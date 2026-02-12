English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • SIR In Bengal Big Update: বিগ বিগ ব্রেকিং! ফাইনাল ভোটার লিস্টে আনম্যাপড ভোটারদের নিয়ে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের... দেওয়া হল নতুন ফরম্যাট... কী করতে হবে?

SIR In Bengal Big Update: বিগ বিগ ব্রেকিং! ফাইনাল ভোটার লিস্টে আনম্যাপড ভোটারদের নিয়ে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের... দেওয়া হল নতুন ফরম্যাট... কী করতে হবে?

SIR In Bengal Big Update: পূর্ব নির্ধারিত ১৪ তারিখের বদলে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। এবার কমিশন সূত্রে এল আরও বড় খবর...

| Feb 12, 2026, 03:58 PM IST
1/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় 'SIR নাটক' অব্যাহত! একের পর এক নয়া নির্দেশিকা কমিশনের। সিদ্ধান্ত বদল। আবার নতুন করে নির্দেশিকা। 

2/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

সুপ্রিম নির্দেশের পর বাকি হিয়ারিং শেষের জন্য আগেই বাড়ানো হয়েছে হিয়ারিংয়ের সময়সীমা। বদলেছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ।

3/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

পূর্ব নির্ধারিত ১৪ তারিখের বদলে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। 

4/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

আর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেও চলবে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। 

5/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

আর এবার কমিশন সূত্রে আরও বড় খবর,   আনম্যাপড ভোটারদেরও ভোটার লিস্টে থাকার শেষ সুযোগ দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

6/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদের জন্য ফিল্ড এনকোয়ারি হবে। কমিশনের তরফে ফিল্ড এনকোয়ারির জন্য একটা ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে। 

7/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

তাতে ৫জন বৈধ ভোটার স্বাক্ষর করবেন। সঙ্গে BLO, সুপারভাইজার ও ERO-ও সই করবেন।

8/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

ওদিকে বৃহস্পতিবারই শহরে এসে পৌঁছেছেন নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল রোল অবজারভার। 

9/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

বৃহস্পতিবার দুপুরের বিমানে দিল্লি থেকে শহরে আসেন আইএএস অফিসার আর প্রসন্ন ও নিরজ কুমার বণসদ নামে দুই অবজারভার। 

10/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

তারা মূলত ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ করবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

11/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের CEO মনোজ আগরওয়াল ও সমস্ত জেলার DEO এবং অবজারভারদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্স করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। 

12/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

প্রসঙ্গত, SIR মিটতেই রাজ্যে  বিধানসভা ভোট! কিন্তু কবে ভোট, তা নিয়ে সবার মনেই প্রশ্ন। ভোটের নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা হবে? তা নিয়েও উৎসুক সবাই।

13/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

জানা গিয়েছে, আগামী ১ ও ২ মার্চ নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল রাজ্যে ঘুরে যাবে।

14/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

কমিশন সূত্রে খবর, প্রতিনিধিদল ঘুরে যাওয়ার পর-ই মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্যে আসবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। 

15/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

তাঁরা ফিরে যাওয়ার পরেই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে, মার্চ মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে ভোট ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা। 

16/16

বাংলায় SIR-এ বিগ বিগ আপডেট...

সূত্র মারফত যেটুকু আভাস পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতে বলা যায়, এপ্রিল মাসেই রাজ্যে হতে পারে বিধানসভা ভোট। ৪ দফায় হতে পারে ভোট। তবে সব দিক খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ফল ঘোষণা হবে এপ্রিলেই। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bangladesh Election: 'আজ বাংলাদেশে মহা-ঈদ...' তারেকের ক্ষমতায় আসা কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? দাঁড়িপাল্লা না ধানের শিস? গুলি-বোমা-খুন-হামলা-মৃত্যুমিছিল পেরিয়ে ঐতিহাসিক নির্বাচনের সাক্ষী পদ্মাপার...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bangladesh Election: &#039;আজ বাংলাদেশে মহা-ঈদ...&#039; তারেকের ক্ষমতায় আসা কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? দাঁড়িপাল্লা না ধানের শিস? গুলি-বোমা-খুন-হামলা-মৃত্যুমিছিল পেরিয়ে ঐতিহাসিক নির্বাচনের সাক্ষী পদ্মাপার...

Bangladesh Election: 'আজ বাংলাদেশে মহা-ঈদ...' তারেকের ক্ষমতায় আসা কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? দাঁড়িপাল্লা না ধানের শিস? গুলি-বোমা-খুন-হামলা-মৃত্যুমিছিল পেরিয়ে ঐতিহাসিক নির্বাচনের সাক্ষী পদ্মাপার...

Bangladesh Election: 'আজ বাংলাদেশে মহা-ঈদ...' তারেকের ক্ষমতায় আসা কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? দাঁড়িপাল্লা না ধানের শিস? গুলি-বোমা-খুন-হামলা-মৃত্যুমিছিল পেরিয়ে ঐতিহাসিক নির্বাচনের সাক্ষী পদ্মাপার... 14
Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির &#039;ভারত বনধে&#039; স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়...

Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির 'ভারত বনধে' স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়...

Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির 'ভারত বনধে' স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়... 18
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সোনায় বিনিয়োগ সৌভাগ্য আনবে বৃষের, কর্মক্ষেত্র শত্রুদের এড়িয়ে চলতে হবে ধনুকে, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সোনায় বিনিয়োগ সৌভাগ্য আনবে বৃষের, কর্মক্ষেত্র শত্রুদের এড়িয়ে চলতে হবে ধনুকে, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সোনায় বিনিয়োগ সৌভাগ্য আনবে বৃষের, কর্মক্ষেত্র শত্রুদের এড়িয়ে চলতে হবে ধনুকে, পড়ুন আজকের রাশিফল... 12
Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল...

Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল...

Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল... 16