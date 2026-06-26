Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /কানফাটা বিকট শব্দ! বেজিংয়ের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ারের উপর ভেঙে পড়ল বিমান

কানফাটা বিকট শব্দ! বেজিংয়ের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ারের উপর ভেঙে পড়ল বিমান

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 26, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:45 PM IST

Aircraft crashes into Beijing tallest building: বেজিংয়ের তরফে সরকারিভাবে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এমনকি পুলিসের তরফে ছবি, ভিডিয়ো মুছে ফেলতেও নির্দেশ।

বিমান দুর্ঘটনা1/8

বিমান দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিমান দুর্ঘটনা। ফের ভেঙে পড়ল বিমান। 

বেজিংয়ে বিমান দুর্ঘটনা2/8

বেজিংয়ে বিমান দুর্ঘটনা

বেজিংয়ের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিংয়ে ভেঙে পড়ল বিমান। 

বেজিংয়ের উচ্চতম টাওয়ারে বিমান দুর্ঘটনা3/8

বেজিংয়ের উচ্চতম টাওয়ারে বিমান দুর্ঘটনা

বিকট শব্দ, আর তারপরই বেজিংয়ের গগনচুম্বী সিআইটিআইসি টাওয়ারে ভেঙে পড়ে ছোট একটি বিমান।

 

বিশাল জোরে শব্দ আর তারপরই...4/8

বিশাল জোরে শব্দ আর তারপরই...

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, "বিশাল জোরে একটা শব্দ হয়। আতসবাজির চেয়েও বেশি।"

 

১০৮ তলা চায়না জুন5/8

১০৮ তলা চায়না জুন

সিআইটিআইসি টাওয়ার বা চায়না জুন নামে পরিচিত হাইরাইজটি বেইজিংয়ের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ১০৮-তলা আকাশচুম্বী বহুতল। 

 

ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচের প্যানেল6/8

ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচের প্যানেল

জানা গিয়েছে, বিমানটি আকারে ছোট হওয়ায়, উঁচু তলার দুটি কাচের প্যানেল শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 

 

বিমানের ধ্বংসাবশেষ7/8

বিমানের ধ্বংসাবশেষ

হতাহতের কোনও খবর নেই। টাওয়ারের পাশের রাস্তায় একটি ছোট বিমানের ধ্বংসাবশেষের পাওয়া যায়।

 

রাস্তা বন্ধ করে পুলিস8/8

রাস্তা বন্ধ করে পুলিস

দুর্ঘটনার পরই পুলিস ভবনটির চারপাশের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সেইসঙ্গে স্থানীয়দের ছবি তুলতেও বাধা দেয়।

 

TAGS:
plane crash
Beijing tallest building

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শনি-রবি চরম দুর্যোগের আশঙ্কা রাজ্যে: ৭০-৮০ কিমি বেগে বিরাট ঝড় বৃষ্টি, লাল সতর্কতা
Bengal Weather Update34 min ago
2
Kunal ghosh41 min ago
3
Operation Amistad1 hr ago
4
Katia Itzel Garcia1 hr ago
5
Election Commission of India2 hrs ago