন। কিন্তু সম্প্রতি দেবলীনার অভিযোগের তির সেই স্বামীর দিকেই।   

9/10

দেবলীনার জার্নি

অভিযোগ উঠেছে, মা এবং স্বামীর দোটানায় পড়ে তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যে মা তাঁকে অভাবের দিনগুলোতে আগলে রেখেছিলেন, তাঁকে ছাড়ার চাপ সহ্য করতে না পেরেই চরম পথ বেছে নেন গায়িকা।  

10/10

দেবলীনার জার্নি

বর্তমানে দেবলীনা চিকিৎসাধীন এবং বিপন্মুক্ত। তবে শৈশবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই জেতা মেয়েটি কেন আজ সম্পর্কের জটিলতায় হার মানতে চাইলেন, সেই উত্তরই খুঁজছেন তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুরাগী।

