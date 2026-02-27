English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • SIR in Bengal Update: শনিবারই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, কীভাবে খুঁজবেন নিজের নাম? কোথায় কীভাবে দেখবেন লিস্ট?

SIR in Bengal Update: শনিবারই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, কীভাবে খুঁজবেন নিজের নাম? কোথায় কীভাবে দেখবেন লিস্ট?

How to Check Final Voter List: ফাইনাল ভোটার লিস্ট প্রকাশের পরেও অবশ্য চলবে সংশোধনের কাজ। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশের কথা।  

| Feb 27, 2026, 06:59 PM IST
1/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। 

2/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

অনলাইন ও অফলাইন, দু’ভাবেই ফাইনাল ভোটার লিস্ট দেখতে পাবেন সাধারণ মানুষ। যাচাই করে নিতে পারবেন যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নিজের নাম রয়েছে কিনা। 

3/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

অনলাইনে আপলোড করা হবে তালিকা। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইট http://eci.gov.in- এ দেখা যাবে নামের তালিকা। 

4/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের ওয়েবসাইট http://ceowestbengal.wb.gov.in-এও এই তালিকা পাওয়া যাবে।

5/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

নির্বাচন কমিশনের মোবাইল অ্যাপ ECINET-এর মাধ্যমেও নিজের নাম যাচাই করে নেওয়া যাবে। 

6/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

নিজের নাম বা এপিক নম্বর দিলেই জানা যাবে, ভোটার তালিকায় তার নাম রয়েছে কি না।

7/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

কমিশন আরও জানিয়েছে, যদি কারও নাম বাদ গিয়ে থাকে, তাহলে সেটিরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। 

8/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

সেক্ষেত্রে এপিক নম্বর দিলে স্ক্রিনে ‘ডিলিটেড’ বলে লেখা দেখা যাবে। যার মানে নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে।

9/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও দেখা যাবে তালিকা। যাচাই করে নেওয়া যাবে নাম। 

10/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

প্রত্যেক বুথের সংশ্লিষ্ট  বিএলও (BLO)-এর কাছে গিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা দেখতে পাওয়া যাবে। SDO অফিস ও BDO অফিসে গেলেও লিস্ট দেখতে পাওয়া যাবে।

11/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রত্যেক বুথের বিএলওদের কাছে ফাইনাল ভোটার তালিকার হার্ড কপি পাঠানো হবে।

12/12

কীভাবে দেখবেন ফাইনাল ভোটার লিস্ট

সব মিলিয়ে, অনলাইন ও অফলাইন, দুভাবেই খুব সহজেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নিজের নাম যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন মানুষ।

