Zee News Bengali
  • SIR in Bengal Big Breaking: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাড়ছে SIR হিয়ারিংয়ের সময়সীমা, ১৪-তে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নয়, নতুন তারিখ...

SIR in Bengal Big Breaking: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাড়ছে SIR হিয়ারিংয়ের সময়সীমা, ১৪-তে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নয়, নতুন তারিখ...

সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর শুনানির সময় বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। যদিও তখন কমিশন বলেছিল যে, ৭ তারিখেই শেষ হবে শুনানি।

| Feb 06, 2026, 07:06 PM IST

SIR in Bengal Big Update: সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর শুনানির সময় বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। যদিও তখন কমিশন বলেছিল যে, ৭ তারিখেই শেষ হবে শুনানি।

1/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

অর্কদীপ্ত মুখার্জি: ৭ ফেব্রুয়ারি ছিল হিয়ারিং শেষের দিন। কিন্তু তার আগেই কমিশন সূত্রে সামনে এল বড় খবর। 

2/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

কমিশন সূত্রে খবর, হিয়ারিং প্রায় সম্পন্ন। ৯০ শতাংশ হিয়ারিং হয়ে গিয়েছে। 

3/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

তবে ২-৩টি জেলায় এখনও শেষ হয়নি হিয়ারিংয়ের কাজ। 

4/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

কমিশন সূত্রে খবর, মালদা, উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হিয়ারিংয়ের কাজ বাকি।

5/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

আর তাই বাড়ানো হতে পারে হিয়ারিংয়ের সময়সীমা।

6/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

৭ তারিখের বদলে ১০ তারিখ পর্যন্ত হতে পারে হিয়ারিং।

7/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

আর সেক্ষেত্রে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে না।

8/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

পিছিয়ে যাবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন।

9/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

নতুন দিন ঘোষণা করা হবে নির্বাচন কমিশনের তরফে।

10/10

বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট

এই বিষয়ে শুক্রবার রাতেই নির্বাচন কমিশনে চিঠি দেবেন CEO।

