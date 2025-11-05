Sleeping Buddha: সকাল হতেই ঝলমলে আকাশ, পর্যটকদের মধ্যে হইচই ফেলে দিলেন 'ঘুমন্ত বুদ্ধ'
Sleeping Buddha: জলপাইগুড়ি শহর থেকেই মঙ্গলবার সকাল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ
1/6
চাঙ্গা উত্তরবঙ্গের আকাশ
নিম্নচাপের প্রভাব কাটিয়ে রোদের হাসি। ফের চাঙ্গা উত্তরবঙ্গের আকাশ! দেখা মিলল ঘুমন্ত বুদ্ধের অপরূপ দৃশ্য! কয়েকদিনের বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়ার পর অবশেষে রোদের হাসি ফিরে এসেছে উত্তরবঙ্গে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ির নীল আকাশে রোদ ঝলমল, হালকা ঠান্ডা হাওয়ায় ভেসে এসেছে এক নতুন সতেজতা। আর সেই সোনালি আলোয় ভেসে উঠেছে উত্তরবঙ্গবাসীর প্রিয় দৃশ্য ঘুমন্ত বুদ্ধ তথা কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতের অপরূপ রূপ।-তথ্য ও ছবি-প্রদ্য়ুত্ দাস
2/6
কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ
photos
TRENDING NOW
3/6
‘ঘুমন্ত বুদ্ধ’
4/6
রাস্তায় পর্যটকরা
পর্যটকদেরও এই রোদেলা সকাল যেন নতুন আশার আলো। গত কয়েকদিন ধরে ঘন মেঘে ঢাকা থাকার কারণে খানিক হয়েছিলেন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলদাপাড়া বা গরুমারায় আসা পর্যটকরা। আজকের রোদে তাঁদের মুখেও ফুটেছে হাসি। কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলতেই হোটেল থেকে বেরিয়ে সকলে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনীয় স্থানে। -তথ্য ও ছবি-প্রদ্য়ুত্ দাস
5/6
ঝলমলে আকাশ
6/6
শীতের শুরু
photos