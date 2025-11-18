English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: এসআইআর-এ BIG UPDATE! বৃহন্নলাদের এনুমারেশন ফর্মে আত্মীয় কে? স্পষ্ট জানাল কমিশন...

Enumeration form fill up for transgenders: বৃহন্নলাদের SIR ফর্ম ফিল-আপ নিয়ে বড় আপডেট। বৃহন্নলাদের মধ্যে অনেকেই যাঁরা নিজেদের বাবা-মায়ের পরিচয়টুকও জানেন ন

| Nov 18, 2025, 05:58 PM IST
1/7

বৃহন্নলাদের SIR ফর্ম ফিল-আপ নিয়ে বড় আপডেট

Enumeration form fill up for transgenders

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রশ্নটা উঠেছিল শুরু থেকেই। এবার সমাধান করে দিল কমিশন। পরিবার বিচ্ছিন্ন বৃহন্নলাদের SIR ফর্মে আত্মীয় কে হবেন? এনুমারেশন ফর্মে আত্মীয়ের জায়গায় কার নাম লেখা হবে?

2/7

বৃহন্নলাদের SIR ফর্ম ফিল-আপ নিয়ে বড় আপডেট

Enumeration form fill up for transgenders

সেই প্রসঙ্গে এবার বড় আপডেট দিল কমিশন। ECI স্পষ্ট জানিয়ে দিল কার নাম আত্মীয়ের জায়গায় লিখবেন রূপান্তরকামীরা। ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে SIR প্রক্রিয়া। চলছে এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ ও সংগ্রহের কাজ। 

3/7

বৃহন্নলাদের SIR ফর্ম ফিল-আপ নিয়ে বড় আপডেট

Enumeration form fill up for transgenders

এখন, এনুমারেশন বা গণনা ফর্ম ফিল-আপের ক্ষেত্রে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম নেই, তাদের বাবা-মায়ের নাম ও তথ্য দিতে হচ্ছে। কিন্তু বৃহন্নলাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা নিজেদের বাবা-মায়ের পরিচয়টুকও জানেন না। তাঁদের ক্ষেত্রে কী হবে?

4/7

বৃহন্নলাদের SIR ফর্ম ফিল-আপ নিয়ে বড় আপডেট

Enumeration form fill up for transgenders

এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রূপান্তরকামী যাঁরা, তাঁরা আত্মীয়ের জায়গায় নিজেদের গুরু মায়ের নাম ও তথ্য দিতে পারবেন। পাশাপাশি, বৃহন্নলারা যাতে কোথাও কোনও রকম হেনস্থার সম্মুখীন না হন, সেটাও জেলাশাসকদের নজরে রাখার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

5/7

বৃহন্নলাদের SIR ফর্ম ফিল-আপ নিয়ে বড় আপডেট

Enumeration form fill up for transgenders

সোমবার রূপান্তরকামীদের বেশ কয়েকটি সংগঠন রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন। তারপরই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে তাদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

6/7

বৃহন্নলাদের SIR ফর্ম ফিল-আপ নিয়ে বড় আপডেট

Enumeration form fill up for transgenders

প্রসঙ্গত, কমিশনের তরফে এসেছে আরও একটি বড় আপডেট। যা ভূ-ভারতে কখনও কোথাও হয়নি, এবার বাংলায় SIR-এ সেটাই হবে। ভুয়ো ও মৃত ভোটার শনাক্ত করতে AI ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন। 

7/7

বৃহন্নলাদের SIR ফর্ম ফিল-আপ নিয়ে বড় আপডেট

Enumeration form fill up for transgenders

উল্লেখ্য, ৪ দিনের সফরে মঙ্গলবারই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে কমিশনের ৩ সদস্যের কেন্দ্রীয় দল। কমিশন সূত্রে খবর, কোথাও নিয়মে কোনও আপোস বরদাস্ত করা হবে না। এমনটাই বার্তা দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR In Bengal: স্বাধীন দেশে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোট দিয়েছেন, কিন্তু...SIR শুরু হতেই বিপাকে ইসফাক খান...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR In Bengal: স্বাধীন দেশে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোট দিয়েছেন, কিন্তু...SIR শুরু হতেই বিপাকে ইসফাক খান...

SIR In Bengal: স্বাধীন দেশে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোট দিয়েছেন, কিন্তু...SIR শুরু হতেই বিপাকে ইসফাক খান...

SIR In Bengal: স্বাধীন দেশে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোট দিয়েছেন, কিন্তু...SIR শুরু হতেই বিপাকে ইসফাক খান... 7
Hanumanji on Tuesday: খোদ মঙ্গলবারেই হনুমানজির অশেষ কৃপা মেলে এঁদের! একযোগে শনি-মঙ্গল ও পবনপুত্রের দয়ায় অর্থে-সম্পদে পূর্ণ হয়ে...

Hanumanji on Tuesday: খোদ মঙ্গলবারেই হনুমানজির অশেষ কৃপা মেলে এঁদের! একযোগে শনি-মঙ্গল ও পবনপুত্রের দয়ায় অর্থে-সম্পদে পূর্ণ হয়ে...

Hanumanji on Tuesday: খোদ মঙ্গলবারেই হনুমানজির অশেষ কৃপা মেলে এঁদের! একযোগে শনি-মঙ্গল ও পবনপুত্রের দয়ায় অর্থে-সম্পদে পূর্ণ হয়ে... 7
Gold, Silver Rate Today: টানা তৃতীয় দিন পড়ল সোনার দাম, আরও সস্তা হল হলুদ ধাতু... গ্রাম প্রতি কমল প্রায়...

Gold, Silver Rate Today: টানা তৃতীয় দিন পড়ল সোনার দাম, আরও সস্তা হল হলুদ ধাতু... গ্রাম প্রতি কমল প্রায়...

Gold, Silver Rate Today: টানা তৃতীয় দিন পড়ল সোনার দাম, আরও সস্তা হল হলুদ ধাতু... গ্রাম প্রতি কমল প্রায়... 10
Cooperative Bank Election: লড়ল তৃণমূল, জিতলও তৃণমূল! কাঁথিতে সমবায় নির্বাচনে উড়ল সবুজ আবির...

Cooperative Bank Election: লড়ল তৃণমূল, জিতলও তৃণমূল! কাঁথিতে সমবায় নির্বাচনে উড়ল সবুজ আবির...

Cooperative Bank Election: লড়ল তৃণমূল, জিতলও তৃণমূল! কাঁথিতে সমবায় নির্বাচনে উড়ল সবুজ আবির... 7