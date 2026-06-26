/কানফাটা বিকট শব্দ! বেজিংয়ের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ারের উপর ভেঙে পড়ল বিমান

Aircraft crashes into Beijing tallest building: বেজিংয়ের তরফে সরকারিভাবে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এমনকি পুলিসের তরফে ছবি, ভিডিয়ো মুছে ফেলতেও নির্দেশ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিমান দুর্ঘটনা। ফের ভেঙে পড়ল বিমান।
বেজিংয়ের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিংয়ে ভেঙে পড়ল বিমান।
বিকট শব্দ, আর তারপরই বেজিংয়ের গগনচুম্বী সিআইটিআইসি টাওয়ারে ভেঙে পড়ে ছোট একটি বিমান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, "বিশাল জোরে একটা শব্দ হয়। আতসবাজির চেয়েও বেশি।"
সিআইটিআইসি টাওয়ার বা চায়না জুন নামে পরিচিত হাইরাইজটি বেইজিংয়ের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ১০৮-তলা আকাশচুম্বী বহুতল।
জানা গিয়েছে, বিমানটি আকারে ছোট হওয়ায়, উঁচু তলার দুটি কাচের প্যানেল শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
হতাহতের কোনও খবর নেই। টাওয়ারের পাশের রাস্তায় একটি ছোট বিমানের ধ্বংসাবশেষের পাওয়া যায়।
দুর্ঘটনার পরই পুলিস ভবনটির চারপাশের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সেইসঙ্গে স্থানীয়দের ছবি তুলতেও বাধা দেয়।