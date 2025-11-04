SIR in Bengal Explained: শুরু SIR! কখন আপনার বাড়িতে আসবে BLO? কী করবেন, কী করবেন না? কী নথি হাতের কাছে রাখবেন? যদি বাড়িতে না থাকেন, তাহলে...
Bengal SIR Explained: গণনা ফর্মটি কেমন? ফর্ম ফিলআপের সময় কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকবেন? ফর্ম ফিলআপের পর কার কাছে জমা দেবেন? SIR কি আপনার নাগরিকত্বকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? বিস্তারিত বিশদে জেনে নিন এই প্রতিবেদনে-
1/10
রাজ্য়জুড়ে শুরু SIR
2/10
SIR: বুথ স্তরের কর্মকর্তাদের (BLO) কীভাবে চিহ্নিত করবেন? তাদের সঙ্গে কি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন?
উত্তর হচ্ছে, সকল BLO-দের কাছে কিউআর কোড সম্বলিত পরিচয়পত্র থাকবে। যা স্ক্যান করে আপনি নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সংশ্লিষ্ট BLO-র পরিচয় যাচাই কতে পারেন। তাছাড়া, গণনার ফর্মগুলিতেও কোনও BLO যে নির্দিষ্ট বুথটি কভার করবেন তার জন্য নির্ধারিত বিএলও- এর নাম এবং ফোন নম্বর থাকবে। পাশাপাশি, BLO-দের সঙ্গে থাকতেই পারেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিযুক্ত বুথ স্তরের এজেন্টরা (BLA)।
photos
TRENDING NOW
3/10
SIR: কখন BLO আপনার বাড়িতে আসবে কীভাবে জানবেন? যদি আপনি সেই সময় বাড়িতে না থাকেন, তবে কী হবে?
4/10
SIR: বিএলও আপনাকে কী করতে বলবেন?
5/10
SIR: BLO যখন আসবেন, তখন হাতের কাছে কী কী নথিপত্র রাখতে হবে?
আপনার বর্তমান এপিক কার্ড (নির্বাচনী পরিচয়পত্র বা ভোটার কার্ড), আধার কার্ড, দুটি বর্তমান পাসপোর্ট আকারের ছবি এবং ২০০২ সালের ভোটার তালিকার রেফারেন্স আপনার কাছে রাখতে হবে। আপনার বা আপনার বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার নাম আপনি ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় https://ceowestbengal.com/ থেকে দেখতে পারবেন। ফর্মের সঙ্গে কোনও নথির কোনও কপি যোগ করার কোনও প্রয়োজন নেই।
6/10
SIR: গণনা ফর্মটি কেমন হবে?
গণনা ফর্মটি সাধারণত দুটি ভাগে বিভক্ত একটি সাধারণ এক-পাতার ফর্ম। উপরের অংশে বর্তমান EPIC কার্ডের উপর ভিত্তি করে ভোটারের বিবরণ দিতে হবে। নীচের অংশটি আবার দুটি বাক্সে বিভক্ত। বাম দিকের বাক্স সেই ভোটারদের জন্য যাদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল। ডান দিকের বাক্সটি সেই ভোটারদের জন্য যাদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই। কিন্তু বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার নাম আছে। এখন আপনার জন্য যেটি প্রযোজ্য, আপনি সেই নির্দিষ্ট বাক্সটি পূরণ করবেন।
7/10
SIR: গণনা ফর্ম ফিলআপের সময় কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকবেন?
গণনা ফর্মে নীচের বাক্সগুলি পূরণ করার সময় সঠিক বানান, সম্পর্কের স্ট্যাটাস ও অন্যান্য তথ্য ২০০২ সালের তালিকায় ঠিক যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই রাখুন। এমনকি যদি সেখানে কোনও ভুলও থাকে যা আপনি পরে সংশোধন করেছেন, তাও একই রাখুন। একাধিক জায়গা থেকে গণনা ফর্ম ফিলআপ করবেন না। এতে উভয়ই বাতিল হতে পারে।
8/10
SIR: বর্তমানে কর্মসূত্রে বাইরে থাকা পরিবারের সদস্যদের গণনা ফর্ম কি আপনি পূরণ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আপনার বুথে ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত কিন্তু বর্তমানে কর্মসূত্রে বাইরে থাকা পরিবারের সদস্যদের গণনা ফর্ম আপনি ফিলআপ করতে পারেন। পরিবারের যে কেউ অনুপস্থিত সদস্যদের গণনা ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। তবে তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র থাকা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে যে ফর্ম ফিলআপ করছেন, তাঁকে সেই অনুযায়ী ফর্মে স্বাক্ষর করতে হবে। আর পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের ভোটার সম্পর্কে যেকোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি বাধ্য থাকবেন।
9/10
SIR: ফর্ম ফিলআপের পর কার কাছে জমা দেবেন?
ফর্ম ফিলআপ শেষ করার পর সংশ্লিষ্ট BLO আপনার ফর্ম সংগ্রহ করবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণনার এই প্রক্রিয়া ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। খসড়া তালিকা ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে। এরপর ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে খসড়ার ভিত্তিতে আপনি দাবি জানাতে পারবেন। এরপর জারি করা হবে নোটিস, শুনানি ও যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলবে ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৭ ফেব্রুয়ারি।
10/10
SIR আপনার নাগরিকত্বকে কীভাবে প্রভাবিত করবে?
photos