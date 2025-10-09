Singer Robin in Zubeen Garg Death Probe: ‘শীঘ্রই জানা যাবে, দুর্ঘটনা নাকি খুন’, বড় প্রমাণ নিয়ে SIT-র কাছে হাজির জ়ুবিনের বন্ধু রবিন...

Singer Robin in Zubeen Garg Death Probe: ‘শীঘ্রই জানা যাবে, দুর্ঘটনা নাকি খুন’, বড় প্রমাণ নিয়ে SIT-র কাছে হাজির জ়ুবিনের বন্ধু রবিন...
Zubeen Garg Death Case :‘শীঘ্রই জানা যাবে, মৃত্যু দুর্ঘটনা নাকি খুন’, প্রমাণ হাতে SIT-র কাছে জ়ুবিনের বন্ধু মানস রবিন। এসআইটি-র সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মানস রবিন। তিনি জানান, "আজ আমি এসআইটি-র সামনে হাজির হয়েছি এবং জনপরিসর থেকে আগে সংগ্রহ করা কিছু নথি তুলে দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, এই নথিগুলি আমাদের প্রিয় জুবিন গার্গের অকালমৃত্যুর পেছনের রহস্য, উদ্দেশ্য এবং পরিস্থিতি বুঝতে এসআইটি-কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে সাহায্য করবে।"
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
জ়ুবিন মৃত্যু রহস্য
