SIR in Bengal: SIR-এর নথি নিয়ে চিন্তা করছেন? কিন্তু আপনি জানেন কি, SIR-য়ে কাদের কোনও নথিই দিতে হবে না? হয়তো আপনারও লাগবে না...

SIR in Bengal: SIR-এর নথি নিয়ে কি সত্যিই খুব দুশ্চিন্তার কিছু আছে? দিকে দিকে SIR-এর নথি নিয়ে ভয়ংকর উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সত্যিই কি নিশ্চিন্ত থাকার দিন ফুরলো?
SIR শুরু
একাদশ নথি
২০০২ সাল
জানা গিয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের আর কোনও নথি দিতে হবে না। ২০০২ সালের তালিকায় ভোটারের মা-বাবার নাম থাকলেও সংশ্লিষ্ট ভোটারকে আর কোনও নথি দিতে হবে না। শুধু কমিশনের ওয়েবসাইটে ঢুকে 'ম্যাচিং' প্রক্রিয়াটি সেরে নিতে হবে। আর এটা এমন কোনও কঠিন কাজ নয়। ভোটাররা নিজেরাই এটা করে নিতে পারবেন।
কেন ২০০২ সাল?
২০০২ সালের আগে
কোন কোন নথি?
কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কর্মী হিসেবে যাঁরা কাজ করেছেন অথবা যাঁরা পেনশনার তাঁদের সংশ্লিষ্ট পরিচয়পত্র, বা নথি। ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, এলআইসির কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া যে কোনও নথিও গ্রাহ্য। এছাড়াও রয়েছে-- জন্মের শংসাপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক বা তার পরের শিক্ষাগত যোগ্য়তার সার্টিফিকেট, রাজ্য সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানের শংসাপত্র, ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট, জাতিগত শংসাপত্র, পাসপোর্ট, কোনও নাগরিকের ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া পারিবারিক রেজিস্ট্রার, জমি অথবা বাড়ির দলিল। এছাড়া পরিচয়পত্র হিসাবে আধার কার্ডও দেখানো যাবে। তবে তা দেখিয়ে নাগরিকত্বের দাবি করা যাবে না। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আধার কার্ডের সঙ্গে ১১টি নথির যে কোনও একটি দিলেই চলবে।
