Zee News Bengali
SIR in Bengal: SIR-এর ভয়ে বাচ্চা কোলে, 'সংসার' মাথায় ভারত থেকে 'পালাতে' হিড়িক! সীমান্তে প্রায় ৫০০ বাংলাদেশি...

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post: নিজ মুখে স্বীকারও করে নিচ্ছেন যে, তাঁরা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন।  তাঁরা অনুপ্রবেশকারী। আইনগতভাবে তাঁরা অবৈধ।

| Nov 19, 2025, 02:29 PM IST
SIR-আতঙ্কে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেউ ভারতে কাটিয়েছেন ৫ বছর। কেউ বা তারও বেশি।  কেউ ১০ বছর ধরে অবৈধভাবে ভারতেই বসবাস করছিলেন। কিন্তু এবার SIR শুরু হতেই বাংলাদেশে ফেরার হিড়িক পড়ে গিয়েছে।

SIR-আতঙ্কে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post

উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের  ধরা পড়েছে এমনই ছবি। SIR-আতঙ্কে ফের বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক। সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে যেতে হাকিমপুর সীমান্তে শয়ে শয়ে বাংলাদেশির ভিড়। 

SIR-আতঙ্কে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post

এদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিরাটি, মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট, নিউটাউন, সল্টলেক এলাকায় পরিচারিকা, দিনমজুর এবং নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে দিন গুজরান করতেন। 

SIR-আতঙ্কে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post

কেউ আবার চালাতেন Rapido বাইক! কেউ কাগজ কুড়ানোর কাজও করতেন! কিন্তু SIR-আতঙ্কে এখন সবাই চায় বাংলাদেশে ফিরতে। ব্যাগপত্র গুছিয়ে, পুঁটুলি বেঁধে গোটা 'সংসার' মাথায় নিয়েই সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছেন তাঁরা। 

SIR-আতঙ্কে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post

কেউ কেউ নিজ মুখে স্বীকারও করে নিচ্ছেন যে, তাঁরা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন। মাত্র ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে দালাল ধরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন তাঁরা। তাঁরা অনুপ্রবেশকারী। আইনগতভাবে তাঁরা অবৈধ।

SIR-আতঙ্কে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post

SIR করতে এলে ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারবেন না তাঁরা, আর সেই ভয়েই ভারত ছেড়ে 'পালানোর' হিড়িক বাংলাদেশিদের। বাংলাদেশে ফেরার ধুম। প্রশাসন সূত্রে দাবি, প্রতিদিন-ই শয়ে শয়ে মানুষ বাংলাদেশ ফিরতে চাইছেন।

SIR-আতঙ্কে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post

অনেককেই BGB-র হাতে তুলে দিচ্ছে BSF। তবে এই ফেরত পাঠানোর একটি প্রক্রিয়া আছে। প্রথমে সীমান্তে আটক ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই করা হয়। তারপর তাঁদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে BGB-র সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে তাঁদের ফেরত পাঠানো হয়।

SIR-আতঙ্কে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শুরুতেই বিএসএফ প্রায় ১০০ জন বাংলাদেশিকে আটক করেছিল। এবার সোমবার হাকিমপুর পোস্ট থেকে রওনা দেওয়া ব্যক্তিদের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হলে তাঁদের আটক করে বিএসএফ-এর ১৪৩ নাম্বার ব্যাটেলিয়ন। 

SIR-আতঙ্কে বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হিড়িক

SIR in Bengal Bangladeshi Hakimpur post

বিএসএফ-এর দাবি, প্রায়  ৫০০ বাংলাদেশি ভারত থেকে কাঁটাতার পেরিয়ে ওদেশে পালিয়ে গিয়েছে। যাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের কোনও ভিসা বা পরিচয়পত্র নেই।

