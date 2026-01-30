English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR In Bengal: বিগ বিগ ব্রেকিং! চেকিংয়ে ভয়ংকর গরমিল! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ 'সবাই'... সবচেয়ে বেশি ভুয়ো নাম কাটা যাচ্ছে এই ২ জেলায়...

Big big finding by Election Commission in Bengal SIR: বৃহস্পতিবার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার নিজে গিয়েছিলেন ২ জেলায়। তারপরই জরুরি বৈঠক। ADM-এর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ। 

| Jan 30, 2026, 11:51 AM IST
1/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে এসআইআর-এ বিগ ব্রেকিং! বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে বড় সিদ্ধান্ত নিল কমিশন।

2/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

কমিশন সূত্রে খবর, মাস্টার লেভেল চেকিংয়ে দেখা গিয়েছে কমিশনের ঠিক করে দেওয়া ১৩টি ডকুমেন্টের বাইরেও অন্য ডকুমেন্ট আপলোড করা হয়েছে। এই সমস্ত ভোটারদের ফাইনাল তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

3/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

নির্বাচন কমিশন যে তালিকা দিয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, বহু ভোটার যাদের শুনানিতে ডাকা হয়েছে তাঁরা সেই নথির বাইরে অন্য নথি প্রদান করেছেন। নির্বাচন কমিশনের আইন ও নিয়ম অনুযায়ী সেই সব ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ইতিমধ্যেই এই সংখ্যা কয়েক লাখ ছাড়িয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।  

4/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনাতে SIR-এ প্রচুর নাম কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যতগুলো হিয়ারিং হয়েছে এবং যতগুলো হিয়ারিংকে শেষ হয়ে গেছে বলে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই বিষয়ে উত্তর ২৪ পরগনার সমস্ত ইআরও-কে চিঠি দিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার স্পেশাল অবজারভার । 

5/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

উত্তর ২৪ পরগনার সমস্ত ইআরও-কে যতগুলো কেস মীমাংসিত বা নিষ্পত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে সেগুলোর অ্যাকচুয়াল ফিগার দিতে বলা হয়েছে। বেশ কিছু হিয়ারিং কেসে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অযোগ্য বলা হলেও  সেগুলোর নিষ্পত্তি করা হয়নি। 

6/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এই দুই জেলাতেই সবচেয়ে বেশি ভুয়ো ভোটারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই দুই জেলাতেই নিজে বৃহস্পতিবার গিয়েছিলেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার  সঞ্জয় কুমার।

7/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

এরপর বৃহস্পতিবার-ই রাজ্য নির্বাচন কমিশন দফতরে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নিয়ে সিইও -র সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার  সঞ্জয় কুমার। কেন সব তথ্য আপলোড করতে ব্যর্থ এই দুই জেলা? কেন অত্যধিক ভুয়ো ভোটার পাওয়া গিয়েছে এই দুই জেলা? এই নিয়েই বৈঠক।

8/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

ওদিকে দক্ষিণ কলকাতার এক ERO শুনানিতে আধার প্যান জমা নিয়েছেন অথচ লিখছেন নিজেই পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করেছেন। ইআরও-দের এমন ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কমিশন। ডিমোশন দিয়ে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি কমিশনের।

9/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এডিএম ভাস্কর পালের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নির্দেশ ঘিরেও শোরগোল নির্বাচন কমিশনে। ইআরও-কে নিয়ম বহির্ভূত নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ ADM-এর বিরুদ্ধে।

10/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

শুনানির পর নট ভেরিফাই অপশনে ক্লিক না করতে নির্দেশ। অর্থাৎ শুনানির যাচাই হয়নি এই অপশনেই যাওয়া যাবে না। তার বদলে প্রতিদিন তিন হাজার ভেরিফাই করতে নির্দেশ ADM-এর। 

11/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

কমিশনের প্রশ্ন, কী করে একজন এডিএম এই নির্দেশ দিতে পারেন? কার হয়ে কাজ করছেন ওই এডিএম? কমিশনের পর্যবক্ষেণ প্রতারণায় সামিল ওই ADM। আপাতত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে কমিশন।

12/12

রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!

ওদিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে রাজ্যে SIR প্রক্রিয়ার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত স্পেশাল রোল অবজারভারদের সঙ্গে বৈঠক কমিশনের ফুল বেঞ্চের। সেখানে সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা। গুরুত্ব পেতে চলেছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

