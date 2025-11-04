English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bilaspur Train Accident: ফের ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা! দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির মাথায় উঠে দুমড়েমুচড়ে গেল চলন্ত লোকাল ট্রেন... মৃত্যুমিছিল...

Bilaspur Accident News: ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। মুখোমুখি সংঘর্ষ একটি যাত্রীবাহী ট্রেন এবং মালগাড়ির। দুর্ঘটনার পরে মালগাড়ির মাথায় উঠে দুমড়ে মুছড়ে যায় ট্রেনের কামরা। এই ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬। 

| Nov 04, 2025, 06:44 PM IST
যাত্রীবাহী ট্রেন এবং মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণে কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। বর্তমানে, রেলওয়ে এবং স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং উদ্ধার কাজ চলছে। 

হাওড়া রুটে বিলাসপুরের লালখদান-এর কাছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে যাত্রীদের হতাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।   

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনাটি ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর জেলার লালখদান-এর কাছে ঘটেছে। কিছু লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কোনো সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি। দুর্ঘটনার পর রেলওয়ে এবং রেসকিউ টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এই বিষয়ে এখনও সরকারি বিবৃতির জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। 

দুর্ঘটনার কারণে এই রুটে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ট্রেন বাতিল বা রুট পরিবর্তন করা হয়েছে।  সংঘর্ষের ফলে ওভারহেড তার এবং সিগনাল সিস্টেমের ক্ষতি হয়েছে।

 তাই পরিষেবা স্বাভাবিক হতে সময় লাগতে পারে। যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই দুর্ঘটনাটি বিলাসপুর-কাটনি সেকশনে ঘটেছে, যা একটি খুব ব্যস্ত রেল রুট। 

আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে রেলওয়ে তদন্ত শুরু করেছে। যাত্রীদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যে আপডেটের জন্য যেন হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করেন। 

একজন আধিকারিক জানিয়েছেন যে প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী যাত্রীদের হতাহত এবং আহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এক রেল আধিকারিক সংবাদ সংস্থা ANI-কে জানিয়েছেন, "ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর স্টেশনের কাছে প্রায় মঙ্গলবার বিকেল চারটে নাগাদ মেমু ট্রেনের একটি বগি একটি মালগাড়ির সাথে ধাক্কা খায়। এই ঘটনায় দু'জন আহত হয়েছেন। রেলওয়ে সবরকম সম্পদ সরবরাহ করেছে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে।"

