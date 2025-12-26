English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
SIR in Bengal: চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আদৌ নাম উঠবে কি উঠবে না? নির্ভর করবে....SIR হিয়ারিং শুরুর আগেই এল কমিশনের নয়া নির্দেশনামা...

SIR in Bengal: বাংলায় SIR নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক। SIR-এর বিরোধিতায় সরব শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ওদিকে SIR-এর পক্ষে জোর সওয়াল বিজেপির। ইতিমধ্য়েই প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। সেখানে বাদ গিয়েছে ৫৮ লাখেরও বেশি নাম। ৩২ লাখের বেশি নাম 'আনম্যাপড'। মোট প্রায় ১ কোটি ৩২ লাখ মানুষকে SIR শুনানির জন্য ডাকা হবে খবর কমিশন সূত্রে। প্রথম পর্বে শুনানিতে ডাকা হবে ৩২ লাখ মানুষকে। ২৭ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে হিয়ারিং। শুনানিতে তথ্য যাচাইয়ের পরই আসছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা, না থাকার প্রসঙ্গ। তার আগে শুনানিতে তথ্য যাচাই সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব মাইক্রো অবজারভারদের বুঝিয়ে দিল কমিশন। কী কী দায়িত্ব থাকছে মাইক্র

| Dec 26, 2025, 12:26 PM IST
1/15

SIR হিয়ারিং শুরুর আগে কমিশনের নির্দেশনামা

১। বিএলও-দের জমা দেওয়া ডিজ়িটাইজ়ড এনুমারেশন ফর্মের তথ্য যাচাই করে দেখতে হবে মাইক্রো অবজ়ার্ভারদের।

2/15

SIR হিয়ারিং শুরুর আগে কমিশনের নির্দেশনামা

২। জন্ম-মৃত্যুর তথ্য এবং অন্য তথ্যের সঙ্গে ভোটার তালিকার তথ্য যাচাই করে দেখতে হবে।

3/15

SIR হিয়ারিং শুরুর আগে কমিশনের নির্দেশনামা

৩। ইআরও বা এইআরও-রা যে ভোটারদের নোটিস পাঠিয়েছেন, তাঁদের জমা দেওয়া নথি যাচাই করে দেখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের।

4/15

SIR হিয়ারিং শুরুর আগে কমিশনের নির্দেশনামা

৪। ভোটারেরা যে দাবি করছেন, তার সঙ্গে জমা দেওয়া নথির সামঞ্জস্য রয়েছে কি না, তা যাচাই করাও মাইক্রো অবজার্ভারদের দায়িত্ব।

5/15

SIR হিয়ারিং শুরুর আগে কমিশনের নির্দেশনামা

৫। শুনানি পর্বের সার্বিক প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি চালাতে হবে তাঁদের।

6/15

SIR হিয়ারিং শুরুর আগে কমিশনের নির্দেশনামা

৬। ভোটার তালিকা তৈরি বা সংশোধনের সময়ে কোথাও কোনও বিচ্যুতি রয়ে যাচ্ছে কি না, তার উপরেও নজর রাখতে হবে মাইক্রো অবজ়ার্ভারদের।

7/15

SIR হিয়ারিং শুরুর আগে কমিশনের নির্দেশনামা

৭। পর্যবেক্ষক এবং বিশেষ পর্যবেক্ষকদের পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণে প্রয়োজন মতো সাহায্য করতে হবে।

8/15

SIR হিয়ারিং শুরুর আগে কমিশনের নির্দেশনামা

৮। সিইও, পর্যবেক্ষক বা বিশেষ পর্যবেক্ষকেরা প্রয়োজন অনুসারে কোনও নির্দেশ দিলে, তা পালন করতে হবে মাইক্রো অবজ়ার্ভারদের।

9/15

SIR হিয়ারিং শুরুর আগে কমিশনের নির্দেশনামা

৯। নজরদারির পরে কী তথ্য উঠে আসছে তা সিইও, পর্যবেক্ষক বা বিশেষ পর্যবেক্ষকের কাছে জানাতে হবে তাঁদের।

10/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আদৌ নাম উঠবে কি উঠবে না?

শনিবার ২৭ তারিখ থেকেই রাজ্যে ভোটারদের শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় উঠবে কি না, তা অনেকাংশে নির্ভর করবে ওই শুনানি পর্বের উপরেই। তার আগে কমিশন নিযুক্ত ৪ হাজার ৬০০ মাইক্রো অবজ়ার্ভারকে নিজেদের দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে রাজ্যের সিইও দফতর। 

11/15

কী কী ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে হবে SIR হিয়ারিংয়ে?

উল্লেখ্য, যাদের নাম বাদ গিয়েছে বা সন্দেহজনক বা ভুল রয়েছে ফর্মে, তাঁদের কমিশন উল্লিখিত নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট নিয়ে এসে নিজেদেরকে ভারতীয় ভোটার প্রমাণ করতে হবে। হিয়ারিং-এ ডাক পেলে কী কী ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে হবে? 

12/15

কী কী ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে হবে SIR হিয়ারিংয়ে?

১. ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগের ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, এলআইসির নথি। স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া সার্টিফিকেট। ২. যদি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কর্মী হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে চাকরির নথি সঙ্গে রাখতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মী হয়ে থাকলে পেনশনের নথিও গ্রহণযোগ্য।

13/15

কী কী ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে হবে SIR হিয়ারিংয়ে?

৩. জন্মের শংসাপত্র। ৪. পাসপোর্ট থাকলে তা নিয়ে যেতে পারেন। ৫. মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক-সহ শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি নিয়ে যেতে পারেন।

14/15

কী কী ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে হবে SIR হিয়ারিংয়ে?

৬. রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোনও সংস্থার তরফে যদি বাড়ি পেয়ে থাকেন, তাহলে বাসস্থানের সার্টিফিকেটও গ্রহণযোগ্য। ৭. সরকারের তরফে দেওয়া জমির শংসাপত্র। ৮. স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া ফ্যামিলি রেজিস্টার।

15/15

কী কী ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে হবে SIR হিয়ারিংয়ে?

৯. ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট। ১০. জাতিগত শংসাপত্র। ১১. অসমের নাগরিকদের ক্ষেত্রে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী।

