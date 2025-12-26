SIR in Bengal: চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আদৌ নাম উঠবে কি উঠবে না? নির্ভর করবে....SIR হিয়ারিং শুরুর আগেই এল কমিশনের নয়া নির্দেশনামা...

SIR in Bengal: চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আদৌ নাম উঠবে কি উঠবে না? নির্ভর করবে....SIR হিয়ারিং শুরুর আগেই এল কমিশনের নয়া নির্দেশনামা...
SIR in Bengal: বাংলায় SIR নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক। SIR-এর বিরোধিতায় সরব শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ওদিকে SIR-এর পক্ষে জোর সওয়াল বিজেপির। ইতিমধ্য়েই প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। সেখানে বাদ গিয়েছে ৫৮ লাখেরও বেশি নাম। ৩২ লাখের বেশি নাম 'আনম্যাপড'। মোট প্রায় ১ কোটি ৩২ লাখ মানুষকে SIR শুনানির জন্য ডাকা হবে খবর কমিশন সূত্রে। প্রথম পর্বে শুনানিতে ডাকা হবে ৩২ লাখ মানুষকে। ২৭ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে হিয়ারিং। শুনানিতে তথ্য যাচাইয়ের পরই আসছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা, না থাকার প্রসঙ্গ। তার আগে শুনানিতে তথ্য যাচাই সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব মাইক্রো অবজারভারদের বুঝিয়ে দিল কমিশন। কী কী দায়িত্ব থাকছে মাইক্র
