Supreme Court on SIR BIG: মুসলিমদের SIR হবে না এ রাজ্যে? বিশাল বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট! শীর্ষ আদালত বলল,... ১৭ ডিসেম্বরই...
Supreme Court on Bengal's Special Intensive Revision: বাংলার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এসআইআর-এ নথিভুক্তি নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় নতুন নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মামলার নথি খতিয়ে দেখে কেন্দ্র, জাতীয় নির্বাচন কমিশন, রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের অবস্থান জানাতে বলেছে শীর্ষ আদালত।
১৭ ডিসেম্বর
ভারতে আশ্রয় নেওয়া
আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে হাজির ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট করুণা নন্দী। তিনি জানান, সিএএ-র অধীনে প্রতিবেশী দেশগুলিতে নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দীর্ঘদিন ধরেই নাগরিকত্বের অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে এসআইআর বা বিশেষ নির্বাচনী সংশোধনী নথিভুক্তি পুরো প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন নন্দী।
নীতিগত সিদ্ধান্ত
অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পুরোপুরি বন্ধ?
করুণা নন্দী আদালতকে জানান, সিএএ-তে আবেদনের সময়সীমা ১২ বছর থেকে কমিয়ে ৫ বছর করা হয়েছে। এই সংশোধন কার্যকর হলেও আবেদনকারীরা তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি আরও বলেন, নাগরিকত্বের আবেদন করার তারিখ থেকেই আবেদনকারীর অধিকার কার্যকর হওয়া উচিত। কিন্তু এসআইআর সেই অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারে।
প্রথমে নাগরিকত্ব, পরে ভোট
জবাবে প্রধান বিচারপতি জানান, আবেদনকারীদের এখনও নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। সংশোধিত আইনের আওতায় তাঁদের যোগ্যতা পরীক্ষা করতেই হবে। আবেদনকারী সংখ্যালঘু কি না, আইনের কোন ধারায় পড়েন-- এ সবই আইনগত প্রশ্ন। এটা নির্ধারণ না-হওয়া পর্যন্ত ভোটার তালিকার প্রশ্ন ওঠে না। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীও জানান, প্রথম ধাপ হল নাগরিকত্বের আবেদন। তার পরে আসে নির্বাচনী তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির অধিকার।
একটাই টাইমলাইন
শুধু অধিকার নির্ধারণ
পরবর্তী শুনানি
