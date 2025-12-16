English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR In Bengal: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যে বুথের ভোটার, সেই বুথেই বাদ ৩২৫! রইল পূর্ণাঙ্গ খসড়া তালিকা... মিলিয়ে দেখে নিন...

SIR West Bengal draft voter list:  খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ পেতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথ নিয়েই সামনে এল বড় খবর। 

| Dec 16, 2025, 03:23 PM IST
1/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

রক্তিমা ঘোষ: SIR-এর তালিকা প্রকাশ। কমিশন নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। 

2/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

স্থানীয় বুথ, পঞ্চায়েত অফিস, পুরসভা দফতর, মহকুমাশাসকের দফতর, জেলাশাসকের দফতর, BDO অফিসে লিস্ট দেখা যাচ্ছে।

3/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

অনলাইনে খসড়া ভোটার তালিকা দেখা যাচ্ছে DEO ওয়েবসাইট, CEO ওয়েবসাইট, ECINET ওয়েবসাইট থেকেও। 

4/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

আর সেই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ পেতেই সামনে এল বড় খবর। 

5/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে বুথের ভোটার, শুধু সেই বুথ থেকেই বাদ ৩২৫ জনের নাম। 

6/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এলাকার ভোটকেন্দ্র, মিত্রা ইনস্টিটিউশন, এখানেই ভোট দিতে যান মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবার। 

7/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

সেই মিত্রা ইনস্টিটিউশনের ৩টে  বুথ থেকে বাদ গিয়েছে ৩২৫ জনের নাম। 

8/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

২০৬, ২০৭ ও ২০৮ নাম্বার বুথ থেকে মোট বাদ গিয়েছে ৩২৫ জনের নাম। এদের মধ্যে বেশিরভাগকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। 

9/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

এছাড়া অল্প কিছু মৃত ভোটার ও স্থানান্তরিত ভোটারও রয়েছে। 

10/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

খসড়া ভোটার তালিকা বলছে মিত্রা ইনস্টিটিউশনের অংশ নম্বর ২০৬ থেকে বাদ গিয়েছে ৯৬ জন। 

11/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

মিত্রা ইনস্টিটিউশনের অংশ নম্বর ২০৭ থেকে বাদ গিয়েছে ১২৭ জন। 

12/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

মিত্রা ইনস্টিটিউশনের অংশ নম্বর ২০৮ থেকে বাদ গিয়েছে ১০২ জনের নাম। 

13/13

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!

সব মিলিয়ে মোট ৩২৫ জনের নাম বাদ গিয়েছে মিত্রা ইনস্টিটিউশনের বুথ থেকে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Premananda Maharaj: নরক কল্পনা নয়, ঘোর বাস্তব! প্রেমানন্দজি বলছেন, যাঁরা অন্যায় করছেন, নরকে তাঁরা ভয়ংকর শাস্তির মুখে পড়বেন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Premananda Maharaj: নরক কল্পনা নয়, ঘোর বাস্তব! প্রেমানন্দজি বলছেন, যাঁরা অন্যায় করছেন, নরকে তাঁরা ভয়ংকর শাস্তির মুখে পড়বেন...

Premananda Maharaj: নরক কল্পনা নয়, ঘোর বাস্তব! প্রেমানন্দজি বলছেন, যাঁরা অন্যায় করছেন, নরকে তাঁরা ভয়ংকর শাস্তির মুখে পড়বেন...

Premananda Maharaj: নরক কল্পনা নয়, ঘোর বাস্তব! প্রেমানন্দজি বলছেন, যাঁরা অন্যায় করছেন, নরকে তাঁরা ভয়ংকর শাস্তির মুখে পড়বেন... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: শোনা কথায় বিশ্বাস করলেই বিপদ মিথুনের, পরিবারের পরামর্শ মেনে চলুন কুম্ভ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: শোনা কথায় বিশ্বাস করলেই বিপদ মিথুনের, পরিবারের পরামর্শ মেনে চলুন কুম্ভ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: শোনা কথায় বিশ্বাস করলেই বিপদ মিথুনের, পরিবারের পরামর্শ মেনে চলুন কুম্ভ... 12
SIR in Bengal: SIR-র খসড়া তালিকা প্রকাশের আগেই লিস্ট-আউট! ডানকুনিতে ক্যাম্প করে BLO নিজেই...

SIR in Bengal: SIR-র খসড়া তালিকা প্রকাশের আগেই লিস্ট-আউট! ডানকুনিতে ক্যাম্প করে BLO নিজেই...

SIR in Bengal: SIR-র খসড়া তালিকা প্রকাশের আগেই লিস্ট-আউট! ডানকুনিতে ক্যাম্প করে BLO নিজেই... 7
Arjun Rampal Marriage: ৬ বছরের সম্পর্কে ২ সন্তান! এবার ১৫ বছরের ছোট গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গেই বাগদান অর্জুন রামপালের...

Arjun Rampal Marriage: ৬ বছরের সম্পর্কে ২ সন্তান! এবার ১৫ বছরের ছোট গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গেই বাগদান অর্জুন রামপালের...

Arjun Rampal Marriage: ৬ বছরের সম্পর্কে ২ সন্তান! এবার ১৫ বছরের ছোট গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গেই বাগদান অর্জুন রামপালের... 10