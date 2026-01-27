English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • SIR In Bengal Big Update: পদবি বিভ্রাট! লজিক‍্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে গুরুতর অভিযোগ! বাংলায় SIR নিয়ে বিস্ফোরক প্রধান বিচারপতি...

SIR In Bengal Big Update: পদবি বিভ্রাট! লজিক‍্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে গুরুতর অভিযোগ! বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

CJI on SIR in Bengal Logical Discrepancy: প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ আইনজীবীর। দৃশ্যতই বিরক্ত হন প্রধান বিচারপতি।   

| Jan 27, 2026, 07:06 PM IST
1/9

বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

রাজীব চক্রবর্তী: বাংলায় এসআইআর-এ লজিক‍্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে পদবি গোলযোগ নিয়ে শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ। গৃহীত হল দ্রুত শুনানির আর্জি।

2/9

বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

আদালতে আইনজীবীদের অভিযোগ, বাংলায় বিভ্রাট এখনও কমেনি। কারণ, বাংলায় পদবির উচ্চারণে তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। যেমন- মুখার্জি, মুখোপাধ‍্যায়। আধার কার্ডও গ্রহণ করা হচ্ছে না।

3/9

বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ আইনজীবীর। আইএ-র শুনানি দ্রুত করার আবেদন। যাতে দৃশ্যতই বিরক্ত হন প্রধান বিচারপতি। 

4/9

বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রতিদিন নতুন করে আইএ ফাইল হচ্ছে। আর্টিকেল ৩২-এর অধীনে সব সমস‍্যার সমাধান সম্ভব কি? আসলে এটা সমগ্র প্রক্রিয়াকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা।

5/9

বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

আইনজীবীর তরফে ফের আবেদন জানানো হলে আগামী সোমবার শুনানির জন‍্য তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি।

6/9

বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

প্রসঙ্গত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা টাঙাতে হবে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিস এবং ওয়ার্ড অফিসগুলিতে। 

7/9

বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

শনিবার রাতেই লজিক্য়াল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা পাঠানো হয়েছে ইআরওদের কাছে। রাজ্যের প্রায় ১.২৫ কোটি ভোটারের নাম রয়েছে ওই লজিক্য়াল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায়।

8/9

বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

উপযুক্ত প্রমাণপত্র দিয়ে ওই অসংগতি মেটাতে হবে ভোটদাতাকে। কারা পড়ছেন ওই তালিকায়? এসআইআরের জন্য ২০০২ সালের ভোটার লিস্টকে প্রামাণ্য হিসেবে ধরেছে নির্বাচন কমিশন। 

9/9

বাংলায় SIR নিয়ে 'বিস্ফোরক' প্রধান বিচারপতি...

সেই তালিকা অনুযায়ী যাদের নামের সঙ্গে বাবা-মায়ের নামের অমিল, বাবা-মায়ের নামের বানানে পার্থক্য বা ভোটারের সঙ্গে তাঁর বাবা-মায়ের বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম বা ৫০ বছরের বেশি, তারা ওই তালিকায় পড়ে যাবেন। 

