Bilaspur Train Accident: ফের ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা! দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির মাথায় উঠে দুমড়েমুচড়ে গেল চলন্ত লোকাল ট্রেন... মৃত্যুমিছিল...

Bilaspur Train Accident: ফের ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা! দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির মাথায় উঠে দুমড়েমুচড়ে গেল চলন্ত লোকাল ট্রেন... মৃত্যুমিছিল...
Bilaspur Accident News: ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। মুখোমুখি সংঘর্ষ একটি যাত্রীবাহী ট্রেন এবং মালগাড়ির। দুর্ঘটনার পরে মালগাড়ির মাথায় উঠে দুমড়ে মুছড়ে যায় ট্রেনের কামরা। এই ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬।
1/9
ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা
2/9
ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা
photos
TRENDING NOW
3/9
ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা
4/9
ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা
5/9
ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা
7/9
ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা
8/9
ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা
9/9
ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা
photos