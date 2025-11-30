English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: Big Breaking: বদলে গেল এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া, খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন

SIR in Bengal: Big Breaking:  এসআইএর এর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল ৯ ডিসেম্বর। সেই তারিখ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর

| Nov 30, 2025, 02:02 PM IST
এসআইআর-এ একাধিক বদল

স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন রিভিশন বা SIR একেবারে শেষপর্যায়ে। আগামী ৪ ডিসেম্বর ফ্রম জমা নেওয়ার শেষ দিন ছিল। ফলে তুঙ্গে বিএলওদের ব্যস্ততা। সব ফর্ম জমা হয়ে গেলে আগামী ৯ ডিসেম্বর ভোটার লিস্টের ড্রাফ্ট তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। এর মধ্যেই বড় খবর হল, এসআইআর এর খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন বদলে গেল। -তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

এনুমারেশন ফর্ম

বিএলওরা বহু দিন থেকেই বলে আসছিলেন এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়াতে। একই দাবি ছিল বহু রাজনৈতিক দলেরও। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ৪ ডিসেম্বর। সেই তারিখ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১১ ডিসেম্বর। -তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

খসড়া ভোটার তালিকা

অন্যদিকে এসআইএর এর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল ৯ ডিসেম্বর। সেই তারিখ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। অর্থাত্ এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া ও খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হল। -তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পিছিয়ে দেওয়ার ফলে  চূড়ান্তে ভোটার তালিকা প্রকাশেরও দিনক্ষণ পিছিয়ে গেল। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ছিল ৭ ফেব্রয়ারি। সেটি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। -তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

তৃণমূল কংগ্রেস

এদিকে, তারিখ পেছনো নিয়ে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, চূড়ান্ত অপরিপক্ক পরিকল্পনা নিয়ে নির্বাচন কমিশন SIR করতে নেমেছিল। কী হতে পারে তার কোনও ধারনা ছিল না কমিশনের। ফলে দিন পেছতে হল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গত ২৯ তারিখে ঘোষণা করলেন। আজ সেই তারিখ বদল করতে হল। এতেই বোঝা যায় কতখানি হঠকারী পদক্ষেপ করেছিল নির্বাচন কমিশন। -তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

বিজেপি

অন্যদিকে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, ঠিকভাবে যাতে এসআইআর করা যায় তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। যারা বলেছিল এসআইআর করতে ২ বছর লাগবে তারা এখন দেখুক ১৬ তারিখের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে।  -তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

