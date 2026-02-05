English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • SIR In Bengal Big Breaking: SIR হিয়ারিং শেষের ২ দিন আগে বিরাট খবর! চূড়ান্ত তালিকায় সরাসরি বাদ ভোটারের সংখ্যা...

SIR In Bengal Big Breaking: SIR হিয়ারিং শেষের ২ দিন আগে বিরাট খবর! চূড়ান্ত তালিকায় সরাসরি বাদ ভোটারের সংখ্যা...

নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সির কারণে SIR হিয়ারিংয়ের নোটিস প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। আর তাপরই নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে বাকি সমস্ত হিয়ারিং। 

| Feb 05, 2026, 06:52 PM IST

West Bengal Assembly Election 2026: নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সির কারণে SIR হিয়ারিংয়ের নোটিস প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। আর তাপরই নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে বাকি সমস্ত হিয়ারিং। 

1/9

বাংলায় SIR-এ বিগ আপডেট...

অর্কদীপ্ত মুখার্জি: SIR হিয়ারিং শেষের ২ দিন আগে নির্বাচন কমিশন সূত্রে সামনে এল বড় আপডেট।

2/9

বাংলায় SIR-এ বিগ আপডেট...

খসড়া ভোটার তালিকায় মোট আনম্যাপড ভোটার ছিল ৩২ লাখ। কমিশন সূত্রে খবর, এই ৩২ লাখের মধ্যে ১০-১৫% ভোটার শুনানিতে আসেনি।

3/9

বাংলায় SIR-এ বিগ আপডেট...

প্রায় ৪ লাখ ভোটারের নাম তাই চূড়ান্ত তালিকায় সরাসরি বাদ পড়ার সম্ভাবনা। এদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। 

4/9

বাংলায় SIR-এ বিগ আপডেট...

ERO-দের তরফে জানানো হয়েছে এই ৪ লাখের মধ্যে ৫০ হাজারের কোনও 'ট্রেস'-ই নেই।

5/9

বাংলায় SIR-এ বিগ আপডেট...

তাঁদের নাম সরাসরি বাদ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

6/9

বাংলায় SIR-এ বিগ আপডেট...

বাকি সাড়ে ৩ লাখকে  'ট্রেস' করার চেষ্টা হচ্ছে।

7/9

বাংলায় SIR-এ বিগ আপডেট...

ওদিকে FRRO থেকে সিইও অফিসে অনেক বাংলাদেশিদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে বলা হয়েছে। 

8/9

বাংলায় SIR-এ বিগ আপডেট...

বহু বাংলাদেশি পাসপোর্ট হোল্ডারদের ভারতীয় ভোটার কার্ড ছিল। 

9/9

বাংলায় SIR-এ বিগ আপডেট...

গত ৬ মাসে সিইও অফিসে এরকম প্রায় ৩০০০ নাম এসেছে।

