Sleeping Buddha: সকাল হতেই ঝলমলে আকাশ, পর্যটকদের মধ্যে হইচই ফেলে দিলেন 'ঘুমন্ত বুদ্ধ'

Sleeping Buddha: জলপাইগুড়ি শহর থেকেই মঙ্গলবার সকাল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ

| Nov 05, 2025, 10:38 AM IST
1/6

চাঙ্গা উত্তরবঙ্গের আকাশ

চাঙ্গা উত্তরবঙ্গের আকাশ

নিম্নচাপের প্রভাব কাটিয়ে রোদের হাসি। ফের চাঙ্গা উত্তরবঙ্গের আকাশ! দেখা মিলল ঘুমন্ত বুদ্ধের অপরূপ দৃশ্য! কয়েকদিনের বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়ার পর অবশেষে রোদের হাসি ফিরে এসেছে উত্তরবঙ্গে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ির নীল আকাশে রোদ ঝলমল, হালকা ঠান্ডা হাওয়ায় ভেসে এসেছে এক নতুন সতেজতা। আর সেই সোনালি আলোয় ভেসে উঠেছে উত্তরবঙ্গবাসীর প্রিয় দৃশ্য ঘুমন্ত বুদ্ধ তথা কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতের অপরূপ রূপ।-তথ্য ও ছবি-প্রদ্য়ুত্ দাস

2/6

কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ

কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ

জলপাইগুড়ি শহর থেকেই মঙ্গলবার সকাল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ। বেলা বাড়লেও চোখে পড়ছে সেই ছবি। -তথ্য ও ছবি-প্রদ্য়ুত্ দাস

3/6

‘ঘুমন্ত বুদ্ধ’

‘ঘুমন্ত বুদ্ধ’

বহু মানুষ নিজের বাড়ির ছাদে উঠে মোবাইল হাতে বন্দি করছেন সেই মুহূর্ত। কেউ তুলছেন ছবি, কেউ বানাচ্ছেন রিলস। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়ছে ‘ঘুমন্ত বুদ্ধ’ দেখা পাওয়ার উচ্ছ্বাস। -তথ্য ও ছবি-প্রদ্য়ুত্ দাস

4/6

রাস্তায় পর্যটকরা

রাস্তায় পর্যটকরা

পর্যটকদেরও এই রোদেলা সকাল যেন নতুন আশার আলো। গত কয়েকদিন ধরে ঘন মেঘে ঢাকা থাকার কারণে খানিক হয়েছিলেন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলদাপাড়া বা গরুমারায় আসা পর্যটকরা। আজকের রোদে তাঁদের মুখেও ফুটেছে হাসি। কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলতেই হোটেল থেকে বেরিয়ে সকলে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনীয় স্থানে। -তথ্য ও ছবি-প্রদ্য়ুত্ দাস

5/6

ঝলমলে আকাশ

ঝলমলে আকাশ

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের আকাশ পরিষ্কার থাকবে। দিনভর রোদ থাকলেও সকালের হালকা ঠান্ডা আর সন্ধ্যার মৃদু শীত মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে এক আদর্শ পর্যটন সময়। -তথ্য ও ছবি-প্রদ্য়ুত্ দাস  

6/6

শীতের শুরু

শীতের শুরু

রোদ ঝলমল এই দিনে তাই প্রকৃতিই তো বটেই, উত্তরবঙ্গবাসীর মনও যেন আলোকিত। মন্থার প্রভাব ভুলে সকলে এখন তাকিয়ে আছেন সেই নীল আকাশে ভাসমান ঘুমন্ত বুদ্ধের দিকে ... যেন তিনি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছেন,“শীতের আসর শুরু হয়ে গেছে।” -তথ্য ও ছবি-প্রদ্য়ুত্ দাস

