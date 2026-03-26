  SIR voter list controversy: সব থেকেও নেই: ভোট দিতে পারবে কি? SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

SIR voter list controversy: সব থেকেও 'নেই': 'ভোট দিতে পারবে কি'? SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

 SIR voter list controversy:  পরিবারের  অভিযোগ, নিজে বৈধ ভোটার প্রমাণের দায় নাগরিকদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে কমিশন।

| Mar 26, 2026, 09:12 PM IST
1/8

SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

বিধান সরকার: সব থেকেও 'নেই'! এতদিন এ রাজ্যের ভোটার ছিলেন। SIR-এ বাদ পড়লেন হুগলি চুঁচুড়া গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা বেগম ঘোষ। পরিবারের  অভিযোগ, নিজে বৈধ ভোটার প্রমাণের দায় নাগরিকদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে  কমিশন।  

2/8

SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

বিধানসভা ভোটের মুখে বাংলায় SIR। খসড়া তালিকায় বাদ ৫৮ লক্ষ।  

3/8

SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

শুনানির শেষে SIR-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম ওঠে ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটার। ৬০ লক্ষ আবেদন 'বিবেচনাধীন'।   

4/8

SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

SIR-র 'বিবেচনাধীন' তালিকা নাম ছিল শর্মিষ্ঠা বেগম ঘোষের। এরপর সোমবার যখন প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বেরোল, তখন দেখা গেল নাম বাদ!  

5/8

SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে জন্ম শর্মিষ্ঠা। জন্মের শংসাপত্র আছে, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড। এমনকী পাসপোর্ট, বিয়ের রেজিস্ট্রির সার্টিফিকেট।

6/8

SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

শর্মিষ্ঠার স্বামী, বাবা-মা, ভাই সবাই ভোটার। বস্তুত, ২০০২ সালের SIR তালিকায় নাম ছিল তাঁর নিজেরও।   

7/8

SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

তথ্যগত অসঙ্গতি বা লজিক্য়াল ডিসক্রিপেশনির কারণ দেখিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ওই গৃহবধূকে। তারপর চূড়ান্ত তালিকার নামের পাশে  ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়।  শেষে বাদই পড়ে গেলেন শর্মিষ্ঠা।  

8/8

SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

 শর্মিষ্ঠার স্বামী নাসির বলেন, 'যে ভোটারদের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়েছে, সেই ভোটারদেরই এখন দায় নিজেকে বৈধ প্রমাণ করার। কমিশন ভোটারদের ঘাড়েই দায় ঠেলে দিচ্ছে। আমার পরিবারের সবার নাম থাকলেও শর্মিষ্ঠার নাম বাদ চলে দিয়েছে'। তাঁর প্রশ্ন, 'ও ভোট দিতে চায়, কিন্তু ভোট দেওয়া হবে কি'?  

Bengal Heavy Rain Orange Alert: দানবীয় স্কোয়াল ফন্টের শিলাবৃষ্টি গিলল কলকাতাকে: ধেয়ে আসছে আরও ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়, কমলা সতর্কতায় বাড়ছে ভয়

