SIR In Bengal: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যে বুথের ভোটার, সেই বুথেই বাদ ৩২৫! রইল পূর্ণাঙ্গ খসড়া তালিকা... মিলিয়ে দেখে নিন...

SIR In Bengal: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যে বুথের ভোটার, সেই বুথেই বাদ ৩২৫! রইল পূর্ণাঙ্গ খসড়া তালিকা... মিলিয়ে দেখে নিন...
SIR West Bengal draft voter list: খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ পেতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথ নিয়েই সামনে এল বড় খবর।
1/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
2/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
photos
TRENDING NOW
3/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
4/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
5/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
6/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
7/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
8/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
9/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
10/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
11/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
12/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
13/13
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বুথেই বাদ ৩২৫!
photos