SIR In Bengal: বিগ বিগ ব্রেকিং! চেকিংয়ে ভয়ংকর গরমিল! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ 'সবাই'... সবচেয়ে বেশি ভুয়ো নাম কাটা যাচ্ছে এই ২ জেলায়...

SIR In Bengal: বিগ বিগ ব্রেকিং! চেকিংয়ে ভয়ংকর গরমিল! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ 'সবাই'... সবচেয়ে বেশি ভুয়ো নাম কাটা যাচ্ছে এই ২ জেলায়...
Big big finding by Election Commission in Bengal SIR: বৃহস্পতিবার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার নিজে গিয়েছিলেন ২ জেলায়। তারপরই জরুরি বৈঠক। ADM-এর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ।
1/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
2/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
photos
TRENDING NOW
3/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
4/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
5/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
6/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
7/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
8/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
9/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
10/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
11/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
12/12
রাজ্যে এসআইআর-এ বড় আপডেট!
photos