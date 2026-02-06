SIR in Bengal Big Breaking: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাড়ছে SIR হিয়ারিংয়ের সময়সীমা, ১৪-তে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নয়, নতুন তারিখ...

SIR in Bengal Big Breaking: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাড়ছে SIR হিয়ারিংয়ের সময়সীমা, ১৪-তে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নয়, নতুন তারিখ...
সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর শুনানির সময় বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। যদিও তখন কমিশন বলেছিল যে, ৭ তারিখেই শেষ হবে শুনানি।
SIR in Bengal Big Update: সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর শুনানির সময় বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। যদিও তখন কমিশন বলেছিল যে, ৭ তারিখেই শেষ হবে শুনানি।
1/10
বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট
2/10
বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট
photos
TRENDING NOW
4/10
বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট
7/10
বাংলায় SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট
photos