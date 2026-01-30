English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • SIR in Bengal: SIR নিয়ে বিগ আপডেট! হিয়ারিঙে আর কোন নথিই লাগবে না! কড়া সিদ্ধান্ত কমিশনের...

SIR in Bengal: SIR নিয়ে বিগ আপডেট! হিয়ারিঙে আর কোন নথিই লাগবে না! কড়া সিদ্ধান্ত কমিশনের...

 ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা। এবার পালা শুনানির। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে ভোটারদের শুনানির কাজ শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন। ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে যে ভোটারদের কোনও ‘ম্যাপিং’ করা যায়নি, শুনানির প্রথম পর্যায়ে ডাকা হবে তাঁদেরই। রাজ্যে এমন ভোটারের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও বেশি। ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যক্তির কাছে হিয়ারিংয়ের ফোন আসতে শুরু করেছে। হিয়ারিং নিয়ে হয়রানির চিত্র খুবই স্পষ্ট। এবার নির্বাচন কমিশন নিল বড় সিদ্ধান্ত।

| Jan 30, 2026, 02:44 PM IST

SIR hearing documents: ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা। এবার পালা শুনানির। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে ভোটারদের শুনানির কাজ শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন। ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে যে ভোটারদের কোনও ‘ম্যাপিং’ করা যায়নি, শুনানির প্রথম পর্যায়ে ডাকা হবে তাঁদেরই। রাজ্যে এমন ভোটারের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও বেশি। ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যক্তির কাছে হিয়ারিংয়ের ফোন আসতে শুরু করেছে। হিয়ারিং নিয়ে হয়রানির চিত্র খুবই স্পষ্ট। এবার নির্বাচন কমিশন নিল বড় সিদ্ধান্ত।

1/8

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত

নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে কমিশনের পক্ষ থেকে জোড় সওয়াল সব ডিইও, ই আর ও এবং এ ই আর ও দের। 

2/8

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত

 নির্বাচন কমিশনের তালিকাভুক্ত নথির বাইরে কেন আপনারা অন্য নথি নিয়েছেন? 

3/8

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত

দুই চব্বিশ পরগনা কে বিশেষভাবে প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনের- কেন আপনাদের বিরুদ্ধে এত বেশি অভিযোগ? 

4/8

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত

কেন আপনারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না?

5/8

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত

কোন জায়গায় আপনাদের সমস্যা হচ্ছে?   

6/8

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত

কেন আপনারা কমিশনকে জানাননি?   

7/8

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত

আপনাদের ভুলের এই দায় কেন নির্বাচন কমিশন নেবে? 

8/8

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত

এই মুহূর্ত থেকে কমিশনের দেওয়া-নথির বাইরে আর কোন নথি নেবেন না। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

