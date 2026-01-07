Debolinaa Nandy: একসময় না খেয়ে দিন কেটেছে! প্রতিবেশীদের সাহায্যে চলত পড়াশোনা, দেবলীনার উথ্থানের গল্প হার মানাবে চিত্রনাট্যকেও...

Debolinaa Nandy: একসময় না খেয়ে দিন কেটেছে! প্রতিবেশীদের সাহায্যে চলত পড়াশোনা, দেবলীনার উথ্থানের গল্প হার মানাবে চিত্রনাট্যকেও...
Debolinaa Nandy Struggle and Crisis: সোশ্যাল মিডিয়ায় ১.২৮ মিলিয়ন ফলোয়ার, লাইভ শো থেকে শুরু করে ইউটিউব ভিডিয়ো, দেবলীনা নন্দীর আয় মাসে লক্ষাধিক। কিন্তু দেবলীনার জার্নিটা সহজ ছিল না। ছোট থেকে বাবা অসুস্থ। একসময় না খেয়ে দিন কেটেছে! প্রতিবেশীদের সাহায্যে চলত পড়াশোনা।
শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়ে দেবলীনা ছোট থেকেই স্টেজ শো করতেন। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ইউটিউব ও ফেসবুকে তাঁর গাওয়া বাংলা গানের ‘কভার’ ভার্সনগুলো রাতারাতি জনপ্রিয়তা এনে দেয়। বর্তমানে ইউটিউবে তাঁর ১.২৮ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার। প্রসাধনী ব্র্যান্ডের মুখ হওয়া থেকে শুরু করে সিনেমা ও সিরিজে অভিনয়—দেবলীনা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বমহিমায়।
