SIR in Bengal: Big Breaking: বদলে গেল এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া, খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন

SIR in Bengal: Big Breaking: বদলে গেল এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া, খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন
SIR in Bengal: Big Breaking: এসআইএর এর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল ৯ ডিসেম্বর। সেই তারিখ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর
1/6
এসআইআর-এ একাধিক বদল
স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন রিভিশন বা SIR একেবারে শেষপর্যায়ে। আগামী ৪ ডিসেম্বর ফ্রম জমা নেওয়ার শেষ দিন ছিল। ফলে তুঙ্গে বিএলওদের ব্যস্ততা। সব ফর্ম জমা হয়ে গেলে আগামী ৯ ডিসেম্বর ভোটার লিস্টের ড্রাফ্ট তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। এর মধ্যেই বড় খবর হল, এসআইআর এর খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন বদলে গেল। -তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
2/6
এনুমারেশন ফর্ম
photos
TRENDING NOW
3/6
খসড়া ভোটার তালিকা
4/6
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
5/6
তৃণমূল কংগ্রেস
এদিকে, তারিখ পেছনো নিয়ে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, চূড়ান্ত অপরিপক্ক পরিকল্পনা নিয়ে নির্বাচন কমিশন SIR করতে নেমেছিল। কী হতে পারে তার কোনও ধারনা ছিল না কমিশনের। ফলে দিন পেছতে হল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গত ২৯ তারিখে ঘোষণা করলেন। আজ সেই তারিখ বদল করতে হল। এতেই বোঝা যায় কতখানি হঠকারী পদক্ষেপ করেছিল নির্বাচন কমিশন। -তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
6/6
বিজেপি
photos