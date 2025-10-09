English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Singer Robin in Zubeen Garg Death Probe: ‘শীঘ্রই জানা যাবে, দুর্ঘটনা নাকি খুন’, বড় প্রমাণ নিয়ে SIT-র কাছে হাজির জ়ুবিনের বন্ধু রবিন...

Zubeen Garg Death Case :‘শীঘ্রই জানা যাবে, মৃত্যু দুর্ঘটনা নাকি খুন’, প্রমাণ হাতে SIT-র কাছে জ়ুবিনের বন্ধু মানস রবিন। এসআইটি-র সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মানস রবিন। তিনি জানান, "আজ আমি এসআইটি-র সামনে হাজির হয়েছি এবং জনপরিসর থেকে আগে সংগ্রহ করা কিছু নথি তুলে দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, এই নথিগুলি আমাদের প্রিয় জুবিন গার্গের অকালমৃত্যুর পেছনের রহস্য, উদ্দেশ্য এবং পরিস্থিতি বুঝতে এসআইটি-কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে সাহায্য করবে।"

| Oct 09, 2025, 09:18 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যু মামলার তদন্তের মাঝেই গুরুত্বপূর্ণ মোড় এল। গায়ক, সুরকার এবং সংগীত পরিচালক মানস রবিন স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা SIT-এর সামনে হাজির হয়ে তদন্ত সম্পর্কিত বেশ কিছু নথি জমা দিয়েছেন।  

এসআইটি-র সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মানস রবিন। তিনি জানান, "আজ আমি এসআইটি-র সামনে হাজির হয়েছি এবং জনপরিসর থেকে আগে সংগ্রহ করা কিছু নথি তুলে দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, এই নথিগুলি আমাদের প্রিয় জুবিন গার্গের অকালমৃত্যুর পেছনের রহস্য, উদ্দেশ্য এবং পরিস্থিতি বুঝতে এসআইটি-কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে সাহায্য করবে।"  

তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন যে এই নথিগুলির বিষয়বস্তু তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন না। রবিন জোর দিয়ে বলেন, "এটি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে নথিপত্র, প্রমাণ এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয়। আমার বিশ্বাস, এসআইটি এই উপাদানগুলি দায়িত্বের সঙ্গে দেখবে।"  

রবিন তদন্তের ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে বলেন, "তাঁদের সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং আমার মনে হয় তদন্ত সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আমরা সবাই আশা করছি যে এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি খুন অথবা কোনো ষড়যন্ত্র, তার চূড়ান্ত উত্তর শীঘ্রই আমরা পাব।"  

জুবিন গার্গের শেষকৃত্যের দিনই মানস রবিন ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর কাছে কিছু প্রমাণ রয়েছে, যা তিনি এসআইটি-র কাছে জমা দেবেন। বুধবার এসআইটি-র সামনে হাজির হওয়ার মাধ্যমে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন।  

৫২ বছর বয়সী এই গায়কের মৃত্যুর তদন্তে নতুন করে মোড় আসে তাঁর খুড়তুতো ভাই এবং অসম পুলিশের ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার সন্দীপন গার্গকে গ্রেফতারের পর। জুবিনের মৃত্যুর সময় সন্দীপন সিঙ্গাপুরে একটি ইয়টে তাঁর সঙ্গেই ছিলেন।  

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি)-এর ধারাবাহিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ডিএসপি সন্দীপনকে হেফাজতে নেওয়া হয়। মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করার পর তাঁকে সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। এসআইটি ১৪ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানালেও আদালত সাত দিন মঞ্জুর করে।  

এর আগে, সন্দীপন গার্গের গ্রেফতারের আগে পুলিশ আরও চারজনকে আটক করেছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গায়কের ব্যান্ডমেট শেখর জ্যোতি গোস্বামী, ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, ইভেন্ট অর্গানাইজার শ্যামকানু মহন্ত এবং সংগীতশিল্পী অমৃতপ্রভা মহন্ত।  

উল্লেখ্য, জুবিন গার্গ বলিউড এবং অসমীয়া সংগীতে কাজের জন্য পরিচিত ছিলেন। নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে পারফর্ম করার জন্য সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন তিনি, সেখানেই একটি ইয়ট ভ্রমণে একটি দ্বীপের কাছে সাঁতার কাটার সময় তাঁর মৃত্যু হয়।   

তাঁর ব্যান্ডমেট শেখর জ্যোতি গোস্বামী অভিযোগ করেছিলেন যে জুবিন গার্গের ম্যানেজার এবং ইভেন্ট অর্গানাইজার তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে খুন করেছেন এবং ঘটনা ধামাচাপা দিতেই বিদেশকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

