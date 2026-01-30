SIR in Bengal: SIR নিয়ে বিগ আপডেট! হিয়ারিঙে আর কোন নথিই লাগবে না! কড়া সিদ্ধান্ত কমিশনের...

SIR in Bengal: SIR নিয়ে বিগ আপডেট! হিয়ারিঙে আর কোন নথিই লাগবে না! কড়া সিদ্ধান্ত কমিশনের...
ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা। এবার পালা শুনানির। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে ভোটারদের শুনানির কাজ শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন। ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে যে ভোটারদের কোনও ‘ম্যাপিং’ করা যায়নি, শুনানির প্রথম পর্যায়ে ডাকা হবে তাঁদেরই। রাজ্যে এমন ভোটারের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও বেশি। ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যক্তির কাছে হিয়ারিংয়ের ফোন আসতে শুরু করেছে। হিয়ারিং নিয়ে হয়রানির চিত্র খুবই স্পষ্ট। এবার নির্বাচন কমিশন নিল বড় সিদ্ধান্ত।
